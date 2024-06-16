В составе гречневой крупы присутствуют органические вещества — фитостеролы. Они борются с холестерином за всасывание в кишечнике и впоследствии уменьшают его уровень в организме человека. Об этом новостному порталу "Страсти" поведала диетолог Наталья Лазуренко.

Данный вид крупы не имеет в своём составе структурный белок, более известный как глютен, который естественным образом присутствует в некоторых злаках. По этой причине людям, у которых есть заболевание, предполагающее непереносимость белка глютена, нарушающей работу слизистой оболочки тонкой кишки, можно смело употреблять гречку в пищу. Невзирая на такой плюс гречневой крупы, порой она может привести к дискомфорту. Человек может чувствовать, например, повышенное скопление газов в желудочно-кишечном тракте или тяжесть в области живота. Происходит так из-за сложных углеродов и пищевых волокон в составе. Эксперт добавила, что снизить неприятные ощущения поможет замачивание крупы.

Помимо этого, гречневая крупа имеет в своём составе фитостеролы, а точнее, органические вещества группы стероидных спиртов, присутствующие в растениях. В тот момент, когда эти высокомолекулярные соединения растительного происхождения попадают в человеческий организм, уровень холестерина значительно уменьшается. Также гречневая крупа обладает большим количеством витаминов группы В, имеющих большую роль в обеспечении здоровья нервной системы, кожи, глаз, печени и многого другого.

Фото: Agnieszka Kwiecień (Nova) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)