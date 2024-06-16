В составе гречневой крупы присутствуют органические вещества — фитостеролы. Они борются с холестерином за всасывание в кишечнике и впоследствии уменьшают его уровень в организме человека. Об этом новостному порталу "Страсти" поведала диетолог Наталья Лазуренко.
Данный вид крупы не имеет в своём составе структурный белок, более известный как глютен, который естественным образом присутствует в некоторых злаках. По этой причине людям, у которых есть заболевание, предполагающее непереносимость белка глютена, нарушающей работу слизистой оболочки тонкой кишки, можно смело употреблять гречку в пищу. Невзирая на такой плюс гречневой крупы, порой она может привести к дискомфорту. Человек может чувствовать, например, повышенное скопление газов в желудочно-кишечном тракте или тяжесть в области живота. Происходит так из-за сложных углеродов и пищевых волокон в составе. Эксперт добавила, что снизить неприятные ощущения поможет замачивание крупы.
Помимо этого, гречневая крупа имеет в своём составе фитостеролы, а точнее, органические вещества группы стероидных спиртов, присутствующие в растениях. В тот момент, когда эти высокомолекулярные соединения растительного происхождения попадают в человеческий организм, уровень холестерина значительно уменьшается. Также гречневая крупа обладает большим количеством витаминов группы В, имеющих большую роль в обеспечении здоровья нервной системы, кожи, глаз, печени и многого другого.
Фото: Agnieszka Kwiecień (Nova) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Lexus представил внедорожник GX с печью для пиццы и винным шкафом
Автомобильный бренд Lexus в партнёрстве с компанией Monogram, специализирующейся на бытовой технике, разработал уникальную версию внедорожника GX, оснащённую электрической печью для пиццы, имитирующей дровяную кирпичную печь.
Поставки Tesla Cybertruck задерживаются из-за проблемы с дворником
Tesla временно приостановила поставки Cybertruck из-за проблем с двигателем гигантского дворника лобового стекла, который из-за особенностей дизайна электромобиля не может быть скрыт между капотом и стеклом.
В США разработали ГМ-табачное растение, которое выработало аналоги сахаров из женского молока
Американские ученые из Университета Калифорнии в Беркли разработали генетически модифицированное табачное растение Nicotiana benthamiana, которое теперь может производить олигосахариды, аналогичные тем, что содержатся в женском молоке.
Разработан новый чип для смартфонов с "рентгеновским зрением Супермена"
Ученые из Техасского университета в Далласе и Сеульского национального университета разработали новый миниатюрный чип, вдохновленный рентгеновским зрением Супермена, который может быть интегрирован в смартфоны.