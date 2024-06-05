России перекрывают участие во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН, чтобы ограничить её доходы, рассказал NewsInfo.Ru политический обозреватель, президент правления "Альянса цивилизаций" ООН Анатолий Салуцкий.
Ранее компаниям из России ограничили возможность участвовать в торгах на поставку продуктов питания для ВПП ООН, направленной на закупку и передачу продовольствия в качестве гуманитарной помощи в нуждающиеся страны, такие как Афганистан, Сирия, Судан, Палестина, а также государства Центральной Азиии. РФ являлась поставщиком в рамках ВПП в течение 20 лет.
"Дело в том, что мы продаём зерно и прочие продукты, передаём в этот фонд. Но нам ООН платит деньги за это. Поэтому они сделали это, чтобы Россия меньше зарабатывала. Вот в чем подоплёка", — пояснил эксперт.
По словам Салуцкого, для России установленные ограничения — "комариный укус", так как объёмы поставок через ВПП были не слишком большими. Если страна и ощутит ограничение в доходах, то незначительное, добавил он.
Он отметил, что закупать продукты для нуждающихся стран ООН может и у других поставщиков. Кроме того, Россия предоставляет этим государствам продовольствиеы не только по ВПП, но и напрямую, в том числе бесплатно, напомнил Салуцкий. Ограничения коснутся только тех поставок, которые идут через фонд ООН, подчеркнул эксперт.
"У нас же прямые связи есть со многими странами. И они (ООН — прим. ред.) на это никак не могут повлиять", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.
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Фото: commons.wikimedia.org/WFP.Авиация (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).
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