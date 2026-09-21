Права вернут не там, где лишили: водителям раскрыли важный нюанс после суда

После лишения прав многие водители по привычке едут туда, где суд и назначил наказание, хотя это уже не единственный путь. В МВД напомнили: удостоверение можно забрать и в другом подразделении Госавтоинспекции, если заявление о пересылке подано заранее. Тут есть тонкость, из-за которой люди теряют время, а иногда и лишнюю поездку по городу. Одного окончания срока мало — перед возвратом придется закрыть еще несколько формальностей.

"Если водитель хочет забрать удостоверение не в том подразделении, где исполнялось постановление суда, заявление надо подать минимум за 30 дней до окончания срока лишения. В заявлении указывают, куда именно направить документ. Плюс человек должен заранее закрыть все обязательные условия возврата". Должность Сергей Герасимов

Как забрать удостоверение после лишения

В МВД России уточнили порядок возврата водительского удостоверения после окончания срока лишения. По общему правилу документ должны отдать в день обращения в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда, но только если водитель выполнил все требования закона. Если человек заранее выбрал другое подразделение, права отправят туда, где он будет их получать.

Заявление о пересылке подают не позже чем за 30 дней до конца срока лишения. Сделать это можно на бумаге или через электронную подачу. Ведомство отдельно указывает, что в заявлении нужно назвать подразделение, куда направить удостоверение, иначе оно останется там, где исполнялось наказание.

Здесь штраф за обочину или любое другое нарушение роли уже не играет: порядок возврата одинаково упирается в сроки и документы. Водителю не нужно мотаться туда-сюда, но и ждать до последнего нельзя. Если заявление не подано вовремя, удобный вариант с другим подразделением уже не сработает.

Что с экзаменом и штрафами

Окончание срока лишения само по себе ничего не решает. КоАП РФ требует сдать проверку знания правил дорожного движения и погасить административные штрафы за нарушения в области дорожного движения. Без этого удостоверение не вернут, даже если календарный срок уже вышел.

Проверку по ПДД разрешено пройти заранее — после того, как минует не менее половины срока лишения. Если с первой попытки не получилось, следующая сдача допускается не раньше чем через семь дней. Это тот случай, когда лишняя спешка только затягивает возврат.

Если водитель уже следит за машиной зимой, ему знакома логика простых проверок, вроде давления в шинах: пропустил один шаг — потом получаешь лишние хлопоты. С правами схема похожая. Сначала теория и долги, потом уже визит за документом.

Когда требуется медосвидетельствование

Для отдельных нарушений к этим условиям добавляют медицинское освидетельствование. Оно нужно, в частности, после лишения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление в состоянии опьянения, по части 1 статьи 12.26 за отказ от освидетельствования и по части 3 статьи 12.27 за употребление алкоголя или запрещенных веществ после ДТП либо остановки до проведения освидетельствования.

Иначе говоря, в таких историях одного закрытого срока мало. Нужен еще меддокумент, и его отсутствие быстро стопорит возврат прав. Тут уже не получится прийти "на удачу" и рассчитывать, что инспектор закроет глаза на недостающую бумагу.

Если говорить о самой схеме возврата, она проще, чем кажется, но только на бумаге. Срок, теория, штрафы, а иногда и медосвидетельствование — вот четыре точки, которые водитель должен проверить заранее. И если права нужны не по месту лишения, к этому списку добавляется еще один шаг с пересылкой.

"После лишения водитель чаще всего спотыкается не о срок, а о мелочи: не оплатил штраф, не сдал теорию или не оформил пересылку заранее. Закон здесь работает жестко. Если хотя бы один пункт не закрыт, документ просто не выдадут". Должность Андрей Чернов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли забрать права не там, где было исполнено решение суда?

Да, можно. Но заявление о пересылке надо подать минимум за 30 дней до окончания срока лишения.

Когда можно сдавать теорию по ПДД?

После того как пройдет не меньше половины срока лишения. Если попытка неудачная, следующая — только через семь дней.

Нужно ли платить штрафы перед возвратом удостоверения?

Да, КоАП РФ этого требует. Пока штрафы не погашены, права не вернут.

В каких случаях нужно медицинское освидетельствование?

После лишения за пьяное вождение, отказ от освидетельствования и употребление алкоголя или запрещенных веществ после ДТП либо остановки до проверки.

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