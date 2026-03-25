Исторический центр города Калининграда в России
© commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:47

Билет в один конец домой: Калининградская область фиксирует рекордный приток новых жителей

Калининградская область фиксирует стабильный рост числа переезжающих из-за рубежа соотечественников. По данным губернатора региона Алексея Беспрозванных, озвученным президенту России Владимиру Путину 24 марта 2026 года, поток переселенцев увеличивается ежегодно. Если в 2023 году регион принял 875 человек, то в 2024 году цифра достигла 1292, а по итогам 2025 года составила 1768 граждан. В числе новых резидентов заметную долю составляют люди, возвращающиеся из Германии и Литвы.

Динамика переселенческих процессов

Статистические показатели подтверждают постепенное восстановление интереса к программе добровольного переселения. После заметного спада активности, зафиксированного в 2023 году, региональные власти наблюдают устойчивый восходящий тренд. К началу 2026 года Калининград стал одним из ключевых направлений для тех, кто решил сменить европейскую прописку на российскую.

Основную часть потока формируют бывшие граждане, покинувшие страну в предыдущие десятилетия. Власти отмечают, что люди чаще принимают решение о переезде целыми семьями, что свидетельствует о долгосрочном планировании будущего в российских регионах. Это подтверждает значимость программы как инструмента социального планирования.

Помимо Калининградской области, подобные процессы фиксируются и в других приграничных субъектах страны. Например, Псковская область за время действия федеральной программы приняла более 12 тысяч человек, прибывших из 24 различных государств мира.

Причины возвращения соотечественников

Рост числа репатриантов эксперты связывают как с общими социально-экономическими факторами, так и с правовым климатом в странах Прибалтики. Для многих российских граждан, проживающих в Литве, Латвии и Эстонии, вопрос смены места жительства стал ответом на системное ущемление прав по национальному признаку.

Особую категорию составляют люди, оказавшиеся в статусе, который серьезно ограничивает их гражданские полномочия. В условиях, когда адаптация в зарубежных социумах становится затруднительной, переезд на родину рассматривается как способ вернуть юридическую и социальную стабильность. Внутренняя политика зарубежных соседей, провоцирующая отток русскоговорящего населения, лишь ускоряет эти процессы.

"Возвращение соотечественников в Россию — это не просто демографический тренд, но и результат системной работы по укреплению связей с регионами. Региональное управление должно быть готово к адаптации новых жителей, создавая условия для их интеграции в местную среду. Важно точечно подходить к вопросам трудоустройства и социальной поддержки, чтобы люди чувствовали уверенность при переезде. Калининградская область демонстрирует готовность к росту числа жителей и эффективно использует инструменты государственной поддержки".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Государственная поддержка репатриации

Программа переселения соотечественников, запущенная в 2010 году, продолжает оставаться основным механизмом адаптации вернувшихся граждан. Она включает не только административное сопровождение при оформлении документов, но и реальную помощь в размещении. Специализированные центры, работающие в различных регионах, позволяют сделать процесс оформления и первичного обустройства максимально прозрачным.

Для регионов привлечение соотечественников является способом компенсировать текущую потребность в кадрах и улучшить демографические показатели. Муниципальные власти стараются развивать инфраструктуру так, чтобы вновь прибывшие могли быстро влиться в экономическую жизнь. Поддержка оказывается на местах, что позволяет быстро решать возникающие бытовые трудности.

Работа с репатриантами требует внимания к деталям, будь то помощь в поиске жилья или содействие в признании документов об образовании. Опыт Псковской и Калининградской областей показывает, что создание профильных структур по работе с приезжими напрямую коррелирует с итоговым количеством успешно интегрированных семей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

