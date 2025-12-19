Воздух больше не прозрачен: самолёты оставляют отпечатки, которые не стираются

Авиация влияет на климат гораздо сложнее, чем принято считать. Дело не ограничивается выбросами углекислого газа — самолёты меняют саму структуру атмосферы на больших высотах. Часть этого воздействия долгое время оставалась незаметной даже для климатических моделей. Об этом сообщает Earth.

Почему самолёты усиливают парниковый эффект

Во время полёта авиационные двигатели выбрасывают в атмосферу не только CO₂, но и водяной пар, а также мельчайшие частицы сажи. На крейсерских высотах температура воздуха крайне низкая, поэтому водяной пар почти мгновенно превращается в ледяные кристаллы. Именно так возникают инверсионные следы — вытянутые полосы облаков, хорошо знакомые тем, кто наблюдает за небом.

Эти следы пропускают большую часть солнечного света, но при этом задерживают тепло, исходящее от поверхности Земли. По сути, они работают как дополнительный теплоизоляционный слой, усиливая нагрев нижних слоёв атмосферы и внося вклад в глобальный климатический дисбаланс.

Когда инверсионные следы становятся незаметными

Большинство пассажирских авиалайнеров летает на высотах, где уже присутствуют естественные перистые облака. Как показывают наблюдения, влажность воздуха в этих слоях часто выше, чем предполагалось ранее. Это создаёт благоприятные условия для образования новых ледяных кристаллов.

Когда самолёт проходит через такую облачную среду, инверсионные следы формируются прямо внутри уже существующих облаков. С визуальной точки зрения они почти не различимы, так как сливаются с окружающим облачным фоном. Однако их физическое воздействие на атмосферу никуда не исчезает и продолжает влиять на тепловой баланс планеты.

Скрытые следы и недооценённое потепление

Учёные из Лейпцигского университета впервые детально проанализировали инверсионные следы, возникающие внутри перистых облаков. Ранее климатические расчёты в основном опирались на наблюдения за хорошо заметными следами, формирующимися на чистом небе.

С помощью спутниковых лазерных измерений исследователи смогли зафиксировать тонкие изменения в структуре облаков после пролёта самолётов. Анализ показал, что такие "скрытые" инверсионные следы обеспечивают около 10% дополнительного потепления по сравнению с эффектом от видимых следов.

Что происходит на уровне микрофизики облаков

Ключевую роль играет микроскопический масштаб процессов. Частицы, выбрасываемые авиационными двигателями, становятся центрами кристаллизации льда. В результате в облаках увеличивается количество ледяных кристаллов, но их размер становится меньше.

Такие изменения делают облака более плотными и эффективными в удержании инфракрасного излучения, уходящего от поверхности Земли. Это усиливает парниковый эффект даже без увеличения площади облачности, что ранее не учитывалось в полной мере при оценке климатического воздействия авиации.

Дополнительные данные показывают, что влияние воздушного транспорта на климат не ограничивается очевидными факторами. Незаметные глазу процессы на больших высотах могут играть существенную роль в формировании общего температурного баланса, а значит, требуют более точного учёта в будущих климатических моделях.