Палимпсест Архимеда без текста
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:42

Текст, который сводил с ума историков, теперь можно подделать за 5 минут — вот как это работает

Рукопись Войнича датировали XV веком с помощью радиоуглеродного анализа — Cryptologia

Таинственная рукопись Войнича уже больше века не даёт покоя историкам и криптографам — её текст выглядит как связный язык, но до сих пор не поддаётся расшифровке. Теперь исследователь предложил способ, который может объяснить, как такой "язык" вообще мог появиться без настоящей грамматики и смысла. Новый шифр превращает латинские и итальянские слова в странные глифы и неожиданно выдаёт результат, очень похожий на письмо Войнича. Об этом сообщает журнал Cryptologia.

Почему рукопись Войнича остаётся загадкой

Манускрипт, датированный радиоуглеродным анализом XV веком, содержит около 38 тысяч "слов", написанных неизвестными знаками. Иллюстрации в нём тоже вызывают вопросы: фантастические растения, астрологические схемы, алхимические мотивы и сцены, которые часто называют "биологическими" — с купающимися обнажёнными женщинами. Рукопись получила имя по фамилии коллекционера Уилфрида Войнича, который приобрёл её в 1912 году у иезуитского колледжа неподалёку от Рима.

Главная проблема в том, что специалисты так и не пришли к единому мнению: перед нами реальный язык, сложный шифр или искусная мистификация. Особенно активно версия о подделке обсуждается в последние годы — множество попыток взлома, включая методы машинного обучения, не дали убедительного результата.

Шифр Naibbe: как карты и кости превращают слова в "войничезский"

Научный журналист Майкл Грешко предложил новую модель, получившую название Naibbe — по итальянской карточной игре XIV века. Его идея не расшифровывает рукопись Войнича, но показывает, каким образом можно было бы "собрать" похожий текст вручную, с помощью доступных средневековому человеку инструментов.

Сначала бросок кости задаёт, как разбить исходное слово на блоки из одной или двух букв. Например, итальянское gatto ("кот") может превратиться в "g", "at" и "to". Затем вытянутая карта определяет, какая из шести таблиц будет использована для замены букв на глифы. Эти таблицы "взвешены" — в зависимости от числа карт — так, чтобы итоговая статистика появления символов соответствовала частоте глифов в рукописи Войнича.

По сути, Naibbe создаёт текст, который выглядит как "войничезский": похожая длина слов, сопоставимая повторяемость знаков и даже некоторые черты загадочной "грамматики".

Что это доказывает — и что остаётся под вопросом

Грешко подчёркивает: его система почти наверняка не является тем самым методом, которым пользовался автор рукописи. Но она служит важной демонстрацией того, что подобный результат достижим без компьютера и без скрытого "утраченного языка".

"Но он предоставляет полностью документированный способ надежного преобразования латыни в нечто, что ведет себя примерно так же, как рукопись Войнича", — сказал он.

Эксперт по рукописи Войнича Рене Зандберген, не участвовавший в работе, поддержал ценность подхода, но отметил, что автор не заявляет о раскрытии тайны. Метод лишь показывает: "подобное возможно", а значит, могли существовать и другие похожие техники. Зандберген также признал, что сам пока не решил, является ли текст рукописи значимым или это мистификация — и именно поэтому такие модели важны: они помогают проверить границы возможного.

В итоге Naibbe может стать практическим ориентиром для дальнейших вычислительных исследований: сравнение различий между сгенерированным "войничезским" и оригиналом способно подсказать, какие элементы были случайными, а какие — намеренно сконструированными.

