Почти полвека в пути: почему Voyager-1 до сих пор не остановился и кого ищет

Когда в сентябре 1977 года с мыса Канаверал стартовал "Вояджер-1", никто не мог предположить, что он превратится в посланника человечества, устремлённого за пределы Солнечной системы. Почти полвека спустя аппарат всё ещё движется вперёд, неся с собой след земной цивилизации. Вскоре он достигнет новой рекордной точки — расстояния, равного одному световому дню от Земли. Об этом сообщает iDNES. cz.

Путешествие длиной в вечность

Космический аппарат "Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 года с помощью ракеты Titan 3E Centaur. Первоначально он являлся частью программы Mariner и носил имя Mariner 11, однако в ходе подготовки миссия изменилась настолько, что NASA решило выделить её в отдельный проект. В отличие от предыдущих зондов, исследовавших близкие планеты — Меркурий, Венеру и Марс, — "Вояджер" должен был отправиться гораздо дальше, за орбиты Юпитера и Сатурна.

С момента старта аппарат удаляется от Земли со скоростью около 60 000 километров в час. Ни одно другое творение рук человека не достигало столь удалённых рубежей. В 2012 году "Вояджер-1" стал первым зондом, пересёкшим границу гелиосферы — области, где солнечный ветер уступает место межзвёздной среде.

"Переход в межзвёздное пространство стал настоящей вехой в истории космонавтики", — говорится в заявлении NASA.

Испытания и достижения

За десятилетия полёта аппарат неоднократно сталкивался с техническими трудностями. Его системы проектировались на срок в пять лет, но он работает почти пять десятилетий. В 2023 году инженеры зафиксировали неполадки связи: "Вояджер-1" неожиданно отключил передатчик X-диапазона и перешёл на резервный S-диапазон. Специалисты NASA нашли способ восстановить связь, а в мае 2025 года смогли вновь активировать двигатели, не работавшие с 2004 года.

Несмотря на возраст и многочисленные сбои, зонд остаётся на связи с Землёй. Сегодня сигнал от него идёт почти сутки — 23 часа 34 минуты. Такое опоздание объясняется колоссальным расстоянием: около 25,5 млрд километров. Для сравнения: свет от Солнца достигает Земли всего за 8,3 минуты.

На пороге нового рекорда

Расчёты NASA показывают, что в ноябре 2026 года аппарат удалится на 26,2 млрд километров — это примерно один световой день. Этот момент станет очередным символом устойчивости человеческих технологий. После этого "Вояджер-1" продолжит свой путь к звёздам и через 40 000 лет пройдёт мимо звезды AC+79 3888 в созвездии Жирафа, на расстоянии 1,6 светового года.

"Даже спустя десятилетия полёта аппарат остаётся нашим окном в неизведанное", — отмечается в отчётах NASA.

Послание звёздам

Особое внимание заслуживает "Золотая пластинка" — культурный архив, который "Вояджер-1" несёт в бескрайнем космосе. Этот позолоченный медный диск диаметром 30,5 см содержит 115 изображений и звуки Земли: шум прибоя, голоса животных, музыку и приветствия на 55 языках, включая русский, чешский и китайский.

На пластинке записано также обращение президента США Джимми Картера и генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма. Завершается послание полуторачасовой музыкальной композицией, в которую вошли Бах, Бетховен, Стравинский, африканские ритуальные песни и джаз Луи Армстронга.

Техническое наследие и значение миссии

Инженеры снабдили аппарат подробными инструкциями для возможных инопланетных открывателей. На крышке выгравирован способ воспроизведения диска, а внутри размещён образец радиоактивного урана-238, по которому можно будет определить возраст зонда. Этот символический жест делает "Вояджер-1" не просто научным инструментом, а капсулой времени, рассказывающей о Земле.

Проект доказал долговечность человеческих технологий и важность систем резервирования. Его электроника, созданная задолго до эпохи микропроцессоров, до сих пор функционирует. Это наглядный пример того, как инженерная надёжность и научная интуиция способны выдержать испытание временем.

Плюсы и минусы миссии "Вояджер-1"

Долгосрочный космический проект имеет как очевидные преимущества, так и ограничения. Среди плюсов можно выделить:

Беспрецедентное расстояние, достигнутое аппаратом, — важный шаг в освоении межзвёздного пространства.

Уникальные научные данные о границах гелиосферы и плотности межзвёздного вещества.

Надёжность систем и устойчивость конструкции, доказавшие эффективность инженерных решений 1970-х годов.

Культурная ценность миссии, символизирующая объединение человечества.

К числу минусов относятся:

Ограниченные возможности связи из-за огромного расстояния.

Постепенное старение систем питания и электроники.

Отсутствие технической возможности корректировать курс или проводить обслуживание.

Тем не менее, влияние миссии на науку и культуру несоизмеримо выше всех технических проблем.

Сравнение "Вояджера-1" и "Вояджера-2"

Оба зонда стартовали в 1977 году, но их маршруты различались. "Вояджер-2" отправился раньше, 20 августа, и прошёл мимо всех четырёх гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. "Вояджер-1" сосредоточился на изучении Юпитера и Сатурна, включая их спутники. Благодаря этому он смог быстрее покинуть пределы Солнечной системы.

Хотя оба аппарата находятся за границей гелиосферы, "Вояджер-1" удалён значительно дальше. Его траектория направлена в северное полушарие галактики, тогда как "Вояджер-2" движется в южном направлении. В совокупности эти миссии дали учёным уникальную возможность сравнить данные из двух разных областей межзвёздного пространства.

Советы для тех, кто интересуется космосом

Чтобы глубже понять значение миссии "Вояджера", полезно:

Изучить официальные отчёты NASA, где представлены телеметрические данные и научные результаты. Ознакомиться с проектом Golden Record и послушать записи, включённые в послание. Сравнить миссию "Вояджера" с более поздними аппаратами, такими как New Horizons, чтобы понять развитие космических технологий. Следить за публикациями NASA и Европейского космического агентства, освещающими новые открытия на границе гелиосферы.

Популярные вопросы о "Вояджере-1"

1. Как далеко находится "Вояджер-1" сейчас?

На конец 2025 года расстояние до него составляет примерно 25,5 млрд километров от Земли.

2. Что произойдёт, когда энергия аппарата иссякнет?

Примерно к 2035 году радиоизотопные генераторы перестанут обеспечивать достаточную мощность. После этого зонд перейдёт в "спящий режим", продолжая дрейфовать в космосе.

3. Что лучше: "Вояджер-1" или "Вояджер-2"?

Оба проекта дополняют друг друга. "Вояджер-1" первым вышел за пределы гелиосферы, а "Вояджер-2" исследовал больше планет. Вместе они создали полную картину внешней Солнечной системы.