В течение последних суток украинские военные понесли потери в размере до 140 человек в районе, за который отвечает группировка Вооруженных Сил России "Восток", по информации Министерства Обороны России.



Согласно докладу, подразделения Вооруженных Сил "Восток" сместились на более стратегически значимые позиции, нанеся ущерб живой силе и технике 116 механизированных, 58 мотопехотных бригад Вооруженных Сил Украины, а также 48 батальонов территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.



Были успешно отражены также две контратаки батальонной тактической группы центра территориального комплектования Национальной гвардии и штурмовой группы 123-й бригады обороны. По данным сообщения, противник понес потери в виде до 140 военнослужащих, двух бронетранспортеров, пяти автомобилей и 122-мм гаубицы Д-30.

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