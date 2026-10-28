Шипы вернули, а зиму не продлили: ремонт покрышек может оказаться пустой тратой денег

Пара сотен выпавших шипов — и уже начинается знакомая зимняя арифметика: вроде бы покрышка ещё живая, а на дороге она ведёт себя совсем не так, как должна. В шиномонтаже за такой ремонт просят деньги не "за воздух", а за каждую новую вставку, и итог быстро упирается в несколько тысяч рублей. При этом сама доошиповка не превращает старую резину в новую, даже если комплект внешне выглядит бодро. Именно поэтому перед ремонтом зимних шин считают не только рубли, но и остаток протектора, иначе экономия легко съедается уже после первого сезона. Подробно о том, когда проверять состояние перед холодами, водители обычно вспоминают слишком поздно — и с шинами история почти такая же.

"В первую очередь необходимо обратить внимание на общее состояние шины и остаток протектора. При наличии ремонтов в шине, неравномерного износа протектора, износа посадочных отверстий шипов и иных эксплуатационных дефектов целесообразность такой доработки находится под большим вопросом", — объяснил технический эксперт "Кордианта" Олег Марков. технический эксперт Олег Марков

Сколько стоит восстановление шипов

Редакция Tarantas. News посчитала стоимость по открытым прайсам шинных центров и получила понятную вилку: восстановление 200 выпавших шипов может обойтись в 5-7 тыс. рублей, если не считать дополнительных шиномонтажных работ. Один ремонтный шип обычно стоит 25-35 рублей, поэтому цена растёт почти линейно — чем больше потерь, тем больнее для кошелька. Потеря 100 элементов тянет на 2,5-3,5 тыс. рублей, а 200 уже выводят сумму к тем самым 5-7 тыс. рублей. Если добавить балансировку и сопутствующие операции, счёт легко становится выше.

На этом месте многие и начинают считать не ремонт, а будущую выгоду. Если шина недорогая, да ещё и небольшого диаметра, вложения быстро теряют смысл: старую покрышку можно оживить, но сделать из неё полноценный свежий комплект нельзя. Поэтому доошиповка работает только там, где сама резина ещё в порядке и не разваливается по мелочам.

В подобных случаях полезно заранее сравнить цену ремонта с ценой замены всего комплекта. Иначе выходит странная история: деньги уже отданы, а шина всё равно остаётся на грани списания.

Когда ремонт уже не имеет смысла

Олег Марков назвал довольно жёсткую границу: ремонт зимних шин имеет смысл, если остаточная глубина протектора не меньше 6 мм. При этом российские требования запрещают эксплуатацию таких шин на снегу и льду уже при 4 мм и менее. Между этими значениями остаётся всего 2 мм запаса, и установка новых шипов его не увеличивает.

Именно здесь кроется главная ловушка для водителя. Снаружи покрышка может выглядеть приемлемо, но если протектор уже близок к нижней границе, ремонт лишь отложит проблему на короткое время. Особенно сомнительно вкладываться в шины, у которых есть ремонты, следы неравномерного износа или заметно разбиты посадочные отверстия под шипы.

Марков отдельно отметил, что при наличии таких дефектов целесообразность доработки вызывает большие вопросы. И это не формальность: если основание уже слабое, новые шипы просто не держатся как надо. В итоге водитель платит дважды — сначала за восстановление, потом за новую резину.

Что нужно для нормальной доошиповки

Эксперт уточнил, что новые шины, потерявшие часть шипов за пару сезонов, ещё можно восстановить, если их общее состояние остаётся хорошим. Такое бывает после нарушенной обкатки или при аккуратной эксплуатации без серьёзных повреждений. В этом случае доошиповка допустима как своими силами, если есть навыки и условия, так и в профильной мастерской.

Но сама процедура не сводится к тому, чтобы просто вставить новые элементы в отверстия. Нужно правильно подобрать высоту ремонтных шипов, тщательно очистить посадочные места и использовать специальный инструмент. Ошибка на любом этапе способна обернуться повторным выпадением шипов или повреждением самой покрышки.

Поэтому ремонт имеет смысл только тогда, когда шина действительно сохранила ресурс. Если же протектор уже уставший, а посадочные места разбиты, ремонт превращается в красивую, но дорогую иллюзию. Для таких случаев куда честнее считать комплект под замену, а не пытаться выжать из него ещё одну зиму.

"Таким образом, если в процессе эксплуатации новых шин через пару сезонов они потеряли часть шипов, например по причине нарушений правил обкатки, и имеют хорошее общее состояние, можно произвести процесс доошиповки — своими силами при наличии навыков и соответствующих условий или доверить это профильной мастерской", — разъяснил технический эксперт "Кордианта" Олег Марков. технический эксперт Олег Марков

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит восстановить 200 шипов?

По расчёту редакции Tarantas. News, примерно 5-7 тыс. рублей без учёта дополнительных шиномонтажных работ.

Когда ремонт зимней шины ещё оправдан?

Если остаточная глубина протектора не меньше 6 мм и сама покрышка не имеет серьёзных дефектов, мешающих нормальной эксплуатации.

Почему доошиповка не всегда помогает?

Потому что новые шипы не увеличивают запас между 6 мм и предельными 4 мм. Если резина уже изношена, ресурс почти не вырастет.

Можно ли делать доошиповку самому?

Да, но только при наличии навыков, подходящих условий и инструмента. Иначе проще отдать шину в профильную мастерскую.

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