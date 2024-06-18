Жительница Панинского района Воронежской области была признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что привело к распространению сибирской язвы в 2023 году.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, женщина занималась разведением крупного рогатого скота для продажи мяса. В августе 2023 года она попросила своего брата забить корову, не проверив ее состояние и не обеспечив вакцинацию против сибирской язвы. Мясо было продано перекупщикам, которые впоследствии реализовали его на одном из рынков Воронежа.
Брат женщины почувствовал себя плохо и обратился к врачу. Ему был поставлен диагноз - сибирская язва. После проведения лабораторных исследований в биологическом материале забитой коровы была обнаружена ДНК возбудителя сибирской язвы.
В связи с этим в некоторых районах Воронежской области был введен карантин, что потребовало значительных финансовых затрат, превышающих 1,5 миллиона рублей.
На предварительном следствии женщина признала свою вину. Суд приговорил ее к исправительным работам с удержанием части заработка в доход государства.
В августе и сентябре 2023 года в Воронежской области было зафиксировано три случая заражения сибирской язвой. Первый случай был обнаружен на хуторе Красные Холмы, затем возбудитель болезни был найден в пробах говядины на рынке "1000 мелочей" в Воронеже. В сентябре болезнь была выявлена на территории молочно-товарной фермы в селе Лебединка. Кроме того, в регионе было зарегистрировано 11 случаев заражения людей сибирской язвой.
Фото: From Wikimedia Commons/ Tiia Monto (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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