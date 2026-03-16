Грузовик, работающий в поле в солнечный день
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:59

От прошлого к будущему: как Воронежская область сохраняет 2,7 млн гектаров сельскохозяйственных угодий

Правительство Воронежской области анонсировало планы по сохранению посевных площадей в 2026 году на уровне 2,7 млн гектаров. Аграрии региона готовятся к старту весенних полевых работ в конце марта, традиционно начиная процесс с южных районов. В области уже провели мониторинг состояния озимых культур и приступили к их подкормке, чтобы обеспечить стабильность будущего урожая. Показатели прошлого года продемонстрировали существенный рост продуктивности, что задает высокую планку для предстоящего сезона.

Структура посевных площадей

Масштабы сельхозугодий в Воронежской области остаются стабильными, что подтверждает выбранный курс на поддержание продовольственной безопасности региона. Общая площадь обрабатываемых земель составит 2,7 млн гектаров, как и в предыдущем сельскохозяйственном цикле. Такой подход позволяет планировать ресурсы и технические мощности заранее, избегая резких колебаний в производственном процессе.

Особое внимание уделяется ключевым культурам, которые составляют основу аграрного сектора области. Яровые зерновые и зернобобовые планируется разместить на площади 850 тысяч гектаров. Важным сегментом остается сахарная свекла, посевы которой займут 131,9 тысячи гектаров, сохраняя позиции региона как одного из центров перерабатывающей промышленности.

Сев начнется согласно установленному графику, который учитывает климатические особенности южных территорий. Первыми к работам приступят аграрии в южной части региона, где устойчивый температурный фон позволяет начать посевную кампанию в третьей декаде марта. Специалисты отмечают, что подобная этапность распределения работ помогает избежать чрезмерной нагрузки на технику и персонал.

Состояние озимых и полевые работы

Под урожай нынешнего года в регионе уже засеяно 722,8 тысячи гектаров озимых культур. Региональный Минсельхоз провел комплексную оценку всходов после зимнего периода, которая показала, что основная часть посевов находится в хорошем состоянии. Эти данные дают оптимистичные прогнозы на успешную перезимовку растений и развитие сильной корневой системы.

Согласно проведенному мониторингу, около 80% всех озимых — это 578,3 тысячи гектаров — оцениваются как здоровые и перспективные. Остальные 20% площади, что составляет 144,5 тысячи гектаров, получили удовлетворительную оценку, требующую усиленного контроля в весенний период. Оперативная работа агрономов на местах позволяет купировать риски, связанные с неравномерным накоплением влаги или возможными температурными колебаниями.

Для поддержания растений в активной фазе роста в регионе стартовали мероприятия по подкормке. На текущий момент обработано удобрениями 19,2 тысячи гектаров, что соответствует 2,7% от общего плана. Подпитка почвы необходимыми микроэлементами в ранние сроки является критически важной для формирования будущего колоса.

"Стабильные посевные площади — это фундамент, который позволяет региону сохранять рыночные позиции и планировать экспортные показатели. Воронежская область демонстрирует высокий уровень самоорганизации, системно подходя к вопросу подготовки почвы и подкормки озимых. Инвестиции в технологии и своевременное проведение полевых работ напрямую конвертируются в тонны собранного зерна. Важно следить за качеством посевного материала и готовностью машинного парка, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки", — отметил специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов.

Продуктивность и динамика урожая

Минувший сельскохозяйственный год стал для региона весьма успешным, продемонстрировав существенный прирост итоговых показателей. Аграрии собрали более 6 млн тонн зерна, что стало наглядным результатом обновления агротехнологий и рационального управления земельным фондом. Урожайность достигла отметки 43,3 центнера с гектара, что значительно выше значений 2024 года.

Для контекста: в 2024 году общий сбор зерновых составил 4 млн 63 тысячи тонн при урожайности 31,2 центнера с гектара. Разница в более чем один миллион тонн подчеркивает влияние благоприятных погодных условий и повышение качества полевой обработки. Такие результаты стали стимулом для фермерских хозяйств сохранять прежние площади, не снижая интенсивность производства.

Накопленный опыт позволяет аграриям работать эффективнее, используя современные методы внесения удобрений и селекции. Несмотря на климатические вызовы, Воронежская область продолжает наращивать объемы производства зерновых культур, подтверждая статус ключевого поставщика в российском агропромышленном комплексе. В 2026 году главной задачей остается удержание достигнутых высот.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

