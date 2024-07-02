В одном из жилых комплексов на бульваре Победы в Воронеже возникла необычная ситуация: в разгар летнего зноя обитатели многоквартирного дома столкнулись с включением отопления. Недовольные жильцы активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, отмечая, что при уличной температуре, достигающей 35 градусов по Цельсию, и люди, и животные, не могут находиться в своих домах.
Представители управляющей компании, ответственной за обслуживание данного здания, прокомментировали ситуацию. Они пояснили, что в настоящее время проводятся плановые работы по опрессовке отопительной системы.
Сотрудники УК "Подъем" подчеркнули, что возникшая ситуация является результатом совпадения обстоятельств, а не намеренным включением отопления в жаркую погоду.
Коммунальные службы также сообщили, что заблаговременно информировали жителей дома о предстоящих технических мероприятиях. Они заверили, что все работы с системой отопления будут завершены к вечеру того же дня, после чего дискомфорт, испытываемый жильцами, должен прекратиться.
Фото: From Wikimedia Commons/ Bios
Патрик Райдер завил, что считает допустимыми удары Украины по Крыму
Представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер на недавнем брифинге озвучил позицию Вашингтона относительно применения американского вооружения на территории Крымского полуострова. Согласно его заявлению, США не возражают против использования переданного Украине оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку рассматривают этот регион как часть украинской территории.
Лукашенко объявил амнистию для заключенных в 2020 году оппозиционеров, больных раком
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко анонсировал скорое освобождение группы заключенных, страдающих онкологическими заболеваниями, которые были осуждены за участие в беспорядках 2020 года. Это заявление прозвучало во время торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня независимости Беларуси.
В Канаде выяснили, что австралийские креветки уязвимы к пеплу от лесных пожаров
Австралийские пресноводные креветки Macrobrachium australiense оказались особенно уязвимы к пеплу от лесных пожаров, в отличие от раков Cherax destructor, которые могут выдержать большие его количества.
Астроном Кошман: 5 июля Земля достигнет своей афелийной точки
Астрономический эксперт и руководитель методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман поделилась, что в пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля будет находиться на максимальном удалении от Солнца в этом году — 52 094 000 километров.