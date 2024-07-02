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В Воронеже включили отопление в 35 градусов жары
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В Воронеже включили отопление в 35 градусов жары

В одном из жилых комплексов на бульваре Победы в Воронеже возникла необычная ситуация: в разгар летнего зноя обитатели многоквартирного дома столкнулись с включением отопления. Недовольные жильцы активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, отмечая, что при уличной температуре, достигающей 35 градусов по Цельсию, и люди, и животные, не могут находиться в своих домах.

Представители управляющей компании, ответственной за обслуживание данного здания, прокомментировали ситуацию. Они пояснили, что в настоящее время проводятся плановые работы по опрессовке отопительной системы.

Сотрудники УК "Подъем" подчеркнули, что возникшая ситуация является результатом совпадения обстоятельств, а не намеренным включением отопления в жаркую погоду.

Коммунальные службы также сообщили, что заблаговременно информировали жителей дома о предстоящих технических мероприятиях. Они заверили, что все работы с системой отопления будут завершены к вечеру того же дня, после чего дискомфорт, испытываемый жильцами, должен прекратиться.

Фото: From Wikimedia Commons/ Bios

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