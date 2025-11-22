Volvo снимает с себя лазерную броню: что теперь заменит лидары в новых электромобилях

Volvo решила отказаться от использования лидаров в своих новых моделях, что стало настоящей сенсацией для автомобильной отрасли. Компания, ранее активно продвигавшая эту технологию, теперь пересматривает свои подходы к автономной безопасности, делая ставку на другие системы помощи водителю. Новость стала как техническим, так и коммерческим сигналом о переменах внутри шведского бренда.

Почему Volvo меняет курс

Изначально лидары планировалось устанавливать на все новые модели по умолчанию. Затем их перевели в список опций, а сейчас вовсе исключили из комплектации. Представители Volvo объясняют это решением исходить из реальных потребностей клиентов и проблем с поставками оборудования.

Американское подразделение компании отметило, что ключевым фактором стала невозможность партнёра, компании Luminar, выполнить свои контрактные обязательства. Срыв поставок вынудил Volvo искать альтернативные решения, чтобы сохранить стабильность производственных цепочек.

Несмотря на удаление лидаров, автомобили сохранят высокий уровень безопасности, используя современные сенсоры и мощные бортовые компьютеры. Это демонстрирует готовность компании к автономной поддержке водителя без зависимости от одной технологии.

Новые модели и их особенности

Volvo уже официально подтвердила, что лифтбек ES90 и кроссовер EX90 2026 года больше не будут оснащаться лидаром. Для клиентов, оформивших предварительные заказы, компания начала рассылку уведомлений о внесённых изменениях.

Как Volvo компенсирует отсутствие лидаров

Интеграция камер с высокой точностью. Расширение возможностей радарных сенсоров. Использование алгоритмов компьютерного зрения для анализа дорожной ситуации.

Эти меры позволяют минимизировать риски и обеспечить стабильную работу систем помощи водителю даже без сложных лазерных сенсоров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: зависимость от одного поставщика лидаров.

Последствие: сбои в производстве и необходимость переработки стратегии.

Альтернатива: усиление собственных систем датчиков и программного обеспечения для автономного управления.

А что если…

Если рынок начнёт активно требовать лидары, компания сможет предложить их как опцию, но основной фокус будет на других технологиях безопасности. Это позволит Volvo оставаться гибкой и устойчивой к внешним факторам.

FAQ

Как выбрать автомобиль Volvo без лидаров?

Ориентируйтесь на функциональность систем помощи водителю и электромобильные характеристики.

Сколько стоит лифтбек ES90 и кроссовер EX90?

Цены пока уточняются, но они будут сравнимы с предыдущими топовыми моделями Volvo.

Что лучше: автомобиль с лидаром или без него?

Выбор зависит от потребностей: современные сенсоры и софт компенсируют отсутствие лидара в повседневной эксплуатации.

Мифы и правда

Миф: без лидаров машины становятся небезопасными.

Правда: современные камеры, радары и программное обеспечение обеспечивают высокий уровень защиты и автономной поддержки.