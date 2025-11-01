Электрореволюция дала задний ход: почему Volvo тихо отказалась от своих громких обещаний

Когда несколько лет назад автопроизводители один за другим начали заявлять о скором отказе от двигателей внутреннего сгорания, именно Volvo первой громко пообещала революцию. В 2021 году шведская компания объявила, что уже к 2030 году перейдёт полностью на электромобили. Но реальность внесла свои коррективы — теперь планы выглядят гораздо сдержаннее.

Поворот от амбиций к прагматике

Изначально идея полной электрификации выглядела как логичное продолжение экологической повестки. Однако вскоре стало очевидно: сделать это быстро невозможно. Производство аккумуляторов, ограниченные запасы сырья, высокая стоимость электрокаров и неравномерное развитие инфраструктуры зарядных станций поставили под сомнение изначальные обещания.

Volvo официально признала, что не может "диктовать конец эпохи ДВС". Даже если спрос на электромобили растёт, темпы роста всё ещё далеки от прогнозов. Продажи электрических моделей компании снизились на десятки процентов по сравнению с 2024 годом, а доля гибридов и электрокаров в общем объёме реализации не дотягивает и до половины.

Почему Volvo не спешит прощаться с ДВС

Руководство компании подчёркивает: бензиновые моторы останутся в линейке как минимум до 2040 года. Главная причина — спрос. На многих рынках, особенно в странах с холодным климатом, покупатели всё ещё предпочитают классические двигатели, ценя их надёжность и автономность.

"Нам нужно второе поколение подключаемых гибридов, которые прослужат до конца 2030-х годов. Мы не можем диктовать [конец эпохи двигателей внутреннего сгорания]", — заявил генеральный директор Хакан Самуэльссон.

Эта позиция выглядит вполне рациональной. Компания свернула выпуск дизелей, но бензиновые агрегаты продолжит производить ещё не менее 15 лет. При этом Volvo активно развивает технологии гибридов, особенно так называемых EREV — автомобилей с увеличенным запасом хода.

Что такое EREV и почему на них делают ставку

EREV (Electric Range Extended Vehicle) — это электромобили, у которых двигатель внутреннего сгорания не вращает колёса напрямую, а служит генератором для подзарядки батареи. Такая схема позволяет избежать страха перед ограниченным пробегом и использовать меньший аккумулятор, что снижает цену и массу автомобиля.

По сути, это "второе поколение гибридов", которое объединяет преимущества двух технологий. Для водителей, живущих в регионах с редкой сетью зарядных станций, это решение выглядит особенно практичным.

Сравнение форматов

Технология Особенности Преимущества Недостатки PHEV (подключаемый гибрид) Электродвигатель и ДВС работают параллельно Гибкость, экономия топлива Сложная конструкция EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода) ДВС заряжает батарею Большой запас хода, меньше зависимость от зарядок Всё ещё нужен бензин EV (полностью электрический) Только электродвигатель Отсутствие выбросов Ограниченная автономность, высокая цена

Советы по выбору модели

Если вы живёте в городе и имеете возможность регулярно заряжать автомобиль, оптимален EV. Для частых загородных поездок подойдёт EREV — надёжное решение без "страха разрядки". PHEV лучше выбрать тем, кто пока не готов полностью отказаться от топлива, но хочет экономить.

Пока инфраструктура зарядных станций в России и Европе развивается неравномерно, гибриды и EREV выглядят самым разумным выбором.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка полностью электрического авто в регионе без стабильных зарядных точек.

Последствие: ограниченная мобильность и зависимость от маршрута.

Альтернатива: гибрид Volvo XC60 Recharge или будущие EREV-модели.

Ошибка: игнорировать стоимость аккумуляторов при планировании владения.

Последствие: дорогая замена через 8-10 лет.

Альтернатива: модели с бензиновым генератором, где батарея меньше и дешевле.

А что если электрокары станут дешевле?

Если развитие технологий приведёт к удешевлению батарей, а зарядные станции станут такими же привычными, как заправки, тогда переход на "чистое" электричество станет естественным. Однако, как признают аналитики, до этого ещё минимум десятилетие. Поэтому ставка Volvo на постепенность выглядит оправданной.

Плюсы и минусы стратегии Volvo

Плюсы Минусы Реалистичный подход к переходу Замедление имиджа инновационной компании Удовлетворение потребностей разных рынков Зависимость от поставок топлива Снижение затрат на разработку EV Риск проиграть конкурентам по "зеленому" статусу

Вместо жёстких лозунгов о "полном отказе от бензина" Volvo делает упор на плавный переход, сохраняя баланс между экологией и реальными потребностями рынка.

FAQ

Сколько будет стоить гибрид Volvo в 2030 году?

По прогнозам аналитиков, цена на подключаемые гибриды снизится на 15-20% за счёт массового производства и унификации платформ.

Что лучше — EREV или классический PHEV?

EREV удобнее в эксплуатации: двигатель используется только как генератор, что продлевает срок службы агрегата.

Можно ли будет купить бензиновую Volvo в 2035 году?

Да, компания планирует сохранять бензиновые моторы до конца 2030-х, хотя доля таких моделей будет постепенно снижаться.

Мифы и правда

Миф: Volvo полностью перейдёт на электрокары к 2030 году.

Правда: компания скорректировала планы — бензиновые модели останутся в производстве минимум до 2040 года.

Миф: гибриды — это временное решение.

Правда: для многих регионов гибриды — долгосрочная альтернатива электромобилям.

Миф: электрокары полностью безопасны для экологии.

Правда: их батареи требуют редкоземельных металлов, добыча которых тоже загрязняет окружающую среду.

Исторический контекст

Первые гибридные Volvo появились ещё в начале 2010-х, когда электромобили только начинали завоёвывать рынок. Тогда компания сделала ставку на технологию Recharge, которая объединила экономичность и мощность. С тех пор стратегия бренда развивается по принципу "медленно, но верно".

3 интересных факта

• В 2024 году Volvo полностью прекратила выпуск дизельных машин.

• Компания активно тестирует аккумуляторы на твёрдом электролите.

• До 2027 года запланировано создание новой линейки гибридов с запасом хода более 1000 км.