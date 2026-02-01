Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Volvo_XC90
Volvo_XC90
© wikimedia by EurovisionNim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:28

Volvo готовит “ступеньку вверх” — семейный бренд может сделать то, чего давно ждут в США

Шведский бренд, который десятилетиями ассоциируется с семейной безопасностью, может сделать шаг, которого от него давно ждут в США. Volvo всерьёз обсуждает идею полноразмерного трёхрядного SUV — такого, который по габаритам и статусу сможет конкурировать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Для многих покупателей это выглядит как логичное продолжение линейки, где XC90 уже не всегда "закрывает" запросы больших семей. Об этом сообщает Autoblog со ссылкой на Automotive News.

Зачем Volvo нужен внедорожник крупнее XC90

По данным издания, внутри компании вновь оценивают спрос на полноразмерные трёхрядные модели, прежде всего на рынках США и Китая. Логика проста: покупатели, привыкшие к Volvo, остаются в бренде, пока автомобиль соответствует их образу жизни, но по мере роста семьи и потребностей в пространстве часть аудитории вынуждена смотреть в сторону более крупных конкурентов.

"Крупные внедорожники — это то, что мы рассматриваем", — заявил генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон, отмечается в публикации.

Дилеры, как следует из материала, поддерживают идею "ступеньки вверх" в модельном ряду. Они обращают внимание на то, что позиционирование Volvo как семейного бренда требует понятного апгрейда для клиентов, которым стало тесно в нынешнем флагмане.

"XC90 не даёт семье расти. Мы стараемся быть семейным брендом, и у нас нет возможности для перехода вверх", — рассказал Automotive News один из дилеров Volvo на условиях анонимности.

Где могут выпускать новинку и какой может быть силовая установка

Проект пока не утверждён окончательно, но обсуждается производственная база в Южной Каролине. Volvo уже анонсировала выпуск нового подключаемого гибрида на этом заводе, и, по оценкам журналистов, именно он может оказаться более крупной моделью, ориентированной на американский спрос. В тексте подчёркивается, что речь идёт о гибридной схеме с увеличенным электрическим пробегом, чтобы сочетать ежедневную практичность с понятной для США концепцией "дальней поездки без тревоги".

Отдельная интрига — название. В отрасли давно всплывает индекс XC100, и он снова звучит как возможный кандидат для модели, которая станет выше XC90 по статусу и размерам.

Почему "слишком большой SUV" — это не только плюс

У полноразмерного формата есть очевидные преимущества: больше места в третьем ряду, крупнее багажник, легче планировать путешествия и семейные дела без компромиссов. Но у такого решения есть и обратная сторона: рост массы, потенциально более высокая цена владения и более сложное позиционирование на рынках, где большие SUV продаются умеренно — например, в части стран Европы. Поэтому Volvo, судя по всему, пытается найти баланс: удержать семейную аудиторию и усилить присутствие в США и Китае, не потеряв свою "скандинавскую" рациональность.

Если проект получит зелёный свет, для Volvo это станет не просто расширением линейки, а способом вернуть клиентов, которые сегодня уходят к конкурентам из-за размера. И одновременно — шансом создать новый "ореольный" продукт, который будет задавать тон всему бренду.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

