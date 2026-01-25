Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Volvo EX60
© volvocars.com by Unknown author is licensed under Public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:56

Volvo показал EX60 — электрический "наследник" XC60 удивил одной деталью снаружи

Volvo отказалась от классических дверных ручек в EX60 — Пётр Прокопец

Volvo выводит на сцену EX60 — электрический кроссовер, который должен продолжить историю одного из самых узнаваемых имён марки. Новинка выходит в момент, когда рынок электромобилей стремительно взрослеет: покупатели стали внимательнее к реальным затратам, инфраструктуре и остаточной стоимости. При этом производители по-прежнему обещают впечатляющие цифры запаса хода и скорости зарядки, делая ставку на технологичность. Об этом сообщает Пётр Прокопец.

EX60 как электрический "наследник" XC60

Название EX60 отсылает к XC60 — бестселлеру Volvo, который выпускается с 2008 года и за это время разошёлся тиражом более 2,7 млн экземпляров. Однако электрическая версия построена на другой архитектуре: используется платформа SPA3, поэтому прямой "пересадки" техники с бензиновых и дизельных версий здесь нет.

Снаружи автомобиль остаётся узнаваемым Volvo: аккуратные пропорции, сдержанные линии и обтекаемый силуэт. Среди заметных деталей — отказ от привычных дверных ручек: их заменили элементы, встроенные в оконные молдинги, что должно улучшить аэродинамику. Заявленный коэффициент сопротивления — 0,26 Cd, и именно за счёт таких решений производители пытаются выигрывать дополнительные километры пробега.

Интерьер и ставка на цифровые сервисы

В салоне Volvo продолжает линию минимализма, но делает её ещё более "экранной". Физических органов управления минимум: по сути, привычные кнопки остались только на руле, а остальное завязано на центральный сенсорный дисплей. По заявлению бренда, интерфейс должен работать без задержек.

EX60 стал первой моделью Volvo с интеграцией Gemini AI от Google. Идея в том, чтобы голосовое управление стало естественнее и не требовало запоминать точные команды. Также ожидается просторный салон благодаря отсутствию центрального тоннеля; в ближайшей перспективе заявляется пятиместная компоновка, а разговоры о семиместном варианте пока остаются предположениями.

Версии, батареи и осторожность к "бумажным" обещаниям

Линейка включает три исполнения: P6, P10 и P12. Базовый P6 — заднеприводный, с одним электромотором на 374 л. с. и батареей 80 кВт·ч; разгон до 100 км/ч — 5,9 секунды, ожидаемый запас хода — до 620 км. P10 получает два мотора и полный привод: 510 л. с., 4,6 секунды до "сотни", аккумулятор 91 кВт·ч и расчётные 660 км по WLTP. Топовый P12 — тоже двухмоторный, на 680 л. с., с разгоном 3,9 секунды и батареей 112 кВт·ч; заявленный запас хода — до 810 км, а максимальная скорость во всех версиях ограничена 180 км/ч.

Volvo подчёркивает быструю зарядку: до 340 км за 10 минут при станции на 400 кВт. В материале отмечается, что такие показатели зависят от множества условий и от доступности действительно мощных зарядных комплексов, поэтому в повседневной эксплуатации ожидания стоит соотносить с реальными сценариями поездок и инфраструктурой.

Cross Country: ставка на более "приключенческий" образ

Помимо базового EX60 заявлен вариант Cross Country. Он должен получить увеличенный клиренс на 20 мм, а ещё 20 мм можно добавить за счёт пневмоподвески. Эту версию планируют предлагать только в исполнениях P10 и P12, то есть с полным приводом, защитными накладками по низу кузова, особыми колёсными дисками и окраской Frost Green.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

