Люди держатся за руки для поддержки
Люди держатся за руки для поддержки
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:10

Думал, делаю добро для других — а оказалось, спасаю собственную память

Помощь другим способна не только менять чужие жизни, но и продлевать собственную молодость — умственную и эмоциональную. Новое крупное исследование показало, что даже несколько часов волонтёрской деятельности в неделю могут существенно снизить риск возрастных когнитивных нарушений.

Что показали исследования

Учёные проанализировали данные 30 000 взрослых американцев старше двадцати лет. Они выяснили, что те, кто регулярно уделял время волонтёрству или просто помогал друзьям и соседям, реже сталкивались с ухудшением памяти и внимания. У таких людей когнитивные нарушения проявлялись на 15-20 % реже.

"Даже скромный уровень помощи — от двух до четырёх часов в неделю — может иметь реальное значение для долгосрочного когнитивного здоровья", — отметил доцент Техасского университета Сэ Хван Хан.

Максимальный эффект наблюдался у тех, кто занимался помощью регулярно и не меньше двух часов в неделю.

Почему мозг молодеет, когда мы помогаем

Исследователи объясняют этот феномен комплексом факторов. Помощь другим требует активности, общения и эмоциональной вовлечённости — а всё это стимулирует мозг.

"Волонтёрство и помощь другим задействуют мозг и тело таким образом, чтобы защитить от когнитивного старения", — добавил Хан.

"Ключевым фактором для предотвращения снижения когнитивных способностей является то, что мы продолжаем бросать вызов нашему мозгу на протяжении всей жизни", — считает нейробиолог Фэй Бегети из Оксфордского университета.

Благодаря эмоциональному контакту снижается уровень стресса, уменьшается воспаление, улучшается настроение. Всё это напрямую связано с работой нейронов и устойчивостью мозга к возрастным изменениям.

Сравнение: активные и пассивные привычки

Привычка

Влияние на мозг

Помощь другим (волонтёрство, забота о соседях)

Социальная активность, стимуляция эмоций и памяти

Просмотр сериалов и соцсетей

Минимальная умственная вовлечённость

Умственные игры и кроссворды

Локальная стимуляция, без социальной составляющей

Как начать помогать: пошаговое руководство

  1. Определите, что вам по душе. Это может быть приют для животных, экологический проект или чтение детям.
  2. Начните с малого. Два часа в неделю — уже достаточно, чтобы почувствовать эффект.
  3. Выбирайте личное взаимодействие. Общение лицом к лицу даёт больший отклик и эмоциональное вознаграждение.
  4. Не бойтесь неформальной помощи. Помогите соседу, приготовьте еду для друга, присмотрите за детьми знакомых.
  5. Создайте привычку. Регулярность важнее объёма — мозгу нужен постоянный вызов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: помощь без вовлечённости, "на автомате".
    Последствие: пользы для мозга почти нет.
    Альтернатива: выбирайте дела, которые вызывают интерес и требуют общения.
  • Ошибка: перегрузка себя многочисленными проектами.
    Последствие: стресс и эмоциональное выгорание.
    Альтернатива: уделяйте волонтёрству ровно столько, сколько комфортно — 2-4 часа в неделю.

А что если нет времени?

Даже мелочи имеют значение. Можно помогать онлайн — менторство, консультирование, участие в благотворительных акциях через интернет. Главное, чтобы вы чувствовали смысл и видели результат.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Улучшение памяти и внимания

Требует регулярности

Снижение уровня стресса

Может занимать личное время

Расширение круга общения

Иногда сложно выбрать формат помощи

Чувство удовлетворения и пользы

Возможное эмоциональное выгорание

FAQ

Как выбрать вид волонтёрства?
Исходите из интересов: если любите животных — приют, если комфортнее с детьми — школьные проекты.

Сколько времени нужно уделять?
Достаточно 2-4 часов в неделю. Регулярность важнее длительности.

Что лучше: онлайн или офлайн?
Живое общение эффективнее, но онлайн-формат тоже приносит пользу, если есть эмоциональный отклик.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы помочь, нужно много свободного времени.
    Правда: двух часов в неделю достаточно, чтобы почувствовать результат.
  • Миф: мозг стареет независимо от образа жизни.
    Правда: регулярная социальная активность укрепляет нейронные связи.
  • Миф: помощь другим — это жертва.
    Правда: это взаимный обмен энергией, который делает обоих участников счастливее.

Читайте также

Врач Алексенцева: грецкий орех является продуктом для профилактики деменции сегодня в 14:42
Думала, что орехи слишком калорийны, но вот что я узнала, когда начала их есть регулярно

Грецкие орехи — это не только вкусный перекус, но и мощный источник полезных веществ. Узнайте, как они влияют на здоровье и кому они особенно полезны.

Читать полностью » Короткий сон, вода и свет помогают быстро вернуть бодрость днём — Ольга Власова сегодня в 14:08
Думала, что без кофе не проснусь — а оказалось, бодрость можно включить иначе

Недосып снижает концентрацию и настроение, но простые привычки помогут вернуть бодрость. Что выбрать: кофе, контрастный душ или прогулку на свежем воздухе?

Читать полностью » Врач Денисенко: горечь во рту по утрам может указывать на проблемы с печенью сегодня в 13:39
Начала замечать горький привкус во рту — и вот что я узнала о причинах этого симптома

Горечь в ротовой полости — что она может означать и как избежать этой проблемы. Узнайте, как правильно питаться и когда нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Лёгкий ужин помогает кишечнику и обеспечивает хорошее самочувствие утром — Елена Смирнова сегодня в 13:08
Ужинала неправильно и не понимала, почему утром не было сил — всё оказалось просто

Лёгкий ужин с ферментированными продуктами помогает улучшить пищеварение и сон. Врач Елена Смирнова рассказала, что стоит есть вечером, чтобы утро было лёгким.

Читать полностью » Врач Миргородская: мерцание в глазах вызвано ортостатической гипотензией сегодня в 12:36
Игнорирую мерцание в глазах: неожиданные причины и что с этим делать

Что означают "звездочки" и плавающие пятна в глазах? Узнайте, когда это не просто случайное явление, а признак возможных заболеваний.

Читать полностью » Осенний рацион должен содержать витамины и микроэлементы для иммунитета — Людмила Сухорукова сегодня в 12:08
Овсянка вытеснила перекусы — сварила по-осеннему, и тяга к сладкому пропала

Осенью организму нужны витамины и минералы, чтобы сохранять энергию и иммунитет. Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты помогут пережить сезон простуд без потери сил.

Читать полностью » Приём цинка уменьшает симптомы простуды и повышает сопротивляемость организма инфекциям сегодня в 11:55
Кашель не отпускал — соединила цинк и витамин С, и результат был не тем, что ожидала

Узнайте, как цинк помогает укрепить иммунитет и ускорить выздоровление при простуде. Эффективные дозировки, лучшие источники и советы врачей.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская: регулярные дыхательные практики снижают уровень стресса сегодня в 11:33
Избавилась от хронического стресса, следуя этим простым рекомендациям — вот что помогло

Борьба с хроническим стрессом требует регулярных шагов. Узнайте, какие действия помогут улучшить самочувствие и восстановить баланс.

Читать полностью »

