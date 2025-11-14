Тюменская область принимает переселенцев: где обосновались новые жители из Казахстана, Германии и Армении

В 2025 году по программе добровольного переселения соотечественников в Тюменской области поселились 102 человека. Они прибыли из разных стран, таких как Германия, Туркменистан, Армения и другие, чтобы работать в регионе на различных должностях, включая учителей, врачей, пекарей и многих других. Об этом сообщили в информационном центре правительства области.

Основные цифры программы переселения

По состоянию на 13 ноября 2025 года, число участников программы и их семей, которые были поставлены на учет в УМВД, составило 102 человека. Основная масса переселенцев прибыла из Казахстана (79 человек), Германии (15 человек) и Армении (четверо). Также среди прибывших два человека приехали из Туркменистана, по одному — из Киргизии и Азербайджана.

Где селились новоприбывшие?

Чаще всего переселенцы обосновались в таких городах и районах региона:

Ялуторовск - 38 человек

Ишим - 10 человек

Заводоуковск и Ишимский район - по 9 человек

Тобольск и Исетский район - по 8 человек

Омутинский район - 5 человек

Казанский и Уватский районы - по 4 человека

В другие территории области переселилось по 1-3 человека в таких районах как Нижнетавдинский, Упоровский, Ярковский и Ялуторовский.

Работа соотечественников в Тюменской области

Переселенцы трудятся в регионе в различных профессиях, таких как учителя, врачи, бухгалтера, воспитатели, механики, пекари, водители, продавцы и другие. Эти специалисты оказывают полезное влияние на местное сообщество, наполняя область необходимыми кадрами.

Финансирование программы переселения

На мероприятия программы в 2025 году планируется потратить 2,2 миллиона рублей. Согласно плану будущего бюджета, в 2026 году сумма увеличится до 2,3 миллиона рублей.