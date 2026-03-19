Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
дети
© mos.ru by Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 10:37

Город детей превращается в научный хаб: Вологда запускает проект на 60 миллионов рублей для игр и знаний

В Вологде в текущем 2026 году запланировано обустройство четырех современных игровых пространств для детей. Масштабный проект включает возведение одной специализированной научной площадки на площади Федулова и трех стандартных игровых зон в разных районах города. На реализацию этих инициатив с учетом поддержки губернатора Вологодской области Георгия Филимонова выделен бюджет в размере 60 миллионов рублей. Завершение всех монтажных работ на объектах намечено на 1 сентября.

Масштабы и сроки строительства

Финансирование программы развития городской среды распределено таким образом, что половина из 60 миллионов рублей направляется непосредственно на создание уникального научного кластера для детей. В настоящее время профильные службы уже завершили подготовку всей проектной документации и официально запустили процесс закупок для определения подрядных организаций.

По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, власти рассчитывают на оперативное подписание контрактов, которое запланировано на середину апреля. Такой график должен позволить строителям без задержек приступить к монтажу оборудования и облагораживанию территорий в весенне-летний период.

Сжатые сроки реализации проекта диктуют ответственный подход к выбору исполнителей, так как сдача объектов строго привязана к началу осени. К 1 сентября 2026 года обновленные игровые зоны уже должны принять первых посетителей, предлагая детям безопасный и интересный досуг на свежем воздухе.

Интерактивная научная среда

Концепция научной площадки на площади Федулова построена на развитии навыков через наглядную физику. Здесь разместят два полноценных игровых комплекса и одиннадцать интерактивных модулей, каждый из которых демонстрирует базовые принципы устройства окружающего мира.

"Создание условий для раннего интеллектуального развития через игровую форму — это инвестиция в будущее подрастающего поколения. Интерактивные площадки позволяют детям осваивать сложные физические концепции без учебников, через непосредственный опыт и тактильное взаимодействие. Успех таких проектов напрямую зависит от качества исполнения и вовлеченности местных сообществ в процесс их эксплуатации. Важно, чтобы инфраструктура была долговечной и доступной для всех ребят, независимо от их интересов".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Среди технических решений — платформа для изучения электрических цепей, где дети смогут собственноручно запустить ток. Также предусмотрены модули "Кинематограф", показывающий принципы создания мультипликации при вращении рукояти, и "Береговой маяк" для изучения оптики и распространения света.

Для детей младше 12 лет также подготовят станцию для изучения Азбуки Морзе. Подобные решения делают науку осязаемой, помогая школьникам и дошкольникам быстрее усваивать сложные законы естествознания в формате активной игры.

Безопасность и локации

Три дополнительные площадки будут размещены в жилых кварталах, чтобы обеспечить шаговую доступность мест для отдыха. Адресная программа включает улицы М. Поповича, дома 18-20, Архангельскую, 11 и Карла Маркса, 117.

Эти игровые пространство проектируются с упором на современные стандарты безопасности, принятые для детской городской инфраструктуры. Особое внимание уделили защищенности посетителей: каждая новая площадка будет оборудована интегрированной системой видеонаблюдения.

Контроль за порядком и состоянием оборудования позволит продлить срок службы малых архитектурных форм и избежать случаев порчи имущества. С учетом высокой интенсивности использования, наличие камер наблюдения становится обязательным элементом благоустройства в черте города.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet