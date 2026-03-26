Фармацевт в аптеке
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 8:51

Льготные лекарства — в доступе: в Вологодской области планируют устранить дефицит медикаментов

В Вологодской области наметили масштабный пересмотр подходов к обеспечению населения льготными препаратами. Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Петчин в недавнем интервью ГТРК "Вологда" сообщил о внедрении новых механизмов в систему лекарственного снабжения. Власти планируют пересмотреть алгоритмы закупок, чтобы исключить дефицит и перебои в поставках медикаментов для льготников. Работа в данном направлении уже стартовала, а первые результаты ожидаются в ближайшие месяцы. Ключевая цель изменений заключается в сокращении числа обращений граждан по вопросам доступности жизненно важных лекарств.

Оптимизация закупочных процедур

Министерство здравоохранения Вологодской области сосредоточилось на пересмотре внутренних регламентов, регулирующих процесс приобретения медикаментов для льготных категорий граждан. По словам исполняющего обязанности министра Игоря Петчина, текущие протоколы требуют серьезной доработки для повышения гибкости системы. Региональное ведомство стремится создать запас прочности, чтобы избежать ситуаций, когда пациенты вынуждены ждать поставок из-за бюрократических проволочек или сбоев у подрядчиков.

Новый подход подразумевает более точное планирование объемов закупок исходя из реальных потребностей медучреждений на местах. Специалисты ведомства проводят аудит существующих контрактов, выявляя слабые места в цепочках поставок. Такая диагностика позволит ведомству эффективнее расходовать бюджетные средства и обеспечивать бесперебойную выдачу рецептурных препаратов.

Работа по настройке логистики требует координации усилий муниципальных властей и фармацевтических складов. Как отмечает профильный эксперт, системные изменения на уровне региона способны минимизировать риски возникновения нехватки медикаментов в аптечных пунктах.

"Эффективное лекарственное обеспечение всегда строится на качестве обратной связи между медицинскими учреждениями и региональным министерством. Попытки наладить закупочные процессы через уточнение объемов и сроков поставок — это необходимый шаг для укрепления доверия граждан к системе здравоохранения. Когда муниципальные власти включаются в мониторинг остатков, мы получаем реальный инструмент для предотвращения дефицита. Стабильность поставок в долгосрочной перспективе напрямую зависит от того, насколько оперативно система реагирует на вызовы конкретных территорий".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Ожидаемые результаты и сроки

В ведомстве ставят задачу существенно снизить уровень социального напряжения, связанного с лекарственным обеспечением. Представители минздрава рассчитывают, что в ближайшие месяцы количество жалоб от жителей Вологодчины пойдет на спад. Стабилизация процессов должна отразиться как на физическом наличии препаратов в аптеках, так и на скорости отгрузки заказов по конкретным рецептам.

Комплекс мер носит перманентный характер, однако первые изменения пациенты должны почувствовать в ближайшей перспективе. Ускорение процессов согласования закупок позволит сократить временной разрыв между выпиской рецепта и получением упаковки лекарства. Минздрав продолжает держать ситуацию под личным контролем, проводя регулярные совещания с профильными специалистами.

Системный подход к управлению медикаментами

Управление социальными обязательствами требует высокого уровня интеграции между разными звеньями здравоохранения. Власти области делают ставку на создание прогнозируемой среды, где каждый участник цепочки — от склада до конечного потребителя — четко понимает свои задачи. Такой подход помогает исключить хаотичные закупки и избыточное накопление препаратов на одних точках при дефиците на других.

Работа по совершенствованию системы льготного обеспечения в регионе будет продолжена и после стабилизации ситуации. В планах министерства — внедрение инструментов, которые позволят автоматизировать учет медикаментов и оперативно перераспределять запасы. Подобная модернизация необходима для того, чтобы соответствовать постоянно меняющимся запросам системы здравоохранения и обеспечивать права льготников в полном объеме.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

