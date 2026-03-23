Лето безделью не товарищ: в Вологде утвердили план отдыха для тысяч школьников в новом сезоне

В Вологде утвердили план летней оздоровительной кампании 2026 года, охватывающий более четырех тысяч школьников. Основной блок городских лагерей с дневным пребыванием заработает в период с 1 по 19 июня на базе 53 муниципальных учреждений. Особое внимание администрация уделила поддержке семей участников спецоперации, а также многодетным и приемным семьям, выделив для них квоты. Параллельно с пришкольными площадками город запустит программу туристических походов, патриотических смен и трудовой занятости молодежи.

Организация городских лагерей

Основная нагрузка в летний период ляжет на общеобразовательные школы, на базе которых откроется 41 лагерь. Дополнительно площадки будут действовать в 12 структурах, включая Дворец творчества детей и молодежи и профильные центры образования. Педагогический состав обеспечит присмотр за детьми, предлагая форматы полезного досуга в черте города.

Перед запуском смен, намеченным на июнь, каждая площадка пройдет строгую проверку безопасности. Территории проинспектируют представители МЧС, Росгвардии и МВД, что является обязательным протоколом. Также запланирована превентивная противоклещевая обработка всех участков для минимизации биологических рисков.

"Создание качественной базы для летнего отдыха требует системного подхода к безопасности и содержательной части программы. Мы стремимся охватить не только организованные группы, но и ребят из микрорайонов через проект "Город детства". Муниципальные власти обеспечивают контроль каждого этапа, чтобы родители были уверены в защищенности своих детей во время каникул. Важно совместить образовательные элементы с полноценным физическим отдыхом на свежем воздухе". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Выездные смены и походы

За пределами Вологды свою работу начнет муниципальный лагерь "Единство", расположенный в Грязовецком округе. С 16 июня по 16 августа здесь организуют четыре тематические смены, которые примут около 700 воспитанников. Руководство лагеря подготовило насыщенную программу, направленную на активное взаимодействие детей в условиях загородного отдыха.

Морской центр "Меридиан" подготовил для подростков серию речных экспедиций. В план включены четыре похода с остановками в Великом Устюге, Кириллове, Устье-Кубенском и Череповце. Подобный формат позволяет школьникам сменить обстановку и получить прикладные знания о родном крае в ходе длительных водных путешествий.

Патриотическое воспитание и трудоустройство

Программа "Юнармейское лето" станет ключевым проектом для 900 подростков, заинтересованных в патриотическом воспитании. Центр патриотического воспитания организует полевые лагеря, серию экскурсий на ведущие предприятия региона, посещение кинозалов и соревновательные элементы формата "Зарница 2.0". Для наиболее активных участников предусмотрены поощрительные поездки на теплоходах.

Помимо организованного отдыха, в Вологде продолжат практику привлечения школьников к труду. В текущем году планируется сформировать бригады, где 300 подростков получат первый профессиональный опыт. В дополнение к этому во всех микрорайонах города вновь откроются площадки проекта "Город детства", направленного на вовлечение детей в досуговые активности по месту жительства.