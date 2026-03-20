Рынок нового поколения: Вологда и Череповец готовят грандиозную перезагрузку торговых зон

Власти Вологодской области анонсировали масштабное обновление ключевых гастрономических площадок в Вологде и Череповце. Реконструкция запланирована в рамках подготовки к празднованию знаковых дат: 880-летия Вологды и 250-летия Череповца, которые отмечаются в 2027 году. Проекты направлены на превращение торговых зон в современные пространства для покупок и проведения городских фестивалей. Об этом сообщило правительство Вологодской области со ссылкой на заявление губернатора Георгия Филимонова.

Преображение вологодского рынка

Городской рынок, расположенный на улице Батюшкова, ожидает комплексное благоустройство. Фасад здания будет обновлен, что позволит гармонично вписать объект в исторический облик областной столицы. Архитектурная подсветка подчеркнет внешние изменения в вечернее время.

Помимо визуального обновления, авторы проекта уделят внимание инфраструктуре. На территории появятся благоустроенная парковка для автотранспорта и выделенные зоны отдыха. Озеленение участка станет важным элементом, способствующим более комфортному пребыванию горожан.

Комплекс работ направлен не только на ремонт существующих конструкций. Основная цель заключается в создании пространства, где покупка фермерских продуктов станет эстетически приятным и удобным процессом для местных жителей и туристов.

Новая среда в Череповце

В Череповце объектом для модернизации выбран Колхозный рынок. Здесь планируется создание современной парково-торговой зоны, которая объединит коммерческие функции и отдых. Масштабное обновление затронет покрытие площадки и организацию пешеходных путей.

В проекте предусмотрено использование малых архитектурных форм для повышения привлекательности территории. Горожане смогут воспользоваться новыми скамейками и качелями, которые дополнят зеленые насаждения. Такое решение превращает обычную торговую площадь в качественное общественное пространство.

"Создание качественной городской среды на базе рынков — это стратегически верный шаг для развития муниципалитетов. Такие площадки перестают быть просто местом торговли, становясь центрами притяжения для жителей. Интеграция парковых зон в торговое пространство позволяет улучшить инфраструктуру, которой часто не хватает в старых кварталах. Мы видим, как меняется отношение горожан к локациям, где комфорт сочетается с бытовой необходимостью, что положительно влияет на общую атмосферу внутри города" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Стратегия развития городов

Масштабная кампания по обновлению рынков тесно связана с подготовкой региона к предстоящим юбилеям. Реализация планов развития городского пространства в двух крупнейших центрах Вологодчины призвана улучшить качество жизни и внешний облик территорий за сравнительно короткий срок.

Гастрономическая составляющая проектов имеет особое значение для развития туризма. Современное оборудование и благоустроенная территория позволят проводить на рынках тематические фестивали и ярмарки. Это создает новые возможности для локальных производителей и предпринимателей.

Финансирование и реализация данных мероприятий находятся под контролем правительства области. Успешное выполнение задач позволит к 2027 году полностью трансформировать привычные горожанам места покупок в современные и эстетически привлекательные зоны отдыха.