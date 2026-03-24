Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:26

Бумажный бум в Вологде: тысячи людей собрались ради встреч с авторами и редких книжных новинок

В Вологде подвели итоги книжной ярмарки "Вологодская страница", которая проходила в течение трех дней. Мероприятие объединило около 8,5 тысячи посетителей, решивших приобщиться к литературной жизни города. В программу праздника включили свыше 60 разноплановых событий, охвативших площадки для встреч с литераторами, лекции и выступления. На ярмарке свои новинки представили 16 книжных издательств из Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга. Организатором проекта выступили представители культурного сообщества при поддержке Союза писателей России и Президентского фонда культурных инициатив.

Масштабы и программа событий

Количество мероприятий на "Вологодской странице" позволило охватить самую широкую аудиторию читателей. В официальное расписание вошли дискуссионные площадки, поэтические вечера, показы полнометражных кинолент и концертные программы. Гости получили уникальную возможность лично пообщаться с такими авторами, как Дмитрий Емец, Анна Долгарева и Александр Пелевин.

Издательский блок ярмарки включил продукцию 16 крупных компаний из ключевых культурных центров страны. Посетители могли не только купить редкие издания, но и принять участие в обсуждении современных литературных процессов. Масштаб события подтверждается внушительными цифрами посещаемости, зафиксированными за три дня проведения ярмарки.

Влияние на литературную среду

Успешная реализация подобных проектов позитивно сказывается на городском пространстве и укрепляет позиции Вологды на культурной карте субъекта. Общение с литераторами напрямую стимулирует интерес к чтению среди молодых горожан. Интенсивная работа площадок стала фундаментом для развития книжного сообщества региона.

"Подобные масштабные инициативы позволяют консолидировать интеллектуальное сообщество и создавать долгосрочный эффект для развития городской среды. Развитие территорий сегодня невозможно представить без акцента на качественный досуг и продвижение локальных культурных ценностей. Успех книжных ярмарок подтверждает, что жители проявляют высокий запрос на событийность и содержательное общение. Укрепление статуса города как центра притяжения литературы — закономерный результат системной работы муниципальных команд."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Глава города Сергей Жестянников подчеркнул, что совместные усилия организаторов и участников превратили мероприятие в настоящий городской праздник чтения. Благодарность ведомств и партнеров была адресована каждому, кто внес вклад в наполнение программы. Общий успех события задает высокую планку для будущих отраслевых выставок.

Атмосфера и партнерские проекты

Помимо книжных презентаций, ярмарка запомнилась гостям глубоким визуальным контентом. Одним из ярких акцентов стала выставка фотографий "Донбасс. Визуальное свидетельство", которая вызвала живой интерес аудитории. Театральную составляющую обеспечил кукольный театр "Теремок", чьи мастер-классы стали точкой притяжения для семейного посещения.

Отзывы первых посетителей ярмарки отмечают высокий уровень технической организации и особую душевную наполненность встреч. Использование площадок такого формата показало эффективность интеграции государственных фондов в локальную культурную повестку. Все три дня в Вологде сохранялась атмосфера интеллектуального обмена без формальностей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

