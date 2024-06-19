Необходимо внести законопроект, запрещающий усыновлять детей для граждан тех стран, в которых приветствуется смена пола. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём официальном Telegram-канале.

Российский государственный и политический деятель Вячеслав Володин сообщил о своём опасении за усыновлённых иностранными лицами детей. Он испуган тем, что российские дети могут попасть в опасность, оказавшись в руках граждан некоторых государств, а точнее, стран Запада. Вячеслав Володин объяснил это тем, что детям небезопасно находиться в тех местах, где местными жителями приветствуется смена пола. Как сообщается, этот вопрос в скором времени будет поднят на итоговом докладе Парламентской комиссии.

Спикер ГД отметил, что на территории Российской Федерации не разрешено распространение в обществе идей нетрадиционных сексуальных отношений. Также он напомнил, что процедуры по приведению гендерной роли и тела человека в соответствие с его внутренним самоощущением также запрещены. Для граждан, которые сделали незаконную операцию за рубежом, не представляется возможность усыновить детей.

В настоящий момент в Австралии, расположенной на одноимённом материке и близлежащих островах Тихого и Индийского океанов, хотят разрешить детям с трёх лет самостоятельно принимать решение о своей половой идентичности. В определённых странах, например, Италии, Германии, отсутствует возрастной запрет на смену пола.

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