Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции, где коалиция президента Эмманюэля Макрона потерпела поражение. Он предрек схожую судьбу лидерам европейских стран и США, которые вмешиваются в дела других государств.
По мнению Володина, французские избиратели, стремящиеся к решению внутренних проблем страны, были готовы отдать свои голоса любым политическим силам, кроме сторонников Макрона. Спикер Госдумы подчеркнул, что такая тенденция может распространиться на все страны, чьи руководители занимаются вмешательством в суверенные дела других государств.
Результаты досрочных выборов во французский парламент показали, что коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, получив 192 места. Президентская коалиция "Вместе!" заняла второе место с 168 местами, из которых 148 принадлежат партии Макрона.
Такой исход выборов привел к решению премьер-министра Габриэля Атталя подать в отставку. Это событие демонстрирует значительные изменения в политическом ландшафте Франции и может свидетельствовать о растущем недовольстве населения текущим курсом правительства.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Embassy in France
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