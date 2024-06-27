Семьи, имеющие трёх и более детей, получающие пенсию люди, инвалиды, а также вышедшие в отставку ветераны боевых действий освобождаются от обязательной комиссии при отчислении денежных средств за услуги ЖКХ. Законопроект начнёт иметь юридическую силу с начала июля текущего года, информировал спикер ГД Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Российский государственный и политический деятель заявил, что в Российской Федерации примет юридическую силу новый законопроект. Данное нововведение подразумевает собой освобождение от комиссий с обязательных коммунальных платежей для определённых групп лиц. В этот список вошли семьи, в которых есть трое и больше детей — родных или усыновлённых, лица, получающие регулярное денежное пособие, предназначающееся тем, кто достиг пенсионного возраста или по иным причинам, установленных законом. Люди, утратившие трудоспособность, а также ветераны боевых действий тоже освобождаются от этой обязанности.

По словам Вячеслава Володина, услуги по поддержанию надлежащего состояния зданий, объектов коммунального назначения, расходы владельцев и арендаторов на работу необходимых ресурсов жилья являются обязательными для любого гражданина РФ. Однако для многих людей эти деньги сильно отражаются на бюджете и порой вызывают трудности. По этой причине важно снизить удар по кошельку для тех, кому необходима поддержка со стороны государства. Для вышеперечисленных граждан это поможет облегчить денежную нагрузку, считает спикер Государственной Думы.

Помимо этого он отметил, что в конце второго весеннего месяца ещё приобретёт юридическую силу законопроект, обязывающий возвращать гражданам украденные мошенниками деньги. Отныне коммерческие кредитно-финансовые организации должны тщательнее подходить к проверке денежных переводов их пользователей. Однако если банки не будут справляться с этой задачей, то им придётся выплачивать всю украденную сумму гражданину.

Фото: Flickr / Catherine Scott (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)