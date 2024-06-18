Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
Володин: запрет продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября
  1. Главная
  2. Общество
  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 10:16

Володин: запрет продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября

Запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября текущего года. 18 июня Государственная Дума собирается рассмотреть этот вопрос более подробно, проинформировал спикер ГД Вячеслав Володин.

Сегодня будет происходить первая стадия рассмотрения законопроекта на пленарном заседании нижней палаты. Подразумевается, что законопроект о запрете продажи для несовершеннолетних напитка, состоящего из стимулирующих элементов, который рекламируется как помогающий развитию деятельности ума и физической стимуляции, приобретёт юридическую силу с начала сентября текущего года.

Вячеслав Володин отметил, что о введении законопроекта в большинстве случаев просят родители, а также преподаватели в учебных заведениях.

Спикер ГД также заявил, что вредоносный эффект от употребления энергетических напитков уже был доказан квалифицированными медиками. Было выявлено, что они способствуют развитию синдрома повышения артериального давления, нарушению обмена веществ, подразумевающее увеличение содержания сахара в крови, заболеваниям сердца и кровеносных сосудов и многим другим отклонениям в человеческом организме.

По мнению Вячеслава Володина, данный законопроект поможет исключить из рациона подростков неправильные продукты и тем самым улучшит их здоровье.

Фото: Flickr / www.Pixel.la Free Stock Photos (Creative Commons CC0 1.0)

Мир

Hurriyet: разведка Турции помогла РФ предотвратить ещё один теракт после

Hurriyet: разведка Турции помогла РФ предотвратить ещё один теракт после "Крокуса"

Турецкие спецслужбы допросили членов террористической группировки, после чего предупредили российские власти о готовящейся атаке.

Читать полностью
Из списка подписавших коммюнике в Швейцарии исчезла Руанда

Из списка подписавших коммюнике в Швейцарии исчезла Руанда

Из списка подписавших декларацию по урегулированию на Украине по итогам мероприятия в Швейцарии вслед за Ираком и Иорданией исчезла африканская Руанда. Организаторы прокомментировали, что это данное коммюнике, «живой документ» и завизировавшие его (не столько страны, но и объединения) могут как присоединяться к нему, так и отзывать свои автографы.

Читать полностью

Общество

В России за 30 лет в 55 раз увеличилось число детей, рождённых благодаря ВРТ

В России за 30 лет в 55 раз увеличилось число детей, рождённых благодаря ВРТ

За последние 30 лет число женщин, которые родили посредством вспомогательных репродуктивных технологий, увеличилось в 55 раз. Анализ был проведён специалистами из РГСУ на Всероссийской научно-практической конференции «Многодетная семья — ключевой ресурс демографического развития». Данные изучило российское интернет-издание «Газета.Ru».

Читать полностью
Эксперт Александр Чепурнов рассказал о летнем риске заражения геморрагической лихорадкой

Эксперт Александр Чепурнов рассказал о летнем риске заражения геморрагической лихорадкой

Грызуны в дачных домах могут вызвать болезнь.

Читать полностью

Новости