Запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября текущего года. 18 июня Государственная Дума собирается рассмотреть этот вопрос более подробно, проинформировал спикер ГД Вячеслав Володин.

Сегодня будет происходить первая стадия рассмотрения законопроекта на пленарном заседании нижней палаты. Подразумевается, что законопроект о запрете продажи для несовершеннолетних напитка, состоящего из стимулирующих элементов, который рекламируется как помогающий развитию деятельности ума и физической стимуляции, приобретёт юридическую силу с начала сентября текущего года.

Вячеслав Володин отметил, что о введении законопроекта в большинстве случаев просят родители, а также преподаватели в учебных заведениях.

Спикер ГД также заявил, что вредоносный эффект от употребления энергетических напитков уже был доказан квалифицированными медиками. Было выявлено, что они способствуют развитию синдрома повышения артериального давления, нарушению обмена веществ, подразумевающее увеличение содержания сахара в крови, заболеваниям сердца и кровеносных сосудов и многим другим отклонениям в человеческом организме.

По мнению Вячеслава Володина, данный законопроект поможет исключить из рациона подростков неправильные продукты и тем самым улучшит их здоровье.

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