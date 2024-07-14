Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
Володин: причиной покушения на Трампа могла быть его позиция по Украине
  1. Главная
  2. Мир

Володин: причиной покушения на Трампа могла быть его позиция по Украине

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал позицию Дональда Трампа по украинскому конфликту возможной причиной покушения на экс-президента США.

В субботу неизвестный обстрелял трибуну Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Кандидиат в президенты США был ранен в ухо.

"Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя", — написал Володин в своём Телеграм-канале.

Он напомнил, что Трамп, в отличие от большинства западных политиков, открыто призывает к прекращению боевых действий на Украине.

Ранее сенатор Андрей Климов предупредил, что покушение на Трампа может спровоцировать начало третьей мировой войны.

Фото: Государственная дума Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International).

Мир

Сенатор Климов: покушение на Трампа может привести к мировой войне

Сенатор Климов: покушение на Трампа может привести к мировой войне

После покушения на Трампа сенатор Совфеда РФ Климов напомнил, что Первая мировая война была предопределена цепью случайностей, и предупредил о повторении такого сценария.

Читать полностью
Восемь конгрессменов-республиканцев винят Байдена в покушении на Трампа

Восемь конгрессменов-республиканцев винят Байдена в покушении на Трампа

Конгрессмены от Республиканской партии США считают, что риторика Байдена привела к покушению на Трампа.

Читать полностью

Общество

Эксперт

Эксперт "За Рулем" Колодочкин: вязкое моторное масло может привести к серьёзным поломкам

Использование слишком вязкого масла в автомобильном двигателе может привести к серьезным поломкам, как объяснил эксперт Михаил Колодочкин.

Читать полностью
The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода

The Indian Express: сухие семена чиа могут привести к непроходимости пищевода

В The Indian Express рассказали о случае непроходимости пищевода у 39-летнего мужчины после употребления сухих семян чиа, которые он съел, предварительно не замочив их.

Читать полностью

Новости