Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал позицию Дональда Трампа по украинскому конфликту возможной причиной покушения на экс-президента США.
В субботу неизвестный обстрелял трибуну Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Кандидиат в президенты США был ранен в ухо.
"Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя", — написал Володин в своём Телеграм-канале.
Он напомнил, что Трамп, в отличие от большинства западных политиков, открыто призывает к прекращению боевых действий на Украине.
Ранее сенатор Андрей Климов предупредил, что покушение на Трампа может спровоцировать начало третьей мировой войны.
Фото: Государственная дума Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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