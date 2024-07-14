Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал позицию Дональда Трампа по украинскому конфликту возможной причиной покушения на экс-президента США.

В субботу неизвестный обстрелял трибуну Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Кандидиат в президенты США был ранен в ухо.

"Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя", — написал Володин в своём Телеграм-канале.

Он напомнил, что Трамп, в отличие от большинства западных политиков, открыто призывает к прекращению боевых действий на Украине.

Ранее сенатор Андрей Климов предупредил, что покушение на Трампа может спровоцировать начало третьей мировой войны.

Фото: Государственная дума Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International).