Сегодня в Госдуме в Москве на парламентских слушаниях по улучшению налоговой системы спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о следованию принципа справедливости при реформе налогообложения. Прогрессивная шкала НДФЛ должна быть справедливой и не затравить бойцов СВО должна быть прогрессивная шкала налогов, считает спикер.
"При рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы правительство сразу учло предложение Государственной Думы", — добавил Володин.
Ранее, 20-го мая выступая в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что новая налоговая система не затронет большинство граждан страны, а призвана заставить делиться с государством тех, кто имеет сверхдоходы.
Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Трамп: если я стану президентом, договорюсь с Путиным о возвращении Гершковича
Кандидат в американские президенты Дональд Трамп сделал заявление, что глава РФ Владимир Путин сделает исключение для Трампа и вернет осужденного в России журналиста Эвана Гершковича обратно на родину, в США.
Путин подчеркнул выстраивание отношений с Бахрейном по линии МИД
В выстраивании отношений между Россией и Бахрейном было проделано значительное количество работы, установлены положительные взаимодействия посредством внешнеполитического ведомства, отметил глава государства, президент Российской Федерации Владимир Путин.
Кремль исключает "компанейщину" в делах о коррупции в МО
Борьба с коррупцией - это последовательная деятельность правоохранительных органов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Адвокат Успенской Сенина: у Киркорова осталось три дня на извинения
Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что она намерена подать иск в суд, если Филипп Киркоров не принесет извинения в течение трех дней.