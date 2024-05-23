Сегодня в Госдуме в Москве на парламентских слушаниях по улучшению налоговой системы спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о следованию принципа справедливости при реформе налогообложения. Прогрессивная шкала НДФЛ должна быть справедливой и не затравить бойцов СВО должна быть прогрессивная шкала налогов, считает спикер.

"При рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы правительство сразу учло предложение Государственной Думы", — добавил Володин.

Ранее, 20-го мая выступая в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что новая налоговая система не затронет большинство граждан страны, а призвана заставить делиться с государством тех, кто имеет сверхдоходы.

Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)





