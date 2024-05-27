Ведутся сражения за южную зону Часова Яра, город в скором времени будет полностью освобожден, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий, в интервью агентству РИА Новости.
Он отметил, что в данный момент идут бои на южной окраине Часова Яра, однако осуществляется освобождение, при этом стремясь минимизировать потери среди своих бойцов. По мнению Водолацкого, в ближайшее время Часов Яр будет полностью освобожден.
По его словам, каждый жилой дом и переулок в городе превратили в укрепрайоны, и Часов Яр играет важную стратегическую роль, поскольку рядом проходят дороги, служащие для снабжения вооружения и техники ВСУ и наемников. Освобождение Часова Яра приведет к перекрытию значительного количества линий поставок вооружений, техники и ротации вражеских сил.
По информации Минобороны, в понедельник было объявлено, что российские военные из группировки "Юг" усилили свои позиции на передовой и нанесли поражение трем украинским бригадам возле Раздоловки и Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 460 человек.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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