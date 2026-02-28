Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Volkswagen Touareg (2018–2023)
Volkswagen Touareg (2018–2023)
© commons.wikimedia.org by Retired electrician is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:06

Миф о хрупком железе рассыпался: немецкий кроссовер показал неожиданную стойкость в краш-тестах

Дождливый вечер в мегаполисе, фары соседних машин слепят в лужах, а вы только что выехали на трассу на своем кроссовере. Вдруг вспоминается вирусное видео из TikTok: владелица Volkswagen Tiguan 2018 года паникует после просмотра краш-теста, заявляя, что ее машина "не выживет в аварии". Миллионы просмотров, волна комментариев от владельцев Subaru и Toyota, которые хвастаются своими "неубиваемыми" моделями. Но реальность краш-тестов Tiguan далека от апокалипсиса — это повод разобраться, стоит ли паниковать и как безопасность влияет на выбор авто.

Проблема в том, что социальные сети раздувают эмоции, игнорируя нюансы: один неудачный кадр из теста — и вся модель под прицелом. Tiguan 2018 года прошел испытания IIHS и Euro NCAP на ура, но слабые фары и комплектация играют роль. Как перекуп, я бы сказал: ликвидность Tiguan высока, потеря в цене за 3 года — около 35%, если брать с умом. А механик добавит: подвеска крепкая, но следите за электроникой.

"Volkswagen Tiguan 2018 года заслуженно получил Top Safety Pick от IIHS, особенно в боковых ударах и тесте на прочность крыши. Но клиенты часто забывают: безопасность — это не только кузов, а системы вроде AEB, которые снижают скорость удара на 50% на скоростях до 50 км/ч."

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Реальные результаты краш-тестов Tiguan

Давайте разберемся без паники: Tiguan 2018 по версии Института страхования дорожной безопасности США (IIHS) завоевал Top Safety Pick. Фронтальный удар с малым перекрытием — "хорошо", боковой — отличный, крыша выдерживает нагрузку в 4g. В Европе Euro NCAP дал пять звезд: 96% защита взрослых, 84% детей. Системы экстренного торможения предотвращают столкновения на 12 км/ч или минимизируют ущерб.

Ирония в том, что видео Тейлор, вероятно, показало старый тест или неполные данные — Tiguan эволюционировал с 2017 года, усиливая A- и B-столпы. Как драйвер на М-4, скажу: на трассе эти баллы спасают, особенно с адаптивным круизом.

Слабые места и как их обойти

Не все идеально: фары в базовых комплектациях ослепляют встречных (оценка "приемлемо"), а без AEB модель слабее. Технический аудит выявляет: подвеска DSG требует масла каждые 40 тыс. км, иначе ремонт на 150 тыс. руб. Глазами механика — проверяйте электронику на окислы, особенно после зимы.

"В сложных условиях Tiguan надежен, но следите за трансмиссией — пробеги свыше 100 тыс. км без ТО приводят к перегреву. Надежность на уровне 4,5 из 5 по моим данным."

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Совет от перекупа: берите SEL с AEB — ликвидность +20% при перепродаже.

Tiguan как инвестиция: купить или перепродать?

Коммерчески Tiguan — хит: годовалый с 50 тыс. км уйдет за 2,5 млн руб., потеря 30% за 3 года ниже, чем у одноклассников. Владельцы Subaru правы в преданности, но Tiguan выигрывает в премиуме. Для дальних — бак 60 л маловат, но эргономика на высоте.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Стоит ли бояться краш-тестов Tiguan? Нет, если с AEB — топ-безопасность.
Какие комплектации выбрать? SEL или выше для фар и систем.
Сколько теряет в цене? 35% за 3 года, ликвиден на вторичке.
Subaru лучше? В грязи да, но Tiguan универсальнее.

Проверено экспертом: безопасность Tiguan, слабые места DSG, рыночная ликвидность. Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности Иван Рогов

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

