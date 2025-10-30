Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Volkswagen Tiguan III
Volkswagen Tiguan III
© Own work by Alexander-93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Рогов Опубликована сегодня в 19:58

Хитрый ход немцев: как Volkswagen заманивает владельцев Honda

Volkswagen предложил владельцам Honda CR-V скидку до 2000 долларов на новые Tiguan и Taos

Volkswagen решил действовать нестандартно, чтобы укрепить свои позиции на американском рынке. Теперь немецкий концерн предлагает владельцам автомобилей Honda финансовое поощрение за покупку нового кроссовера Tiguan или Taos. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к обновлённым моделям марки и убедить часть поклонников японских машин попробовать немецкий подход к комфорту и управлению.

Компания не требует сдавать старый автомобиль в трейд-ин: достаточно лишь подтвердить, что вы владеете Honda CR-V, выпущенным не ранее 2015 года. За это Volkswagen готов компенсировать часть стоимости нового кроссовера — в виде скидки при покупке или субсидии на лизинг.

Почему Volkswagen выбрал Honda

Honda CR-V — один из самых популярных кроссоверов в США. По данным американского автомобильного агентства Cox Automotive, модель стабильно входит в тройку лидеров по продажам в сегменте компактных SUV. Поэтому именно владельцы CR-V стали целевой аудиторией акции Volkswagen. Немцы видят в них тех, кто ценит надёжность, практичность и стабильную работу техники, — а значит, может оценить и немецкое качество.

Что предлагает немецкий бренд

Программа распространяется на новые Tiguan и Taos 2025 и 2026 модельных годов. Размер скидки зависит от конкретной модели и составляет от 750 до 2000 долларов. Таким образом, покупатель может получить либо более выгодные условия по лизингу, либо ощутимую экономию при покупке автомобиля в салоне.

Акция продлится до 5 января 2026 года — у владельцев Honda будет достаточно времени, чтобы оценить предложение, пройти тест-драйв и принять решение.

Сравнение: Volkswagen Tiguan vs Honda CR-V

Параметр Volkswagen Tiguan 2025 Honda CR-V 2025
Тип привода Передний или полный 4Motion Передний или полный Real Time AWD
Двигатель 2.0 TSI, 184 л. с. 1.5 Turbo, 190 л. с.
Объём багажника до 1875 л до 2150 л
Средний расход топлива 8,4 л/100 км 7,6 л/100 км
Базовая цена (США) от $29 500 от $30 100

Обе модели ориентированы на семейных водителей, ценящих комфорт и безопасность. Однако Tiguan делает ставку на динамику и европейское ощущение от управления, тогда как CR-V традиционно считается эталоном надёжности и сдержанного дизайна.

Как воспользоваться предложением

Чтобы получить скидку, нужно предъявить документ, подтверждающий владение Honda CR-V. После проверки клиенту предоставляют промоусловия при оформлении покупки или лизинга Tiguan или Taos. Программа действует во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в США.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать предложение, считая, что оно требует сдачи автомобиля.
    Последствие: упустить выгоду до 2000 долларов.
    Альтернатива: воспользоваться акцией, даже если Honda остаётся у вас.

  • Ошибка: сравнивать автомобили только по цене.
    Последствие: можно упустить более выгодные условия лизинга и обслуживания.
    Альтернатива: учитывать стоимость владения, гарантию и сервисные программы.

  • Ошибка: откладывать решение до окончания акции.
    Последствие: потеря возможности получить субсидию.
    Альтернатива: записаться на тест-драйв заранее.

Часто задаваемые вопросы

Как получить скидку, если моя Honda старше 2015 года?
Предложение распространяется только на модели после 2015 года. Однако у дилеров могут быть другие программы, доступные для старых автомобилей.

Можно ли передать право на скидку другому человеку?
Нет, акция предназначена только для текущих владельцев автомобилей Honda, зарегистрированных на их имя.

Действует ли предложение для электромобилей Volkswagen?
Пока нет, программа касается только моделей Tiguan и Taos. Для ID.4 и других электромобилей действуют отдельные федеральные льготы и скидки.

Мифы и правда

Миф: Volkswagen требует сдавать Honda в трейд-ин.
Правда: автомобиль остаётся у владельца, достаточно подтвердить факт владения.

Миф: скидка действует только при покупке за наличные.
Правда: программа распространяется и на лизинг.

Миф: Tiguan дороже CR-V.
Правда: базовые цены почти одинаковы, но с учётом скидки Volkswagen выходит выгоднее.

