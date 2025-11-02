Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
© Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:16

Тишина в салоне, а под капотом — мина: с чем сталкиваются владельцы Tiguan

Эксперт Зиновьев назвал основные недостатки Volkswagen Tiguan II поколения

Автомобильный эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о шести ключевых недостатках кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения. По его словам, при всей надёжности и комфорте модели владельцам стоит быть готовыми к ряду типичных проблем, особенно после нескольких лет эксплуатации.

"Медиасистема ­- на многих машинах эпизодически глючит — и старая, и новая версия. Прочая электроника работает почти без сбоев", — отметил Зиновьев.

Основные минусы Volkswagen Tiguan II

1. Нестабильная работа медиасистемы

Даже на относительно свежих экземплярах Tiguan владельцы нередко жалуются на зависания мультимедийного блока, ошибки при подключении смартфонов и самопроизвольные перезагрузки. По словам эксперта, это не критичный, но раздражающий дефект, который требует периодического обновления программного обеспечения.

2. Отказ стеклоподъемников после 150 тысяч км

Согласно наблюдениям сервисных центров, к этому пробегу возможен отказ стеклоподъёмников - чаще всего передних. Причина — износ моторчиков или нарушенная проводка в дверях.

3. Износ насосов и фазорегуляторов

Для двухлитровых двигателей характерен износ водяного и масляного насосов, а также фазорегуляторов и цепи ГРМ уже при пробеге до 100 тысяч километров. Эти элементы требуют пристального внимания, поскольку выход из строя одного узла может повлечь дорогостоящий ремонт.

4. Сложность обслуживания турбированных двигателей

Все бензиновые моторы Tiguan второго поколения турбированные, а значит — чувствительны к качеству топлива и масла. При использовании неподходящих смазочных материалов или дешёвого бензина быстро появляются задиры в цилиндрах и течи из-под прокладок.

5. Жёсткая подвеска

Несмотря на репутацию "комфортного городского кроссовера", подвеска у Tiguan довольно жёсткая, особенно на низкопрофильных шинах. На плохих дорогах она передаёт вибрации в салон и ускоряет износ сайлентблоков.

6. Высокая стоимость обслуживания и запчастей

Даже при локальной сборке запчасти на Tiguan остаются дорогими. Оригинальные детали и фирменное масло значительно увеличивают стоимость обслуживания, а замена некоторых узлов (например, коробки DSG) может обойтись в десятки тысяч рублей.

Сравнение: Tiguan II и конкуренты

Параметр Volkswagen Tiguan II Toyota RAV4 Hyundai Tucson
Надёжность двигателя Средняя Высокая Средняя
Электроника Сложная, склонна к сбоям Простая, стабильная Средняя
Комфорт подвески Жёсткая Мягкая Сбалансированная
Стоимость обслуживания Высокая Средняя Средняя
Качество сборки Высокое Высокое Среднее

По совокупности характеристик Tiguan остаётся технологичным и безопасным кроссовером, однако требует повышенного внимания к обслуживанию и регулярной диагностики.

Советы шаг за шагом для владельцев Tiguan

  1. Проверяйте уровень масла каждые 5 000 км. Турбированные двигатели чувствительны к его качеству.

  2. Следите за состоянием цепи ГРМ. При появлении посторонних звуков — срочно в сервис.

  3. Обновляйте ПО медиасистемы. Это решает большинство проблем с зависаниями.

  4. Проверяйте стеклоподъёмники при ТО. Замена моторчика на ранней стадии обходится дешевле.

  5. Заливайте только качественное топливо. Использование бензина ниже стандарта приведёт к ускоренному износу турбины.

  6. Не экономьте на запчастях. Контрафактные детали часто выходят из строя уже через несколько месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать сбои медиасистемы.
Последствие: отказ навигации и систем помощи водителю.
Альтернатива: установить обновление у дилера или заменить блок на оригинальный.

Ошибка: тянуть с заменой цепи ГРМ.
Последствие: обрыв цепи и капитальный ремонт двигателя.
Альтернатива: проводить диагностику каждые 60-70 тыс. км.

Ошибка: ставить неоригинальные насосы.
Последствие: перегрев или падение давления масла.
Альтернатива: использовать запчасти с гарантией производителя.

А что если выбирать Tiguan с пробегом?

Покупая подержанный Tiguan II, важно запросить историю обслуживания и чеки по замене масла, цепи и помпы. Особое внимание стоит уделить автомобилям с 2.0 TSI — при небрежной эксплуатации они склонны к повышенному расходу масла и проблемам с охлаждением.

Лучше выбирать машины после рестайлинга (с 2020 года) — в них улучшили шумоизоляцию и переработали электронику.

Плюсы и минусы Volkswagen Tiguan II

Плюсы Минусы
Высокий уровень безопасности Сложная и дорогая электроника
Качественный интерьер и сборка Износ насосов и цепи ГРМ
Отличная управляемость Жёсткая подвеска
Хорошая шумоизоляция Дорогие оригинальные запчасти
Надёжная механика DSG при правильном обслуживании Возможные сбои мультимедийной системы

Часто задаваемые вопросы

Какой мотор Tiguan считается самым надёжным?
Бензиновый 1.4 TSI с мощностью 150 л. с. — наиболее сбалансированный по ресурсу и расходу топлива.

Через сколько менять цепь ГРМ?
Рекомендуется проверять состояние цепи каждые 60-70 тыс. км и менять при первых признаках растяжения.

Стоит ли брать Tiguan с DSG?
Да, если коробка обслуживалась каждые 60 тыс. км. При правильной эксплуатации DSG надёжна.

Можно ли избежать сбоев медиасистемы?
Регулярное обновление прошивки и замена USB-кабеля часто решают проблему.

Какой вариант выгоднее — новый Tiguan или подержанный?
С пробегом до 80 тыс. км машина выгоднее по цене, но требует внимательной диагностики двигателя и трансмиссии.

Мифы и правда

Миф: у Tiguan слабая коробка передач.
Правда: современные DSG7 и Aisin надёжны при правильном обслуживании.

Миф: мультимедиа можно починить только заменой блока.
Правда: часто достаточно обновления ПО или замены шлейфа.

Миф: немецкие кроссоверы не рассчитаны на российские дороги.
Правда: Tiguan адаптирован к холодному климату и плохим дорогам, но требует качественного обслуживания.

Исторический контекст

Второе поколение Volkswagen Tiguan появилось в России в 2017 году и стало одной из самых популярных моделей бренда. Кроссовер собрали на платформе MQB, как и Golf или Skoda Kodiaq. Машина отличалась надёжной подвеской, современными системами безопасности и широким выбором двигателей.

Однако со временем проявились типичные слабые места — электроника, насосы и цепной привод ГРМ. Тем не менее Tiguan остаётся одним из самых востребованных кроссоверов на вторичном рынке благодаря сочетанию управляемости, комфорта и немецкой сборки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц сообщил об убытке в 1 млрд евро сегодня в 7:15
Финансовый шторм над Германией: почему Volkswagen оказался в минусе впервые за годы

Volkswagen столкнулся с миллиардными убытками из-за пересмотра стратегии Porsche и пошлин США, но готов ответить новой линейкой электромобилей.

Читать полностью » Американские водители используют пену для бритья, чтобы предотвратить запотевание стёкол сегодня в 6:45
Бритьё против тумана: американцы нашли неожиданный способ очистить лобовое стекло

Американские водители нашли неожиданный способ защитить лобовое стекло от запотевания зимой — и используют для этого вовсе не автокосметику.

Читать полностью » Автоэксперт Олег Марков: первые 300 км на шипованных шинах требуют аккуратной езды сегодня в 6:27
Одно неверное торможение — и минус 30% ресурса: как не угробить новые покрышки

Как правильно "обкатать" новые шины, чтобы они прослужили дольше и не потеряли шипы? Простые шаги, которые помогут избежать дорогих ошибок.

Читать полностью » Самоочистка двигателя возможна при езде на высоких оборотах сегодня в 5:41
Дал жару — спас двигатель: как короткая "гонка" продлевает жизнь машине

Иногда, чтобы мотор служил дольше, ему нужно работать на высоких оборотах. Рассказываем, зачем двигателю "разгон" и как сделать это безопасно.

Читать полностью » Автолюбитель из СССР пояснил, как мыло помогало сохранять обзор в дождь сегодня в 5:22
Карандаш из противогаза, который знал каждый шофёр: тайна чистых стёкол СССР

Советские военные водители нашли необычный способ справиться с запотевшими стёклами, не имея ни автохимии, ни кондиционеров. Их секрет оказался прост и гениален.

Читать полностью » При снятии тонировки без прогрева можно повредить нити обогрева заднего стекла сегодня в 4:36
Плёнка не сдаётся без боя: как снять тонировку и не испортить стекло

Старую тонировку можно снять без помощи специалистов — главное знать, какой метод выбрать и как не повредить стекло или подогрев.

Читать полностью » Ведущий автомеханик: регулярное ТО продлевает срок службы автомобиля сегодня в 4:20
Масло поменяли, а двигатель страдает: почему плановое ТО спасает от беды

Плановое обслуживание автомобиля — не просто формальность, а основа его надежности. Разбираем, что включает ТО, когда его проходить и почему это выгоднее, чем ремонт.

Читать полностью » What Car? и MotorEasy: MG, Nissan и Jaguar вошли в рейтинг самых ломающихся машин сегодня в 3:59
Даже премиум не спасает от поломок: автомобили каких брендов ломаются чаще всего

В 2025 году британские эксперты назвали автомобили, которые чаще всего подводят владельцев. Некоторые из них — настоящие звёзды рынка, но статистика оказалась беспощадной.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриные окорочка необходимо жарить на сковороде с чесноком для хрустящей корочки
Садоводство
Учёные подтвердили: раствор перекиси 1:100 улучшает дыхание корней и продлевает цветение
Спорт и фитнес
Массаж и похудение: что действительно происходит с организмом
Красота и здоровье
Сладкий картофель полезен для сердца и диабетиков, но требует осторожности — Екатерина Кашух
Туризм
Гид по лучшим достопримечательностям Пскова для туристов
Питомцы
Исследование поведения домашних кошек показало отсутствие у самцов инстинкта заботы о котятах
Дом
Настойка мяты и сухой шампунь помогут дольше сохранять чистоту волос
Садоводство
Георгины и гладиолусы необходимо выкапывать осенью для зимнего хранения — Ольга Громова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet