Александр Михайлов Опубликована сегодня в 14:49

Железный друг с тайными слабостями: какие болезни скрывает подержанный Tiguan

У Volkswagen Tiguan II часто выходит из строя медиасистема и цепь ГРМ

Кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения долгое время считался одним из самых удачных SUV немецкого бренда. Он сочетает в себе практичность, надежность и европейское качество сборки. Однако, как и любая техника, эта модель не лишена недостатков. Автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о шести слабых сторонах, которые стоит учитывать при покупке подержанного Tiguan второго поколения.

"Медиасистема на многих машинах эпизодически глючит — и старая, и новая версия. Прочая электроника работает почти без сбоев", — отметил автоэксперт Сергей Зиновьев.

Основные слабые стороны Tiguan II

Кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения, выпускавшийся с 2016 года, стал заметно технологичнее предшественника. Но вместе с новыми функциями пришли и новые уязвимости.

  1. Мультимедийная система. Владельцы часто сталкиваются с периодическими сбоями, зависаниями и некорректной работой навигации. Особенно это касается автомобилей первых годов выпуска.

  2. Электрика. После пробега 150 тысяч километров могут отказать стеклоподъемники. Причина кроется в износе контактных групп и моторчиков.

  3. Цепь ГРМ и фазорегуляторы. На моторах объемом 2 литра эти элементы иногда требуют замены уже к 100 тысячам километров. При несвоевременном обслуживании возможен перерасход масла и потеря тяги.

  4. Водяной и масляный насосы. Они подвержены износу, особенно при некачественном топливе и несоблюдении регламента ТО.

  5. Слабая шумоизоляция. Несмотря на премиальные амбиции модели, в салоне ощутимо слышен гул от колес и аэродинамические шумы при движении на высокой скорости.

  6. Высокая стоимость обслуживания. Даже подержанный Tiguan требует оригинальных расходников и квалифицированного сервиса, что отражается на затратах.

Сравнение с конкурентами

Модель Объем двигателя Средний расход топлива Стоимость обслуживания (в год) Надежность (оценка)
Volkswagen Tiguan II 1.4-2.0 л 7.5-9.0 л/100 км 60-80 тыс. руб. 7/10
Toyota RAV4 2.0-2.5 л 7.0-8.5 л/100 км 50-70 тыс. руб. 9/10
Mazda CX-5 2.0-2.5 л 7.3-8.7 л/100 км 55-75 тыс. руб. 8/10

Советы по эксплуатации

Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил:

  1. использовать только оригинальное масло и фильтры.

  2. менять цепь ГРМ каждые 90-100 тысяч километров.

  3. регулярно проверять насосы и уровень охлаждающей жидкости.

  4. периодически обновлять прошивку мультимедийной системы у официального дилера.

  5. после зимы обрабатывать разъемы стеклоподъемников влагозащитной смазкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование первых признаков шумов из ГРМ.
    Последствие: растяжение цепи, риск обрыва, дорогостоящий ремонт.
    Альтернатива: плановая замена цепи каждые 100 тыс. км.

  • Ошибка: использование неоригинального масла.
    Последствие: повышенный износ турбонагнетателя.
    Альтернатива: масла с допуском VW 504.00/507.00.

  • Ошибка: отказ от диагностики электрооборудования.
    Последствие: выход из строя стеклоподъемников.
    Альтернатива: профилактическая проверка разъемов и электромоторов.

А что если…

Если мультимедийная система перестала реагировать, стоит попробовать сброс настроек до заводских параметров. В большинстве случаев это решает проблему без необходимости замены блока. А при регулярных зависаниях можно обратиться к неофициальным сервисам, специализирующимся на электронике VAG — там часто предлагают более доступные решения, чем у дилеров.

Плюсы и минусы Tiguan II

Плюсы Минусы
Комфортная подвеска Непредсказуемая работа мультимедийки
Отличная управляемость Износ цепи ГРМ
Солидный салон Высокая цена обслуживания
Безопасность на уровне Слабая шумоизоляция
Хорошая ликвидность на рынке Возможные сбои электрики

FAQ

Какой мотор Tiguan II самый надежный?
Наиболее устойчивым считается 1.4 TSI с передним приводом — он проще в обслуживании и экономичнее.

Сколько стоит обслуживание Tiguan II у дилера?
Средний чек за стандартное ТО составляет 25-35 тысяч рублей, в зависимости от региона и объема двигателя.

Стоит ли покупать подержанный Tiguan?
Да, если есть подтвержденная история обслуживания и пробег не превышает 120 тысяч километров. Это один из самых комфортных и безопасных кроссоверов в своем классе.

Мифы и правда

  • Миф: DSG на Tiguan ломается после 50 тысяч километров.
    Правда: при правильном обслуживании коробка проходит 150-200 тысяч без капитального ремонта.

  • Миф: Tiguan плохо заводится зимой.
    Правда: современные прошивки и качественный аккумулятор полностью решают эту проблему.

  • Миф: немецкие кроссоверы требуют только дорогих оригинальных деталей.
    Правда: существует широкий выбор сертифицированных аналогов, не уступающих по качеству.

Интересные факты

  1. Tiguan II стал первой моделью Volkswagen, построенной на платформе MQB, которая позже легла в основу Golf, Passat и Audi Q3.

  2. В 2019 году Tiguan занял первое место по продажам среди кроссоверов марки в Европе.

  3. Уровень пассивной безопасности автомобиля оценен на пять звезд по EuroNCAP.

