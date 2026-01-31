Volkswagen возвращает Tiguan в электромир — обновление ID.4 обещает больше, чем новую табличку

Ещё недавно Volkswagen настаивал на "цифровой" линейке ID, но теперь делает шаг назад — к понятным именам и привычным решениям в салоне. Электрический кроссовер ID.4 в ближайшие месяцы может получить имя, которое отлично знакомо европейским покупателям, — Tiguan. Параллельно бренд собирается исправить спорные решения в эргономике, на которые жаловались владельцы. Об этом сообщает Car and Driver.

Возвращение имени Tiguan: зачем это нужно Volkswagen

Tiguan — один из самых узнаваемых кроссоверов марки в Европе, и логика переименования проста: электрической модели хотят дать более "читаемый" статус в линейке. По данным профильных изданий, Volkswagen планирует отказаться от части цифровых индексов, чтобы электромобили ассоциировались с привычными семействами, а переход на EV воспринимался спокойнее. В результате ID.4 после крупного обновления должен стать ID. Tiguan — не просто новой шильдой, а сигналом, что электроверсия будет ближе по духу к классическому Tiguan.

Обновление будет глубже, чем смена таблички

Речь идёт о серьёзном рестайлинге: ожидается более "классический" силуэт и внешность с акцентом на узнаваемые пропорции сегмента C. Такой подход должен снизить ощущение, что модели ID существуют в отдельной "концептуальной" вселенной, и визуально приблизить их к привычной гамме Volkswagen. Внутри изменения могут оказаться ещё важнее: компания фактически признаёт, что ставка на тотальный сенсорный контроль была ошибкой в повседневной эксплуатации.

Физические кнопки возвращаются

Главная новость для водителей — возврат реальных клавиш и понятных органов управления для ключевых функций. В Volkswagen уже подтверждали курс на возвращение кнопок в следующих поколениях моделей, включая управление климатом и базовыми настройками, чтобы водитель меньше отвлекался и быстрее находил нужные элементы на ощупь. Для ID. Tiguan это особенно логично: кроссовер претендует на роль семейного "универсала", где удобство важнее моды на глянец экранов.

Техника: платформа MEB и ставка на LFP

По "железу" базой, как ожидается, останется MEB, но в обновлённой конфигурации (часто её называют MEB+). Отдельно обсуждается применение LFP-батарей в некоторых версиях: такая химия обычно дешевле в производстве и лучше подходит для повседневных сценариев, что помогает удерживать цену на фоне растущей конкуренции. Подробности по запасу хода, зарядке и характеристикам, вероятнее всего, раскроют ближе к премьере.

Когда ждать новинку

Согласно публикациям автопрессы, официальную презентацию обновлённого электрокроссовера ожидают ближе к концу 2026 года, а полноценный выход на европейский рынок — в течение 2027-го. Это оставляет Volkswagen время довести дизайн, интерьер и позиционирование так, чтобы ID. Tiguan воспринимался не "переименованным ID.4", а самостоятельной альтернативой привычному Tiguan.