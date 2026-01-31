Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
© Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:54

Volkswagen возвращает Tiguan в электромир — обновление ID.4 обещает больше, чем новую табличку

Ещё недавно Volkswagen настаивал на "цифровой" линейке ID, но теперь делает шаг назад — к понятным именам и привычным решениям в салоне. Электрический кроссовер ID.4 в ближайшие месяцы может получить имя, которое отлично знакомо европейским покупателям, — Tiguan. Параллельно бренд собирается исправить спорные решения в эргономике, на которые жаловались владельцы. Об этом сообщает Car and Driver.

Возвращение имени Tiguan: зачем это нужно Volkswagen

Tiguan — один из самых узнаваемых кроссоверов марки в Европе, и логика переименования проста: электрической модели хотят дать более "читаемый" статус в линейке. По данным профильных изданий, Volkswagen планирует отказаться от части цифровых индексов, чтобы электромобили ассоциировались с привычными семействами, а переход на EV воспринимался спокойнее. В результате ID.4 после крупного обновления должен стать ID. Tiguan — не просто новой шильдой, а сигналом, что электроверсия будет ближе по духу к классическому Tiguan.

Обновление будет глубже, чем смена таблички

Речь идёт о серьёзном рестайлинге: ожидается более "классический" силуэт и внешность с акцентом на узнаваемые пропорции сегмента C. Такой подход должен снизить ощущение, что модели ID существуют в отдельной "концептуальной" вселенной, и визуально приблизить их к привычной гамме Volkswagen. Внутри изменения могут оказаться ещё важнее: компания фактически признаёт, что ставка на тотальный сенсорный контроль была ошибкой в повседневной эксплуатации.

Физические кнопки возвращаются

Главная новость для водителей — возврат реальных клавиш и понятных органов управления для ключевых функций. В Volkswagen уже подтверждали курс на возвращение кнопок в следующих поколениях моделей, включая управление климатом и базовыми настройками, чтобы водитель меньше отвлекался и быстрее находил нужные элементы на ощупь. Для ID. Tiguan это особенно логично: кроссовер претендует на роль семейного "универсала", где удобство важнее моды на глянец экранов.

Техника: платформа MEB и ставка на LFP

По "железу" базой, как ожидается, останется MEB, но в обновлённой конфигурации (часто её называют MEB+). Отдельно обсуждается применение LFP-батарей в некоторых версиях: такая химия обычно дешевле в производстве и лучше подходит для повседневных сценариев, что помогает удерживать цену на фоне растущей конкуренции. Подробности по запасу хода, зарядке и характеристикам, вероятнее всего, раскроют ближе к премьере.

Когда ждать новинку

Согласно публикациям автопрессы, официальную презентацию обновлённого электрокроссовера ожидают ближе к концу 2026 года, а полноценный выход на европейский рынок — в течение 2027-го. Это оставляет Volkswagen время довести дизайн, интерьер и позиционирование так, чтобы ID. Tiguan воспринимался не "переименованным ID.4", а самостоятельной альтернативой привычному Tiguan.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Увидел новый силуэт Toyota — корма и световая полоса выдали больше, чем хотелось бренду вчера в 18:05

Затемнённый кадр показывает широкую корму и двойную LED-полоску — не просто стиль, а намёк на трёхрядный электровнедорожник и подготовку заводов в США.

Читать полностью » То, что росло четверть века, вдруг остановилось: легковые автомобили нарушили главный тренд вчера в 17:38

Впервые за 25 лет автопарк легковых автомобилей в России сократился. Статистика МВД показывает новые тенденции и смещение акцентов на рынке.

Читать полностью » Пятнадцать лет — приговор или второе дыхание: старая иномарка внезапно оказалась выгоднее новой вчера в 17:35

Средний возраст машин в России превысил 15 лет. Разбираемся, что сегодня важнее — проверенная временем надёжность или гарантия и технологии новых автомобилей.

Читать полностью » АвтоВАЗ включает повышенную передачу: планы на 2026 год ломают старую логику рынка вчера в 17:26

АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск автомобилей в 2026 году, сохраняя лидерство на рынке и делая ставку на сбалансированный рост и обновление модельного ряда.

Читать полностью » Зима выталкивает на встречку: один манёвр делает каждый четвёртый исход необратимым вчера в 17:23

Зимой обгон становится одним из самых рискованных манёвров: статистика ДТП, причины аварий на встречной полосе и роль водителя в предотвращении трагедий.

Читать полностью » Jeep обновляет решётку и оптику Grand Cherokee: одна деталь сразу выдаёт рестайлинг вчера в 12:06

Обновлённый Jeep Grand Cherokee 2026 получил рестайлинг, турбомотор Hurricane 2.0 с 324 л.с., увеличенные экраны, Fam Cam и McIntosh — что реально поменялось в характере машины

Читать полностью » Ремень безопасности больше не “один для всех”: Volvo внедряет умную систему с датчиками 29.01.2026 в 23:05

Volvo возвращает ремень безопасности: мультиадаптивный ремень подстраивается под пассажира и удар, обновления по воздуху и 11 профилей — первый шаг в EX60, TIME отмечает прорыв.

Читать полностью » Большие колеса не спасают: главные ошибки водителей квадроциклов 29.01.2026 в 17:51

Байкер Михаил Раздольский рассказал NewsInfo, какие ошибки чаще всего приводят к авариям на квадроциклах.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки понимают слова, а не просто команды — мозг реагирует совсем не так, как думали раньше
Спорт и фитнес
Тренируюсь регулярно, а вес стоит — причина оказалась не в питании и не в лени
Туризм
Три места в Греции собирают идеальную перезагрузку — меньше витринности, больше воды и тишины
Красота и здоровье
Татуировка выглядит нормально, но жить мешает — как тревога цепляется за “необратимость”
Туризм
Хайнань стал зимней дачей россиян — популярность изменила курорт до неузнаваемости
Туризм
Золото выходит из витрин и ложится под ноги: Дубай готовит проект, которого мир ещё не видел
Садоводство
Переплатила за “премиум”-удобрения — а урожай стал хуже: эти 6 овощей любят простую землю
Туризм
Пирамиды — лишь начало: Египет открывается иначе, если собрать маршрут правильно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet