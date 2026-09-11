Seat оказался слишком дешевым для Volkswagen: марку хотят закрыть ради Cupra

Когда на заводе десятилетиями штампуют одну и ту же логику, а потом в планах на 2030 год марка вдруг исчезает без объяснений, это слышно громче любого пресс-релиза. У Seat история как раз такая: знакомый силуэт, общие платформы с Volkswagen, ценник чуть ниже и стабильный спрос, который держался годами. В прошлом году марка продала 257 тысяч машин, а одна только Ibiza разошлась почти 95 тысячами. На фоне таких цифр разговоры о закрытии звучат не как шутка, а как холодный расчёт. И рядом уже стоит Cupra — более дорогая, более маржинальная и с тем же конвейером.

"Если в плане на пять лет вперёд про марку нет ни слова, это уже и есть решение. Формально бумаги могут молчать, но заводская логика обычно говорит куда честнее пресс-служб. Когда одна линейка кормит другую и приносит меньше денег, выбор концерна становится почти бухгалтерским. Тут не эмоции решают, а цифры, площадки и будущая прибыльность", — разъяснил Дмитрий Сафронов. аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Что известно о плане Volkswagen до 2030 года

Немецкая деловая газета добыла документ наблюдательного совета Volkswagen, где прямо говорится о сворачивании марки Seat к концу 2029 года. При этом модели, заводы и дилеров собираются передать Cupra. Официально все делают вид, что ничего не происходит: Seat заявляет, что решения нет, концерн внутренние бумаги не комментирует, а правительство Каталонии обещает защищать свой завод.

Но в тот же день наблюдательный совет утвердил план Volkswagen до 2030 года, и Seat в нём не упомянут ни разу. Это уже не тонкий намёк, а почти табличка на воротах. Если марка не попала в документ, где расписано будущее на пять лет, её судьба, похоже, уже сложилась.

Seat для Volkswagen давно был рабочей лошадкой. Марка брала платформы Polo или Golf, ставила свой значок и продавала машины дешевле, чем Volkswagen с тем же набором железа. Так и держалась почти сорок лет — без лишнего шума, но с понятной ролью.

Почему Cupra вытесняет Seat

Ответ стоит на том же конвейере и зовётся Cupra. Когда-то это была лишь приставка к модели — Leon Cupra, Ibiza Cupra, то есть просто более злые версии обычных Seat. В 2018 году из приставки сделали отдельную марку, дали ей медный значок и другой ценник.

Cupra собирают на тех же заводах и на тех же платформах, что и Seat. Но продают её выше по линейке, а прайсы двух марок даже не пересекаются: самая дорогая Ibiza стоит в Германии 26 тысяч евро, а самая дешёвая Cupra Formentor — 41 тысячу. Разрыв получился такой, что внутри одного концерна старшая и младшая модели уже живут в разных лигах.

И покупатель на Cupra нашёлся. В прошлом году марка впервые продала больше машин, чем Seat. Испанские газеты написали жёстко: сын съел мать. Фраза грубая, но по цифрам она ложится почти без зазора.

Если смотреть на погоню за прибылью в одном сегменте, логика Volkswagen читается без лупы. Концерн урезает расходы, режет модельный ряд и ищет, где каждая машина приносит больше. На этом фоне дешёвая марка рядом с более дорогой выглядит не активом, а лишним дублёром.

Что это значит для дешёвого сегмента

Volkswagen сейчас сам сидит в кризисе. Прибыль падает, четыре завода в Германии закрывают, сто тысяч человек отправляют на выход, а модельный ряд режут вдвое. При этом концерн хочет поднять прибыльность с четырёх процентов до девяти. В такой схеме две марки с одной техникой и разной ценой долго не уживаются.

Seat не провалился. Просто рядом вырос Cupra, который на тех же площадках зарабатывает больше. Для концерна это и есть главный аргумент: зачем держать марку, которая продаёт дешевле, если можно опереться на ту же базу и получать больше с каждой машины.

История тут неприятная ещё и по другой причине. Volkswagen фактически освобождает нишу дешёвых машин у себя дома. В Китае его уже прижали снизу недорогие местные модели, и продажи там за полгода упали на четверть. Теперь концерн сам делает у себя то, что раньше сделал ему рынок в Китае.

Если нужен разбор того, как дешёвый сегмент уходит к другим игрокам, эта история читается очень просто. Как только европейцы отступают, пустое место не стоит без дела. Его быстро занимают те, кто умеет работать в нижней ценовой зоне и не стесняется этого.

Как эта история касается России

Сам Seat России почти не жалко. Он заходил сюда четыре раза и четыре раза уходил, последний раз — в 2015 году. В лучший год марка продала у нас три с половиной тысячи машин, так что заметили её немногие.

Но сама история не про Seat, а про Volkswagen. Мы несколько лет ждём, что концерн вернётся, и вспоминаем его как поставщика простых и понятных машин. Только тот Volkswagen, который ассоциировался с Polo за миллион и очередью в салоне, уже вряд ли вернётся в прежнем виде.

Если концерн закрывает дешёвую марку за слабую прибыльность, за дешёвым покупателем он в Россию не пойдёт. Если и появится снова, то уже другим: меньше, дороже и без машин за миллион. А на бывшем калужском заводе тем временем собирают Chery.

"Для массового покупателя это всегда плохой сигнал. Когда концерн убирает самую доступную марку, он не просто меняет шильдик, а пересобирает всю лестницу цен. Обычно после этого дешёвые машины либо исчезают, либо уходят на край линейки. И ждать, что вернутся старые цены и старый подход, уже не приходится", — предупредил Александр Михайлов. автомеханик, инженер-машиностроитель Александр Михайлов

Ответы на популярные вопросы

Seat уже закрыли?

Нет, официально этого не объявляли. Но в документе наблюдательного совета Volkswagen Seat не упомянут в плане до 2030 года, а в тексте есть запись о сворачивании марки к концу 2029 года.

Почему Volkswagen не оставит обе марки?

Потому что Cupra уже зарабатывает больше. Seat продавал машины дешевле, а Cupra на тех же платформах и заводах вышла в более дорогой сегмент и обошла Seat по продажам.

Что будет с моделями и дилерами Seat?

По документу они должны перейти к Cupra. Именно это и делает историю жёсткой: речь идёт не только о шильдике, а о всей инфраструктуре марки.

Пострадает ли Россия, если Seat исчезнет?

Почти нет. Seat уже давно не работает на российском рынке, а сама тема для России важнее как сигнал о том, куда Volkswagen двигается дальше и будет ли он вообще возвращаться в сегмент недорогих машин.

Проверено экспертом: аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

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