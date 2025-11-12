Немцы снова в строю: как Volkswagen громит китайцев на российском рынке
В октябре 2025 года в России зарегистрировано 1164 новых автомобиля Volkswagen - это на 164% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Данные привёл генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.
"Столь бурный рост продаж VW и других глобальных марок можно связать с предстоящим повышением утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря", — написал Целиков.
Для немецкого бренда, который несколько лет находился в тени после ухода официальных представительств, такой рост стал знаковым: Volkswagen постепенно возвращается на российский рынок через параллельный импорт и локальные поставки.
Итоги года: Volkswagen снова в игре
С января по октябрь 2025 года в России продано более 5000 новых автомобилей VW, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В октябре 2024 года в стране было зарегистрировано лишь 432 машины Volkswagen, и тогда компания не входила даже в двадцатку лидеров по количеству новых регистраций. Теперь ситуация изменилась — бренд уверенно наращивает присутствие в ключевых сегментах.
Самые популярные модели
|Место
|Модель
|Доля от всех продаж VW
|1
|Tiguan
|42%
|2
|Teramont
|33%
|3
|Tavendor
|18%
|4
|Другие модели (в т. ч. Polo, Multivan)
|7%
Флагманом остаётся Volkswagen Tiguan - именно кроссоверы обеспечивают основную долю спроса. Стабильный интерес также сохраняется к семиместному Teramont и новому SUV Tavendor, поставляемому через азиатские каналы.
Почему вырос спрос на VW
1. Ожидание повышения утилизационного сбора
Покупатели спешат приобрести автомобили до 1 декабря 2025 года, когда вступят в силу новые ставки. Для машин с крупным двигателем рост сбора может составить до 30%, что эквивалентно подорожанию на сотни тысяч рублей.
2. Параллельный импорт и расширение поставок
Благодаря активной работе дилерских сетей, VW снова появился в салонах крупных городов. Машины поступают из Казахстана, Китая и ОАЭ, что обеспечивает стабильное наличие популярных моделей.
3. Рост интереса к проверенным брендам
На фоне насыщения рынка китайскими новинками часть покупателей возвращается к маркам, которые зарекомендовали себя по надёжности и комфорту. Volkswagen — один из таких брендов.
4. Снижение курса валютных рисков
Стабилизация рубля позволила дилерам удерживать цены и не пересматривать прайс-листы, что сделало немецкие автомобили привлекательнее.
Как изменились цены на Volkswagen
|Модель
|Средняя цена 2024 (₽)
|Средняя цена 2025 (₽)
|Изменение
|Tiguan
|3,9 млн
|4,2 млн
|+7,7%
|Teramont
|5,4 млн
|5,9 млн
|+9,3%
|Tavendor
|-
|4,8 млн
|-
Несмотря на рост цен, спрос остаётся высоким. Автомобили VW воспринимаются как "компромисс между премиумом и надёжностью", особенно среди корпоративных клиентов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать покупку автомобиля после 1 декабря.
Последствие: переплата из-за повышения утилизационного сбора.
Альтернатива: заключить договор до конца ноября.
-
Ошибка: выбирать неофициального поставщика без проверки.
Последствие: проблемы с гарантией и регистрацией.
Альтернатива: покупать у дилеров, имеющих сертификацию на параллельный импорт.
-
Ошибка: ориентироваться только на старые модели VW.
Последствие: упущенные технологические преимущества новых кроссоверов.
Альтернатива: обратить внимание на обновлённые Tiguan и Tavendor.
А что если VW закрепится на рынке?
Если темпы продаж сохранятся, уже в 2026 году Volkswagen может войти в топ-15 автомобильных брендов России. Аналитики отмечают, что у компании есть потенциал для локальной сборки при поддержке независимых партнёров.
Позитивный сценарий также поддерживается растущим доверием потребителей к "серым" поставкам, которые фактически стали новой нормой российского авторынка.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Рост числа доступных иномарок
|Отсутствие официальной поддержки производителя
|Повышение конкурентности рынка
|Потенциальные риски с гарантийным обслуживанием
|Расширение выбора моделей VW
|Зависимость от параллельных поставок
FAQ
Почему именно Volkswagen показал такой рост?
Из-за увеличения числа поставок и ажиотажа перед введением новых сборов.
Можно ли обслуживать VW официально?
Да, многие сервисы продолжают работать по оригинальным технологиям и используют сертифицированные запчасти.
Какая модель сейчас самая ликвидная?
Tiguan — лидер в своём сегменте. Он сочетает высокий клиренс, надёжность и приемлемую цену.
Мифы и правда
-
Миф: Volkswagen полностью ушёл из России.
Правда: официальное представительство приостановлено, но поставки продолжаются через альтернативные каналы.
-
Миф: "Серые" авто невозможно зарегистрировать.
Правда: при наличии сертификата соответствия регистрация проходит без проблем.
-
Миф: Новые модели VW не адаптированы к российскому топливу.
Правда: большинство машин поставляются с заводской адаптацией под стандарты ЕАЭС.
Исторический контекст
До 2022 года Volkswagen входил в топ-5 автопроизводителей России. После ухода из страны продажи почти прекратились, но уже к концу 2024 года начали восстанавливаться благодаря параллельному импорту.
С 2025 года продажи VW растут стабильно — и в октябре компания впервые показала трёхзначный рост за всю постсанкционную историю.
Три интересных факта
-
Почти половина всех Tiguan в 2025 году продана через независимые дилерские сети.
-
VW Tavendor — модель, адаптированная из китайского рынка FAW-Volkswagen, впервые официально представлена в России.
-
Средний возраст покупателя VW в 2025 году снизился до 37 лет - самый молодой показатель за последние 10 лет.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru