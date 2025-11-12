Немцы снова в строю: как Volkswagen громит китайцев на российском рынке

В октябре 2025 года в России зарегистрировано 1164 новых автомобиля Volkswagen - это на 164% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Данные привёл генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

"Столь бурный рост продаж VW и других глобальных марок можно связать с предстоящим повышением утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря", — написал Целиков.

Для немецкого бренда, который несколько лет находился в тени после ухода официальных представительств, такой рост стал знаковым: Volkswagen постепенно возвращается на российский рынок через параллельный импорт и локальные поставки.

Итоги года: Volkswagen снова в игре

С января по октябрь 2025 года в России продано более 5000 новых автомобилей VW, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В октябре 2024 года в стране было зарегистрировано лишь 432 машины Volkswagen, и тогда компания не входила даже в двадцатку лидеров по количеству новых регистраций. Теперь ситуация изменилась — бренд уверенно наращивает присутствие в ключевых сегментах.

Самые популярные модели

Место Модель Доля от всех продаж VW 1 Tiguan 42% 2 Teramont 33% 3 Tavendor 18% 4 Другие модели (в т. ч. Polo, Multivan) 7%

Флагманом остаётся Volkswagen Tiguan - именно кроссоверы обеспечивают основную долю спроса. Стабильный интерес также сохраняется к семиместному Teramont и новому SUV Tavendor, поставляемому через азиатские каналы.

Почему вырос спрос на VW

1. Ожидание повышения утилизационного сбора

Покупатели спешат приобрести автомобили до 1 декабря 2025 года, когда вступят в силу новые ставки. Для машин с крупным двигателем рост сбора может составить до 30%, что эквивалентно подорожанию на сотни тысяч рублей.

2. Параллельный импорт и расширение поставок

Благодаря активной работе дилерских сетей, VW снова появился в салонах крупных городов. Машины поступают из Казахстана, Китая и ОАЭ, что обеспечивает стабильное наличие популярных моделей.

3. Рост интереса к проверенным брендам

На фоне насыщения рынка китайскими новинками часть покупателей возвращается к маркам, которые зарекомендовали себя по надёжности и комфорту. Volkswagen — один из таких брендов.

4. Снижение курса валютных рисков

Стабилизация рубля позволила дилерам удерживать цены и не пересматривать прайс-листы, что сделало немецкие автомобили привлекательнее.

Как изменились цены на Volkswagen

Модель Средняя цена 2024 (₽) Средняя цена 2025 (₽) Изменение Tiguan 3,9 млн 4,2 млн +7,7% Teramont 5,4 млн 5,9 млн +9,3% Tavendor - 4,8 млн -

Несмотря на рост цен, спрос остаётся высоким. Автомобили VW воспринимаются как "компромисс между премиумом и надёжностью", особенно среди корпоративных клиентов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку автомобиля после 1 декабря.

Последствие: переплата из-за повышения утилизационного сбора.

Альтернатива: заключить договор до конца ноября.

Ошибка: выбирать неофициального поставщика без проверки.

Последствие: проблемы с гарантией и регистрацией.

Альтернатива: покупать у дилеров, имеющих сертификацию на параллельный импорт.

Ошибка: ориентироваться только на старые модели VW.

Последствие: упущенные технологические преимущества новых кроссоверов.

Альтернатива: обратить внимание на обновлённые Tiguan и Tavendor.

А что если VW закрепится на рынке?

Если темпы продаж сохранятся, уже в 2026 году Volkswagen может войти в топ-15 автомобильных брендов России. Аналитики отмечают, что у компании есть потенциал для локальной сборки при поддержке независимых партнёров.

Позитивный сценарий также поддерживается растущим доверием потребителей к "серым" поставкам, которые фактически стали новой нормой российского авторынка.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Рост числа доступных иномарок Отсутствие официальной поддержки производителя Повышение конкурентности рынка Потенциальные риски с гарантийным обслуживанием Расширение выбора моделей VW Зависимость от параллельных поставок

FAQ

Почему именно Volkswagen показал такой рост?

Из-за увеличения числа поставок и ажиотажа перед введением новых сборов.

Можно ли обслуживать VW официально?

Да, многие сервисы продолжают работать по оригинальным технологиям и используют сертифицированные запчасти.

Какая модель сейчас самая ликвидная?

Tiguan — лидер в своём сегменте. Он сочетает высокий клиренс, надёжность и приемлемую цену.

Мифы и правда

Миф: Volkswagen полностью ушёл из России.

Правда: официальное представительство приостановлено, но поставки продолжаются через альтернативные каналы.

Миф: "Серые" авто невозможно зарегистрировать.

Правда: при наличии сертификата соответствия регистрация проходит без проблем.

Миф: Новые модели VW не адаптированы к российскому топливу.

Правда: большинство машин поставляются с заводской адаптацией под стандарты ЕАЭС.

Исторический контекст

До 2022 года Volkswagen входил в топ-5 автопроизводителей России. После ухода из страны продажи почти прекратились, но уже к концу 2024 года начали восстанавливаться благодаря параллельному импорту.

С 2025 года продажи VW растут стабильно — и в октябре компания впервые показала трёхзначный рост за всю постсанкционную историю.

Три интересных факта