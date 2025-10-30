Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Christoph Braun is licensed under CC0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:56

Империя на тормозах: как кризис в Porsche утопил весь концерн Volkswagen

Volkswagen сообщил об убытке €1,07 млрд в третьем квартале 2025 года

В 2025 году автоконцерн Volkswagen столкнулся с одним из самых сложных финансовых периодов за последние годы. Согласно отчету компании, чистая прибыль в третьем квартале снизилась более чем на €1 млрд, составив €1,072 млрд убытков. За девять месяцев прибыль концерна упала более чем на 60%, достигнув €3,4 млрд. Аналитики связывают падение с кризисом в дочерней марке Porsche, а также с повышением пошлин в США.

Несмотря на это, сам бренд Volkswagen смог показать определённый рост благодаря масштабной программе оптимизации расходов. Одним из её направлений стало сокращение тысяч рабочих мест. Благодаря этому операционная рентабельность компании выросла до 2,3%. Всего за третий квартал Volkswagen реализовал 2,2 млн автомобилей всех брендов концерна.

Влияние внешних факторов

Одной из главных проблем 2025 года стала нестабильная международная торговая обстановка. Торговая война между США и Китаем привела к дефициту полупроводников — ключевых компонентов для современных автомобилей. Из-за этого концерн был вынужден приостановить выпуск некоторых моделей.

Кроме того, Volkswagen выявил финансовую дыру в размере €11 млрд. Для её покрытия компания рассматривает возможность продажи части своих предприятий, включая подразделения, занимающиеся электромобилями и комплектующими.

Советы шаг за шагом

  1. Диверсификация производства. Volkswagen необходимо развивать несколько независимых центров сборки, чтобы не зависеть от поставок из одной страны.

  2. Инвестиции в локализацию поставок. Создание запасов микрочипов и развитие сотрудничества с европейскими производителями снизит риск сбоев.

  3. Развитие электромобильного сегмента. Переход на электротягу уже не тренд, а необходимость. Volkswagen должен ускорить запуск новых моделей EV.

  4. Прозрачность для инвесторов. Регулярные отчеты и открытая финансовая политика помогут вернуть доверие акционеров.

  5. Автоматизация и роботизация. Внедрение ИИ и роботизированных систем в производстве снизит затраты на персонал.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: ставка на массовый выпуск без учёта рыночных колебаний.
    Последствие: перепроизводство и снижение маржи.
    Альтернатива: гибкое планирование с использованием прогнозов спроса.

  2. Ошибка: игнорирование проблем с цепочками поставок.
    Последствие: сбои в производстве и рост издержек.
    Альтернатива: расширение пула поставщиков и создание резервных складов.

  3. Ошибка: медленная адаптация к трендам электромобилей.
    Последствие: потеря позиций в конкурентной борьбе с Tesla и BYD.
    Альтернатива: разработка стратегических EV-платформ и инвестирование в батареи.

А что если…

Что, если Volkswagen не сможет преодолеть текущие трудности? Возможно, концерн будет вынужден продать часть активов, сократить линейку брендов и сосредоточиться на премиальном сегменте. Такой сценарий не нов — в истории автопрома уже были случаи, когда гиганты сокращали масштаб, чтобы выжить.

FAQ

Как Volkswagen планирует выйти из кризиса?
Компания намерена сократить издержки, провести реструктуризацию и активнее развивать сегмент электромобилей.

Какие модели могут быть сняты с производства?
По предварительным данным, под угрозой оказались некоторые бюджетные модели и версии с двигателями внутреннего сгорания.

Стоит ли сейчас покупать акции Volkswagen?
Аналитики рекомендуют осторожность: несмотря на перспективы, финансовые риски всё ещё велики.

Мифы и правда

  1. Миф: Volkswagen полностью уходит с рынка США.
    Правда: компания лишь пересматривает стратегию и может временно сократить линейку.

  2. Миф: кризис вызван падением продаж.
    Правда: продажи сохраняются на высоком уровне, основная причина — внешнеэкономические ограничения.

  3. Миф: электромобили VW убыточны.
    Правда: некоторые модели пока не окупились, но долгосрочно компания рассчитывает на рост прибыльности EV-направления.

Исторический контекст

Volkswagen уже переживал кризисы: в начале 2000-х компания столкнулась с падением спроса, а в 2015 году — с "дизельгейтом". Каждый раз концерн выходил из сложностей обновлённым, внедряя инновации и усиливая контроль качества. История показывает, что даже при серьёзных потерях Volkswagen способен восстановиться и укрепить позиции на рынке.

Интересные факты

  1. Volkswagen владеет 12 брендами, включая Audi, Porsche, Skoda и Bentley.

  2. Название Volkswagen в переводе с немецкого означает "народный автомобиль".

