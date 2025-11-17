Деньги уходят на глазах — Volkswagen балансирует на грани кризиса

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в ближайшие годы может столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями. Уже к 2026 году концерну, по прогнозам, может не хватить порядка 11 миллиардов евро для реализации намеченных инвестиционных планов. Ситуация осложняется тем, что наблюдательный совет компании пока не спешит одобрять многомиллиардный пакет инвестиций, который необходим для запуска новых моделей и модернизации почти сотни заводов по всему миру. Главные причины задержки — неуверенность в стабильности финансовых потоков, рост издержек и внешнеэкономические вызовы, включая тарифные споры, инициированные администрацией Трампа.

Ожидалось, что совет директоров даст "зеленый свет" еще на прошлой неделе, однако решение отложили на неопределённый срок. Издание Bild сообщает, что обсуждение может затянуться на месяцы, а возможно, и до следующего года, если ситуация не стабилизируется. В декабре не исключено проведение внеочередного заседания, но гарантий принятия решения никто не даёт.

Влияние на дочерние бренды

Задержка с инвестициями особенно чувствительна для Audi. Дочерний бренд рассчитывал на строительство собственного завода в США. В отличие от BMW и Mercedes-Benz, которые уже имеют крупные производственные площадки на американском рынке и защищены от тарифных рисков, Audi пока лишь планирует такой шаг. Без одобрения бюджета реализация проекта остаётся под вопросом.

В целом, бюджет Volkswagen на ближайшие пять лет оценивается примерно в 160 миллиардов евро. Недостаток ликвидности может привести к заморозке ряда проектов, что негативно скажется не только на самом концерне, но и на его многочисленных поставщиках. На данный момент судьба новых моделей и модернизации заводов остаётся неопределённой.

Исторический контекст

В прошлом VW активно расширял производство в Европе и Азии. Проблемы с финансированием на американском рынке связаны с тарифными войнами последних лет. Аналитики отмечают, что концерн регулярно корректирует инвестиционные планы в зависимости от экономических условий.

