Электромобили подвели: что скрывает Volkswagen за миллиардными потерями

Осенью немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о первом квартальном убытке с 2020 года — более одного миллиарда евро. Несмотря на рекордные объемы продаж, расходы компании превысили доходы. Основные причины — высокие американские пошлины и сложный переход на электромобили, особенно у дочернего бренда Porsche.

Финансовый результат за период с июля по сентябрь составил минус 1,07 млрд евро — это стало самым тяжелым кварталом за последние пять лет. Для компании, выпускающей 10 автомобильных марок, включая Audi, Skoda и Seat, такая ситуация стала тревожным сигналом: прежние механизмы роста перестали работать.

"Результат значительно слабее, чем за аналогичный период прошлого года", — отметил финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц.

По его словам, убытки связаны не только с пошлинами, но и с корректировкой стратегии Porsche и списанием активов на сумму 7,5 млрд евро.

Тарифы и политика: американский фактор

Торговая политика США оказалась болезненным ударом для европейского автогиганта. После введения президентом Дональдом Трампом новых пошлин, компания несет ежегодные потери до 5 млрд евро.

В июле был пересмотрен тарифный договор между ЕС и США: пошлины на импорт автомобилей снизили до 15%, но они по-прежнему значительно выше прежних 2,5%. Для Volkswagen, экспортирующего автомобили в Америку и имеющего завод в Теннесси, ситуация осложняется дополнительными сборами на комплектующие.

Чтобы минимизировать потери, руководство рассматривает два сценария: повышение цен на американском рынке и перенос части производства в США.

"Мы рассматриваем именно локализацию производства деталей в США", — пояснил Антлиц.

Он добавил, что в ближайшие месяцы будет принято решение о строительстве завода Audi в Северной Америке.

Проблемы Porsche: электропереход без драйва

Еще недавно Porsche была гордостью Volkswagen, но теперь бренд стал источником финансовых проблем. На фоне падения интереса к электрическим спорткарам и роста конкуренции в Китае прибыльность марки снизилась.

В сентябре Porsche пересмотрела финансовые цели, заявив, что продление выпуска бензиновых моделей неизбежно. Для Volkswagen это означало необходимость пересчета активов и списания миллиардов.

Причина — покупатели премиум-сегмента пока не спешат пересаживаться на электрокары, считая, что те не дают того же "ощущения вождения". В Китае, где рынок электромобилей растет, Porsche уступает позиции местным брендам с более доступными моделями.

Кризис чипов: новый удар по производству

Электромобили требуют большого количества микросхем. После того как голландские власти ограничили деятельность производителя Nexperia, находящегося под китайским контролем, Пекин в ответ запретил экспорт его чипов.

Эти микросхемы используются в электронных системах автомобилей, и их дефицит уже ударил по европейским производителям. Ассоциация ACEA предупредила, что поставки "быстро сокращаются".

Недостаток компонентов привел к задержкам сборки и росту себестоимости автомобилей, особенно электрических. Это усилило финансовое давление на Volkswagen, и компания вынуждена была пересмотреть производственные планы.

Сравнение: как VW выглядит на фоне конкурентов

Бренд Прибыль за 3 кв. 2025 Доля электромобилей Основные рынки Ключевые проблемы Volkswagen -1,07 млрд € 22% Европа, Китай, США Пошлины, кризис чипов Toyota +4,2 млрд € 16% Азия, США Слабые EV-продажи Tesla +1,8 млрд € 100% США, Европа, Китай Рост конкуренции Hyundai +0,9 млрд € 25% Азия, Европа Задержки поставок

Как Volkswagen планирует выбраться: пошаговая стратегия

Локализация производства - перенос сборки и поставок деталей ближе к ключевым рынкам. Корректировка модельного ряда - сохранение части бензиновых моделей, чтобы удержать клиентов в переходный период. Инвестиции в электронику - развитие партнерств с европейскими поставщиками чипов для снижения зависимости от Китая. Расширение линейки EV - ставка на массовые электромобили ID-серии, а не только на премиум-сегмент. Оптимизация персонала - сокращение 35 000 рабочих мест к 2030 году в рамках программы экономии 15 млрд евро в год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Поспешный отказ от бензиновых моделей.

Последствие: Потеря лояльных клиентов, падение спроса.

Альтернатива: Постепенный переход с акцентом на гибриды.

Ошибка: Ставка на китайские компоненты.

Последствие: Зависимость от экспортных ограничений.

Альтернатива: Развитие европейского производства микросхем.

Ошибка: Игнорирование локализации.

Последствие: Рост пошлин и транспортных издержек.

Альтернатива: Строительство заводов в ключевых регионах.

А что если… Volkswagen полностью сосредоточится на электрокарах?

Если концерн ускорит отказ от ДВС, он укрепит позиции на растущем рынке EV, но потеряет часть аудитории, особенно в премиум-сегменте. Пока спрос на электромобили не покрывает убытков от снижения продаж традиционных моделей. Поэтому эксперты считают более разумным путь гибридной стратегии — постепенный, но устойчивый переход.

Плюсы и минусы стратегии VW

Плюсы Минусы Рост инвестиций в инновации Увеличение долговой нагрузки Расширение присутствия в США Риски перерасхода бюджета Повышение экологического имиджа Потеря части премиум-сегмента Возможность новых альянсов Дефицит чипов и комплектующих

FAQ

Как Volkswagen компенсирует убытки?

Компания планирует увеличить продажи в США, расширить производство электромобилей и локализовать сборку деталей.

Сколько стоит построить новый завод Audi в США?

По оценкам аналитиков, от 2 до 3 млрд евро, включая инфраструктуру и налоговые льготы.

Что лучше: бензиновый Porsche или электромобиль Taycan?

С точки зрения драйва — бензиновая версия; по экономичности и экологии — Taycan. Выбор зависит от приоритетов водителя.

Мифы и правда

Миф: Электромобили не выгодны производителям.

Правда: Они требуют больших инвестиций, но в долгосрочной перспективе обеспечивают стабильную прибыль за счет низких эксплуатационных расходов.

Миф: Переход на электродвигатели убьет спортивный характер Porsche.

Правда: Компания уже работает над технологиями, которые возвращают привычную динамику даже без звука мотора.

Миф: Пошлины сделают европейские авто неконкурентоспособными в США.

Правда: Локализация и гибкая ценовая политика позволяют сохранять позиции.

Исторический контекст

Volkswagen уже проходил через кризисы: от "дизельгейта" до пандемии. Каждый раз компания восставала благодаря адаптации и технологическим инновациям. Сегодня ситуация вновь требует решительных шагов — не революции, а эволюции.

3 интересных факта