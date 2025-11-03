Электромобили подвели: что скрывает Volkswagen за миллиардными потерями
Осенью немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о первом квартальном убытке с 2020 года — более одного миллиарда евро. Несмотря на рекордные объемы продаж, расходы компании превысили доходы. Основные причины — высокие американские пошлины и сложный переход на электромобили, особенно у дочернего бренда Porsche.
Финансовый результат за период с июля по сентябрь составил минус 1,07 млрд евро — это стало самым тяжелым кварталом за последние пять лет. Для компании, выпускающей 10 автомобильных марок, включая Audi, Skoda и Seat, такая ситуация стала тревожным сигналом: прежние механизмы роста перестали работать.
"Результат значительно слабее, чем за аналогичный период прошлого года", — отметил финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц.
По его словам, убытки связаны не только с пошлинами, но и с корректировкой стратегии Porsche и списанием активов на сумму 7,5 млрд евро.
Тарифы и политика: американский фактор
Торговая политика США оказалась болезненным ударом для европейского автогиганта. После введения президентом Дональдом Трампом новых пошлин, компания несет ежегодные потери до 5 млрд евро.
В июле был пересмотрен тарифный договор между ЕС и США: пошлины на импорт автомобилей снизили до 15%, но они по-прежнему значительно выше прежних 2,5%. Для Volkswagen, экспортирующего автомобили в Америку и имеющего завод в Теннесси, ситуация осложняется дополнительными сборами на комплектующие.
Чтобы минимизировать потери, руководство рассматривает два сценария: повышение цен на американском рынке и перенос части производства в США.
"Мы рассматриваем именно локализацию производства деталей в США", — пояснил Антлиц.
Он добавил, что в ближайшие месяцы будет принято решение о строительстве завода Audi в Северной Америке.
Проблемы Porsche: электропереход без драйва
Еще недавно Porsche была гордостью Volkswagen, но теперь бренд стал источником финансовых проблем. На фоне падения интереса к электрическим спорткарам и роста конкуренции в Китае прибыльность марки снизилась.
В сентябре Porsche пересмотрела финансовые цели, заявив, что продление выпуска бензиновых моделей неизбежно. Для Volkswagen это означало необходимость пересчета активов и списания миллиардов.
Причина — покупатели премиум-сегмента пока не спешат пересаживаться на электрокары, считая, что те не дают того же "ощущения вождения". В Китае, где рынок электромобилей растет, Porsche уступает позиции местным брендам с более доступными моделями.
Кризис чипов: новый удар по производству
Электромобили требуют большого количества микросхем. После того как голландские власти ограничили деятельность производителя Nexperia, находящегося под китайским контролем, Пекин в ответ запретил экспорт его чипов.
Эти микросхемы используются в электронных системах автомобилей, и их дефицит уже ударил по европейским производителям. Ассоциация ACEA предупредила, что поставки "быстро сокращаются".
Недостаток компонентов привел к задержкам сборки и росту себестоимости автомобилей, особенно электрических. Это усилило финансовое давление на Volkswagen, и компания вынуждена была пересмотреть производственные планы.
Сравнение: как VW выглядит на фоне конкурентов
|Бренд
|Прибыль за 3 кв. 2025
|Доля электромобилей
|Основные рынки
|Ключевые проблемы
|Volkswagen
|-1,07 млрд €
|22%
|Европа, Китай, США
|Пошлины, кризис чипов
|Toyota
|+4,2 млрд €
|16%
|Азия, США
|Слабые EV-продажи
|Tesla
|+1,8 млрд €
|100%
|США, Европа, Китай
|Рост конкуренции
|Hyundai
|+0,9 млрд €
|25%
|Азия, Европа
|Задержки поставок
Как Volkswagen планирует выбраться: пошаговая стратегия
-
Локализация производства - перенос сборки и поставок деталей ближе к ключевым рынкам.
-
Корректировка модельного ряда - сохранение части бензиновых моделей, чтобы удержать клиентов в переходный период.
-
Инвестиции в электронику - развитие партнерств с европейскими поставщиками чипов для снижения зависимости от Китая.
-
Расширение линейки EV - ставка на массовые электромобили ID-серии, а не только на премиум-сегмент.
-
Оптимизация персонала - сокращение 35 000 рабочих мест к 2030 году в рамках программы экономии 15 млрд евро в год.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Поспешный отказ от бензиновых моделей.
Последствие: Потеря лояльных клиентов, падение спроса.
Альтернатива: Постепенный переход с акцентом на гибриды.
-
Ошибка: Ставка на китайские компоненты.
Последствие: Зависимость от экспортных ограничений.
Альтернатива: Развитие европейского производства микросхем.
-
Ошибка: Игнорирование локализации.
Последствие: Рост пошлин и транспортных издержек.
Альтернатива: Строительство заводов в ключевых регионах.
А что если… Volkswagen полностью сосредоточится на электрокарах?
Если концерн ускорит отказ от ДВС, он укрепит позиции на растущем рынке EV, но потеряет часть аудитории, особенно в премиум-сегменте. Пока спрос на электромобили не покрывает убытков от снижения продаж традиционных моделей. Поэтому эксперты считают более разумным путь гибридной стратегии — постепенный, но устойчивый переход.
Плюсы и минусы стратегии VW
|Плюсы
|Минусы
|Рост инвестиций в инновации
|Увеличение долговой нагрузки
|Расширение присутствия в США
|Риски перерасхода бюджета
|Повышение экологического имиджа
|Потеря части премиум-сегмента
|Возможность новых альянсов
|Дефицит чипов и комплектующих
FAQ
Как Volkswagen компенсирует убытки?
Компания планирует увеличить продажи в США, расширить производство электромобилей и локализовать сборку деталей.
Сколько стоит построить новый завод Audi в США?
По оценкам аналитиков, от 2 до 3 млрд евро, включая инфраструктуру и налоговые льготы.
Что лучше: бензиновый Porsche или электромобиль Taycan?
С точки зрения драйва — бензиновая версия; по экономичности и экологии — Taycan. Выбор зависит от приоритетов водителя.
Мифы и правда
-
Миф: Электромобили не выгодны производителям.
Правда: Они требуют больших инвестиций, но в долгосрочной перспективе обеспечивают стабильную прибыль за счет низких эксплуатационных расходов.
-
Миф: Переход на электродвигатели убьет спортивный характер Porsche.
Правда: Компания уже работает над технологиями, которые возвращают привычную динамику даже без звука мотора.
-
Миф: Пошлины сделают европейские авто неконкурентоспособными в США.
Правда: Локализация и гибкая ценовая политика позволяют сохранять позиции.
Исторический контекст
Volkswagen уже проходил через кризисы: от "дизельгейта" до пандемии. Каждый раз компания восставала благодаря адаптации и технологическим инновациям. Сегодня ситуация вновь требует решительных шагов — не революции, а эволюции.
3 интересных факта
-
Первый электрокар Volkswagen был создан еще в 1970-х, но не поступил в серийное производство.
-
На каждом десятом автомобиле в мире установлены детали, произведенные на заводах VW Group.
-
Несмотря на убытки, в 2025 году компания вошла в топ-5 мировых автопроизводителей по объему продаж.
