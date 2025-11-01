Porsche тянет вниз весь концерн: у Volkswagen началась эпоха пересборки

Volkswagen вновь оказался в центре финансовых бурь. Символ немецкой инженерии и один из крупнейших автопроизводителей Европы сообщил о значительном убытке за третий квартал. Главные причины — растущие американские пошлины, замедление премиального бренда Porsche и высокий уровень затрат, связанных с переходом на электромобили. Однако, несмотря на тревожные цифры, концерн продолжает придерживаться стратегии долгосрочного восстановления и цифровой трансформации.

Потери и контекст

Немецкий гигант, объединяющий десять автомобильных брендов — от массовых VW и Skoda до люксовых Porsche и Audi, сообщил об убытке в 1,07 млрд евро за третий квартал. Это первый случай отрицательного баланса с начала пандемии COVID-19, когда в 2020 году автопром пережил глобальный коллапс. Операционный убыток составил 1,3 млрд евро, а чистая прибыль по итогам девяти месяцев сократилась более чем на 60% — до 3,4 млрд евро.

Тем не менее выручка компании выросла на 2,3%, достигнув 80,31 млрд евро. Этот рост обеспечен незначительным увеличением мировых продаж автомобилей — всего на 1%. Но за фасадом положительных цифр скрывается целый ряд внутренних и внешних вызовов.

Почему Volkswagen теряет

Ключевым фактором снижения прибыли стали американские пошлины. После резкого повышения тарифов весной, когда ставка поднялась с 2,5% до 27,5%, концерн столкнулся с резким падением экспортных показателей. Даже несмотря на наличие собственного завода в Теннесси, Audi и Porsche по-прежнему производят большинство своих моделей за пределами США, что делает их особенно уязвимыми.

"Эти таможенные пошлины обходятся Volkswagen до 5 миллиардов евро в год", — отметил финансовый директор Арно Антлиз.

Проблемы с Porsche и электромобилями

Второй удар пришёл со стороны Porsche. Премиальный бренд, недавно переживший волну организационных перестроек, сообщил о миллиардных убытках, связанных с реструктуризацией и задержками при запуске новых электрических моделей. Несмотря на амбиции в сфере электромобильности, концерн пока не может вывести их на уровень прибыльности.

Продажи электрокаров действительно выросли на 33% в третьем квартале, но высокая стоимость аккумуляторов и сложность производственных процессов продолжают давить на рентабельность.

"Программы повышения эффективности начинают приносить плоды", — говорится в официальном заявлении компании.

Тем не менее этого пока недостаточно, чтобы компенсировать общий спад.

Сравнение: традиционные модели и электромобили

Показатель Двигатели внутреннего сгорания Электромобили Себестоимость производства Средняя Высокая (аккумуляторы) Прибыльность Стабильная Низкая или нулевая Продажи (III квартал) +1% +33% Доля в структуре выручки 85% 15% Перспективы роста Умеренные Высокие, но с рисками

Как видно, электрификация — стратегический приоритет, но пока она остаётся затратным направлением.

Реструктуризация и сокращения

В конце 2022 года Volkswagen начал масштабную реструктуризацию. Основная цель — вернуть устойчивую рентабельность и оптимизировать внутренние процессы. Одним из самых обсуждаемых пунктов стало сокращение 35 000 рабочих мест к 2030 году — почти треть штата в Германии. Это историческое решение, призванное адаптировать компанию к цифровой эпохе и изменению спроса.

Слабый интерес покупателей к электрическим моделям вынудил концерн временно приостановить производство на двух заводах. Однако руководство не отказывается от амбициозных планов и продолжает инвестировать в новые технологии и модернизацию.

Советы шаг за шагом: как концерн пытается выправить курс

Оптимизация затрат на батареи и сырьё. Расширение производства электромобилей в Европе и США, чтобы снизить зависимость от импорта. Инвестиции в программное обеспечение и автоматизацию. Переобучение персонала для перехода на новые технологические платформы. Диверсификация поставщиков полупроводников после кризиса Nexperia.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: излишняя ставка на массовый выпуск электрокаров без учёта их себестоимости.

Последствие: снижение прибыли и задержка с выходом новых моделей.

Альтернатива: фокус на гибридных технологиях и оптимизации аккумуляторных цепочек поставок.

Ошибка: слабая реакция на изменения американской торговой политики.

Последствие: потеря части экспортных доходов.

Альтернатива: локализация производства и заключение региональных партнёрств.

А что если…

Если США сохранят пошлины на текущем уровне, Volkswagen может ускорить перенос части производств в Северную Америку. Это позволит сократить логистические расходы и снизить таможенные сборы. В противном случае концерн будет вынужден адаптировать ценовую политику, что неизбежно отразится на конечных потребителях.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы Рост выручки и сильные позиции бренда Убыток из-за пошлин и реструктуризации Активное развитие электромобильности Высокая себестоимость аккумуляторов Расширение программ цифровизации Риск сокращений и социальное напряжение Потенциал роста в США и Азии Волатильность валют и пошлин Повышение прозрачности финансов Замедление спроса на EV в Европе

FAQ

Как Volkswagen планирует компенсировать потери от пошлин?

Компания ускоряет локализацию производства и ведёт переговоры с американскими поставщиками, чтобы сократить зависимость от импорта.

Что будет с рабочими местами в Германии?

К 2030 году часть позиций будет сокращена, однако для сотрудников предлагаются программы переобучения в области ИТ и электротранспорта.

Стоит ли ожидать снижения цен на электромобили Volkswagen?

Не в ближайшее время — себестоимость аккумуляторов всё ещё слишком высока, однако концерн работает над её снижением через совместные инвестиции с поставщиками.

Мифы и правда

Миф: электромобили Volkswagen приносят компании огромную прибыль.

Правда: пока они остаются малорентабельными из-за дорогих компонентов и затрат на разработку.

Миф: пошлины США несущественны для концерна.

Правда: только за год они обходятся компании в миллиарды евро.

Миф: Volkswagen сворачивает производство в Европе.

Правда: заводы временно приостанавливают работу из-за снижения спроса, но закрытия не планируются.

Исторический контекст

Volkswagen уже сталкивался с кризисами: от скандала Dieselgate до пандемии 2020 года. Каждый раз концерн находил путь к адаптации. Сегодня компания вновь стоит перед вызовом, который определит её будущее — переход от традиционного автопроизводителя к технологическому гиганту в сфере мобильности.

Интересные факты