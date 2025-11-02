Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Логотип Volkswagen
Логотип Volkswagen
© commons.wikimedia.org by Christoph Braun is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:15

Финансовый шторм над Германией: почему Volkswagen оказался в минусе впервые за годы

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц сообщил об убытке в 1 млрд евро

Volkswagen оказался в центре финансового шторма. В третьем квартале 2025 года концерн впервые за долгое время зафиксировал внушительный операционный убыток. Причины — пересмотр стратегии электромобилей дочерней компании Porsche, рост американских пошлин и затянувшиеся проблемы с поставками микрочипов. Но при всех трудностях немецкий производитель не собирается сдавать позиции: обновление модельного ряда и расширение локального производства в США могут стать началом нового витка роста.

Почему Volkswagen ушёл в минус

В третьем квартале 2025 года Volkswagen понёс убыток более миллиарда евро. Основные причины — дорогая реструктуризация стратегии Porsche и усиление импортных тарифов США на европейские автомобили. Финансовый директор концерна Арно Антлиц отметил, что около €4 млрд потерь напрямую связаны с пошлинами, ещё часть расходов пришлась на снижение продаж и корректировку производственных планов.

"Мы видим смешанные результаты — Европа держится, но другие рынки буксуют", — отметил финансовый директор Арно Антлиц.

Реакция рынка не заставила себя ждать: акции концерна сначала выросли на 2%, но уже к полудню упали на 1,1%. В прошлом году Volkswagen показывал прибыль в €2,8 млрд, и хотя нынешние убытки оказались меньше прогнозов аналитиков (€1,7 млрд), для компании это тревожный сигнал.

Пересмотр курса Porsche: отказ от сплошной электрификации

Контролируемая Volkswagen марка Porsche (75,4% акций) также закончила квартал с минусом. Руководство компании решило отложить запуск ряда новых электромобилей, делая ставку на гибридные и бензиновые модели. Причина проста — клиенты устали от громких обещаний и ждут стабильности, а не очередной "зелёной революции".

Для Оливера Блуме, совмещающего посты главы Volkswagen Group и Porsche, это стало серьёзным испытанием. Инвесторы усомнились, может ли один человек эффективно управлять двумя компаниями с разными стратегиями и темпами трансформации.

Микрочипы снова ставят на паузу производство

Даже несмотря на убытки, Volkswagen сохранил годовой прогноз, но с оговоркой: всё зависит от стабильности поставок полупроводников. Торговое противостояние между ЕС и Китаем, в частности ограничения против голландского производителя Nexperia, может вновь нарушить цепочку поставок.

"Мы буквально работаем день за днём, чтобы защитить производство", — подчеркнул Арно Антлиц.

Китай теряет темп, Европа выручает

Продажи Volkswagen в третьем квартале выросли всего на 1%, и это преимущественно заслуга европейских покупателей. В Китае поставки упали на 7%, что совпадает с общим трендом: Mercedes-Benz потерял 27%, BMW — 0,4%.

Сегмент электромобилей показал рост на 33,1% (252 100 машин за квартал). Однако успех неравномерен: в Китае падение на 55%, в Северной Америке — взлёт на 213,5%, в Европе — плюс 60%.

Член правления концерна Марко Шуберт объяснил различия разной степенью господдержки и рыночных стимулов.

Давление на Оливера Блуме и кадровые перемены

На фоне критики акционеров Оливер Блуме в начале следующего года покинет пост главы Porsche, чтобы сосредоточиться на управлении Volkswagen Group. Его заменит Михаэль Ляйтерс, ранее возглавлявший McLaren.

Эта перестановка стала попыткой снять напряжение среди инвесторов и разделить зоны ответственности — особенно в условиях, когда обе компании переживают масштабную перестройку.

Как Volkswagen пытается обойти американские пошлины

Чтобы компенсировать потери, концерн начал переговоры с правительством США о расширении локального производства. Рассматриваются инвестиции в заводы Audi и возможное строительство новых площадок.

"Инвестиционный план в США создаст рабочие места и укрепит цепочку поставок Volkswagen", — заявил Оливер Блуме.

Он также отметил, что нынешняя торговая политика между Брюсселем и Вашингтоном "асимметрична": европейские автомобили облагаются пошлинами в 15%, тогда как американские промышленные товары в ЕС идут без тарифов. Volkswagen рассчитывает, что администрация Дональда Трампа пересмотрит эти условия.

Сравнение: как пошлины влияют на мировых автопроизводителей

Производитель Потери от пошлин (2025, млрд €) Основной рынок риска Меры компенсации
Volkswagen 5 США Локализация, инвестиции
Mercedes-Benz 3,1 США Увеличение доли сборки в Алабаме
BMW 2,4 Китай Увеличение экспорта из Венгрии
Stellantis 1,8 США, Канада Партнёрства с локальными сборщиками

Обновление линейки: ставка на электромобили и гибриды

Volkswagen намерен вернуть доверие покупателей и интерес рынка с помощью новой волны моделей.

  1. Volkswagen ID. Polo - компактный электромобиль с запасом хода до 450 км и ценой около $28 тыс. Премьера ожидается в 2026 году. Версия GTI обещает акцент на динамике и возвращение физических кнопок управления.

  2. ID. Cross - электрический кроссовер мощностью 211 л. с. и запасом хода 420 км. Старт продаж также намечен на 2026 год.

  3. T-Roc - обновлённый кроссовер с бензиновыми и гибридными моторами, улучшенным интерьером и без механической коробки передач. Цена — около $38 тыс.

  4. ID.4 (возможно ID. Tiguan) - крупное обновление с переработанным салоном и новой эргономикой.

  5. ID. Every1 - преемник Volkswagen Up!, самый доступный электромобиль марки. Мощность 95 л. с., запас хода 250 км, цена около $25 тыс., старт в 2027 году.

Ошибки, последствия и альтернатива

  • Ошибка: резкий переход к электрификации без учёта рыночной готовности.
    Последствие: снижение продаж и рост недоверия инвесторов.
    Альтернатива: постепенный переход с опорой на гибридные технологии.

  • Ошибка: недостаточная диверсификация поставщиков микрочипов.
    Последствие: зависимость от азиатских рынков.
    Альтернатива: развитие партнёрств с европейскими и американскими производителями.

  • Ошибка: недооценка тарифной политики США.
    Последствие: падение маржинальности.
    Альтернатива: локализация сборки и расширение производственных мощностей в Северной Америке.

А что если…

Если США не снизят пошлины, Volkswagen придётся идти по пути Tesla — выстраивать полный цикл производства внутри страны, от сборки до поставки батарей. Это потребует миллиардных инвестиций, но может защитить бизнес от внешних колебаний.

Плюсы и минусы стратегии обновления

Плюсы Минусы
Рост доли гибридов и EV Высокие капитальные затраты
Возвращение интереса к бренду Медленный переход к "зелёному" транспорту
Улучшение юзабилити (физические кнопки) Риск задержек поставок компонентов
Потенциал на американском рынке Неопределённость тарифной политики

FAQ

Как выбрать электромобиль Volkswagen?
Оцените свои привычки вождения: ID. Polo подойдёт для города, ID. Cross — для семьи, ID.4 — для дальних поездок.

Сколько стоит обслуживание электромобиля VW?
Среднегодовые расходы на сервис — около 30% ниже, чем у аналогичных бензиновых моделей.

Что лучше: гибрид или EV?
Если у вас нет стабильного доступа к зарядке — гибрид. Если инфраструктура развита — электромобиль.

Мифы и правда о Volkswagen

  • Миф: электромобили VW теряют заряд на морозе.
    Правда: современные батареи ID-серии теряют не более 10% ёмкости при -10 °C.

  • Миф: гибриды — шаг назад.
    Правда: они позволяют снизить расход топлива и плавно перейти к полному электрическому приводу.

  • Миф: Volkswagen уходит из Китая.
    Правда: компания просто пересматривает стратегию, делая ставку на локальные партнёрства.

Интересные факты

  1. Volkswagen инвестирует более €180 млрд в новые технологии до 2030 года.

  2. С 2026 года все модели концерна будут поддерживать беспроводные обновления.

  3. ID. Every1 станет самым дешёвым электромобилем, собранным в Европе.

Исторический контекст

Volkswagen уже проходил через кризисы — от дизельного скандала до пандемии. Каждый раз компания выбирала путь адаптации. Сегодняшние трудности — лишь очередной виток трансформации, в котором ставка делается не только на технологии, но и на гибкость бизнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Automotive News: в сентябре экспорт электромобилей из Китая вырос на 100% сегодня в 3:36
Зачем платить больше: в 2025 году электромобили обходится дешевле обычного авто

Цены на электромобили рушатся, и мир наблюдает, как технологии будущего становятся массовыми. Кто выиграет от новой волны доступности — и кто рискует отстать?

Читать полностью » За установку багажника без регистрации водителям грозит штраф 5 тысяч рублей сегодня в 2:53
Штраф на крыше: почему обычный багажник превращает машину в нарушителя

Незарегистрированный багажник на крыше может обернуться не просто штрафом, а запретом эксплуатации машины. Как избежать проблем и выбрать правильный вариант?

Читать полностью » Renault объявила о выпуске 1980 экземпляров электрокара Turbo 3E сегодня в 2:32
Renault возвращает легенду: новый Turbo 3E стал громом среди электрокаров

Renault возвращает культовую модель 80-х в электрическом формате: Turbo 3E объединяет наследие, мощь и технологии будущего.

Читать полностью » Цены на автомобили в России продолжают расти из-за дефицита и курса валют сегодня в 1:59
Рынок кипит, а машины тают на глазах: перекуп рассказал, как сейчас всё же можно купить авто без переплаты

Цены на автомобили растут, выбор сокращается. Почему перекуп советует не ждать "лучшего момента" и как не попасть в ловушку при покупке авто?

Читать полностью » Volkswagen сообщил об убытке 1,07 млрд евро по итогам третьего квартала сегодня в 1:24
Porsche тянет вниз весь концерн: у Volkswagen началась эпоха пересборки

Volkswagen столкнулся с убытками, вызванными пошлинами США и трудностями с электромобилями. Как концерн пытается вернуть прибыль и удержаться на плаву?

Читать полностью » При ослеплении фарами водитель должен включить аварийку и снизить скорость сегодня в 0:55
Секунда — и тьма: как не потерять контроль, когда встречные фары бьют в глаза

В темноте даже самый опытный водитель может потерять контроль из-за ослепления фарами. Как действовать, чтобы не попасть в аварию — пошаговый алгоритм от эксперта.

Читать полностью » Минпромторг: с 1 декабря изменится порядок расчёта утильсбора сегодня в 0:16
Цена ошибки — сотни тысяч рублей: покупатели авто спешат до реформы, но зря

С 1 декабря в России изменятся правила расчёта утилизационного сбора, что, по прогнозам, приведёт к росту цен на автомобили. Однако отечественные бренды уверены: их машины останутся доступными.

Читать полностью » У водителя есть возможность обжаловать решение ГИБДД, если он не согласен с вердиктом вчера в 23:10
5 ситуаций на дороге, когда вы рискуете остаться без прав, даже не подозревая об этом

Знаете ли вы, что лишиться прав можно не только за пьяную езду? Автоюрист раскрыл неочевидные нарушения, которые могут оставить вас без водительского удостоверения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Избыточное употребление мяса без овощей повышает риск рака кишечника — данные ВОЗ
Авто и мото
Исследование Ford: езда в шлёпанцах увеличивают время торможения на 0,13 секунды
Еда
Свиная корейка приготовленная в фольге приобретает хрустящую корочку
Красота и здоровье
Эндокринолог Татьяна Губина рассказала, когда усталость становится симптомом болезни
Наука
Древнеегипетская медицина обеспечивала доступное лечение и специализацию врачей — профессор Розали Дэвид
Садоводство
Тыква даёт высокий урожай при правильной посадке и формировании плетей — агроном Марина Кузнецова
Питомцы
Учёные: кошки чувствуют вибрации и изменения в энергетике помещений
Туризм
Достопримечательности Перми - маршруты, памятники и лучшие места для прогулок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet