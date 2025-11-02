Финансовый шторм над Германией: почему Volkswagen оказался в минусе впервые за годы

Volkswagen оказался в центре финансового шторма. В третьем квартале 2025 года концерн впервые за долгое время зафиксировал внушительный операционный убыток. Причины — пересмотр стратегии электромобилей дочерней компании Porsche, рост американских пошлин и затянувшиеся проблемы с поставками микрочипов. Но при всех трудностях немецкий производитель не собирается сдавать позиции: обновление модельного ряда и расширение локального производства в США могут стать началом нового витка роста.

Почему Volkswagen ушёл в минус

В третьем квартале 2025 года Volkswagen понёс убыток более миллиарда евро. Основные причины — дорогая реструктуризация стратегии Porsche и усиление импортных тарифов США на европейские автомобили. Финансовый директор концерна Арно Антлиц отметил, что около €4 млрд потерь напрямую связаны с пошлинами, ещё часть расходов пришлась на снижение продаж и корректировку производственных планов.

"Мы видим смешанные результаты — Европа держится, но другие рынки буксуют", — отметил финансовый директор Арно Антлиц.

Реакция рынка не заставила себя ждать: акции концерна сначала выросли на 2%, но уже к полудню упали на 1,1%. В прошлом году Volkswagen показывал прибыль в €2,8 млрд, и хотя нынешние убытки оказались меньше прогнозов аналитиков (€1,7 млрд), для компании это тревожный сигнал.

Пересмотр курса Porsche: отказ от сплошной электрификации

Контролируемая Volkswagen марка Porsche (75,4% акций) также закончила квартал с минусом. Руководство компании решило отложить запуск ряда новых электромобилей, делая ставку на гибридные и бензиновые модели. Причина проста — клиенты устали от громких обещаний и ждут стабильности, а не очередной "зелёной революции".

Для Оливера Блуме, совмещающего посты главы Volkswagen Group и Porsche, это стало серьёзным испытанием. Инвесторы усомнились, может ли один человек эффективно управлять двумя компаниями с разными стратегиями и темпами трансформации.

Микрочипы снова ставят на паузу производство

Даже несмотря на убытки, Volkswagen сохранил годовой прогноз, но с оговоркой: всё зависит от стабильности поставок полупроводников. Торговое противостояние между ЕС и Китаем, в частности ограничения против голландского производителя Nexperia, может вновь нарушить цепочку поставок.

"Мы буквально работаем день за днём, чтобы защитить производство", — подчеркнул Арно Антлиц.

Китай теряет темп, Европа выручает

Продажи Volkswagen в третьем квартале выросли всего на 1%, и это преимущественно заслуга европейских покупателей. В Китае поставки упали на 7%, что совпадает с общим трендом: Mercedes-Benz потерял 27%, BMW — 0,4%.

Сегмент электромобилей показал рост на 33,1% (252 100 машин за квартал). Однако успех неравномерен: в Китае падение на 55%, в Северной Америке — взлёт на 213,5%, в Европе — плюс 60%.

Член правления концерна Марко Шуберт объяснил различия разной степенью господдержки и рыночных стимулов.

Давление на Оливера Блуме и кадровые перемены

На фоне критики акционеров Оливер Блуме в начале следующего года покинет пост главы Porsche, чтобы сосредоточиться на управлении Volkswagen Group. Его заменит Михаэль Ляйтерс, ранее возглавлявший McLaren.

Эта перестановка стала попыткой снять напряжение среди инвесторов и разделить зоны ответственности — особенно в условиях, когда обе компании переживают масштабную перестройку.

Как Volkswagen пытается обойти американские пошлины

Чтобы компенсировать потери, концерн начал переговоры с правительством США о расширении локального производства. Рассматриваются инвестиции в заводы Audi и возможное строительство новых площадок.

"Инвестиционный план в США создаст рабочие места и укрепит цепочку поставок Volkswagen", — заявил Оливер Блуме.

Он также отметил, что нынешняя торговая политика между Брюсселем и Вашингтоном "асимметрична": европейские автомобили облагаются пошлинами в 15%, тогда как американские промышленные товары в ЕС идут без тарифов. Volkswagen рассчитывает, что администрация Дональда Трампа пересмотрит эти условия.

Сравнение: как пошлины влияют на мировых автопроизводителей

Производитель Потери от пошлин (2025, млрд €) Основной рынок риска Меры компенсации Volkswagen 5 США Локализация, инвестиции Mercedes-Benz 3,1 США Увеличение доли сборки в Алабаме BMW 2,4 Китай Увеличение экспорта из Венгрии Stellantis 1,8 США, Канада Партнёрства с локальными сборщиками

Обновление линейки: ставка на электромобили и гибриды

Volkswagen намерен вернуть доверие покупателей и интерес рынка с помощью новой волны моделей.

Volkswagen ID. Polo - компактный электромобиль с запасом хода до 450 км и ценой около $28 тыс. Премьера ожидается в 2026 году. Версия GTI обещает акцент на динамике и возвращение физических кнопок управления. ID. Cross - электрический кроссовер мощностью 211 л. с. и запасом хода 420 км. Старт продаж также намечен на 2026 год. T-Roc - обновлённый кроссовер с бензиновыми и гибридными моторами, улучшенным интерьером и без механической коробки передач. Цена — около $38 тыс. ID.4 (возможно ID. Tiguan) - крупное обновление с переработанным салоном и новой эргономикой. ID. Every1 - преемник Volkswagen Up!, самый доступный электромобиль марки. Мощность 95 л. с., запас хода 250 км, цена около $25 тыс., старт в 2027 году.

Ошибки, последствия и альтернатива

Ошибка: резкий переход к электрификации без учёта рыночной готовности.

Последствие: снижение продаж и рост недоверия инвесторов.

Альтернатива: постепенный переход с опорой на гибридные технологии.

Ошибка: недостаточная диверсификация поставщиков микрочипов.

Последствие: зависимость от азиатских рынков.

Альтернатива: развитие партнёрств с европейскими и американскими производителями.

Ошибка: недооценка тарифной политики США.

Последствие: падение маржинальности.

Альтернатива: локализация сборки и расширение производственных мощностей в Северной Америке.

А что если…

Если США не снизят пошлины, Volkswagen придётся идти по пути Tesla — выстраивать полный цикл производства внутри страны, от сборки до поставки батарей. Это потребует миллиардных инвестиций, но может защитить бизнес от внешних колебаний.

Плюсы и минусы стратегии обновления

Плюсы Минусы Рост доли гибридов и EV Высокие капитальные затраты Возвращение интереса к бренду Медленный переход к "зелёному" транспорту Улучшение юзабилити (физические кнопки) Риск задержек поставок компонентов Потенциал на американском рынке Неопределённость тарифной политики

FAQ

Как выбрать электромобиль Volkswagen?

Оцените свои привычки вождения: ID. Polo подойдёт для города, ID. Cross — для семьи, ID.4 — для дальних поездок.

Сколько стоит обслуживание электромобиля VW?

Среднегодовые расходы на сервис — около 30% ниже, чем у аналогичных бензиновых моделей.

Что лучше: гибрид или EV?

Если у вас нет стабильного доступа к зарядке — гибрид. Если инфраструктура развита — электромобиль.

Мифы и правда о Volkswagen

Миф: электромобили VW теряют заряд на морозе.

Правда: современные батареи ID-серии теряют не более 10% ёмкости при -10 °C.

Миф: гибриды — шаг назад.

Правда: они позволяют снизить расход топлива и плавно перейти к полному электрическому приводу.

Миф: Volkswagen уходит из Китая.

Правда: компания просто пересматривает стратегию, делая ставку на локальные партнёрства.

Интересные факты

Volkswagen инвестирует более €180 млрд в новые технологии до 2030 года. С 2026 года все модели концерна будут поддерживать беспроводные обновления. ID. Every1 станет самым дешёвым электромобилем, собранным в Европе.

Исторический контекст

Volkswagen уже проходил через кризисы — от дизельного скандала до пандемии. Каждый раз компания выбирала путь адаптации. Сегодняшние трудности — лишь очередной виток трансформации, в котором ставка делается не только на технологии, но и на гибкость бизнеса.