Финансовый шторм над Германией: почему Volkswagen оказался в минусе впервые за годы
Volkswagen оказался в центре финансового шторма. В третьем квартале 2025 года концерн впервые за долгое время зафиксировал внушительный операционный убыток. Причины — пересмотр стратегии электромобилей дочерней компании Porsche, рост американских пошлин и затянувшиеся проблемы с поставками микрочипов. Но при всех трудностях немецкий производитель не собирается сдавать позиции: обновление модельного ряда и расширение локального производства в США могут стать началом нового витка роста.
Почему Volkswagen ушёл в минус
В третьем квартале 2025 года Volkswagen понёс убыток более миллиарда евро. Основные причины — дорогая реструктуризация стратегии Porsche и усиление импортных тарифов США на европейские автомобили. Финансовый директор концерна Арно Антлиц отметил, что около €4 млрд потерь напрямую связаны с пошлинами, ещё часть расходов пришлась на снижение продаж и корректировку производственных планов.
"Мы видим смешанные результаты — Европа держится, но другие рынки буксуют", — отметил финансовый директор Арно Антлиц.
Реакция рынка не заставила себя ждать: акции концерна сначала выросли на 2%, но уже к полудню упали на 1,1%. В прошлом году Volkswagen показывал прибыль в €2,8 млрд, и хотя нынешние убытки оказались меньше прогнозов аналитиков (€1,7 млрд), для компании это тревожный сигнал.
Пересмотр курса Porsche: отказ от сплошной электрификации
Контролируемая Volkswagen марка Porsche (75,4% акций) также закончила квартал с минусом. Руководство компании решило отложить запуск ряда новых электромобилей, делая ставку на гибридные и бензиновые модели. Причина проста — клиенты устали от громких обещаний и ждут стабильности, а не очередной "зелёной революции".
Для Оливера Блуме, совмещающего посты главы Volkswagen Group и Porsche, это стало серьёзным испытанием. Инвесторы усомнились, может ли один человек эффективно управлять двумя компаниями с разными стратегиями и темпами трансформации.
Микрочипы снова ставят на паузу производство
Даже несмотря на убытки, Volkswagen сохранил годовой прогноз, но с оговоркой: всё зависит от стабильности поставок полупроводников. Торговое противостояние между ЕС и Китаем, в частности ограничения против голландского производителя Nexperia, может вновь нарушить цепочку поставок.
"Мы буквально работаем день за днём, чтобы защитить производство", — подчеркнул Арно Антлиц.
Китай теряет темп, Европа выручает
Продажи Volkswagen в третьем квартале выросли всего на 1%, и это преимущественно заслуга европейских покупателей. В Китае поставки упали на 7%, что совпадает с общим трендом: Mercedes-Benz потерял 27%, BMW — 0,4%.
Сегмент электромобилей показал рост на 33,1% (252 100 машин за квартал). Однако успех неравномерен: в Китае падение на 55%, в Северной Америке — взлёт на 213,5%, в Европе — плюс 60%.
Член правления концерна Марко Шуберт объяснил различия разной степенью господдержки и рыночных стимулов.
Давление на Оливера Блуме и кадровые перемены
На фоне критики акционеров Оливер Блуме в начале следующего года покинет пост главы Porsche, чтобы сосредоточиться на управлении Volkswagen Group. Его заменит Михаэль Ляйтерс, ранее возглавлявший McLaren.
Эта перестановка стала попыткой снять напряжение среди инвесторов и разделить зоны ответственности — особенно в условиях, когда обе компании переживают масштабную перестройку.
Как Volkswagen пытается обойти американские пошлины
Чтобы компенсировать потери, концерн начал переговоры с правительством США о расширении локального производства. Рассматриваются инвестиции в заводы Audi и возможное строительство новых площадок.
"Инвестиционный план в США создаст рабочие места и укрепит цепочку поставок Volkswagen", — заявил Оливер Блуме.
Он также отметил, что нынешняя торговая политика между Брюсселем и Вашингтоном "асимметрична": европейские автомобили облагаются пошлинами в 15%, тогда как американские промышленные товары в ЕС идут без тарифов. Volkswagen рассчитывает, что администрация Дональда Трампа пересмотрит эти условия.
Сравнение: как пошлины влияют на мировых автопроизводителей
|Производитель
|Потери от пошлин (2025, млрд €)
|Основной рынок риска
|Меры компенсации
|Volkswagen
|5
|США
|Локализация, инвестиции
|Mercedes-Benz
|3,1
|США
|Увеличение доли сборки в Алабаме
|BMW
|2,4
|Китай
|Увеличение экспорта из Венгрии
|Stellantis
|1,8
|США, Канада
|Партнёрства с локальными сборщиками
Обновление линейки: ставка на электромобили и гибриды
Volkswagen намерен вернуть доверие покупателей и интерес рынка с помощью новой волны моделей.
-
Volkswagen ID. Polo - компактный электромобиль с запасом хода до 450 км и ценой около $28 тыс. Премьера ожидается в 2026 году. Версия GTI обещает акцент на динамике и возвращение физических кнопок управления.
-
ID. Cross - электрический кроссовер мощностью 211 л. с. и запасом хода 420 км. Старт продаж также намечен на 2026 год.
-
T-Roc - обновлённый кроссовер с бензиновыми и гибридными моторами, улучшенным интерьером и без механической коробки передач. Цена — около $38 тыс.
-
ID.4 (возможно ID. Tiguan) - крупное обновление с переработанным салоном и новой эргономикой.
-
ID. Every1 - преемник Volkswagen Up!, самый доступный электромобиль марки. Мощность 95 л. с., запас хода 250 км, цена около $25 тыс., старт в 2027 году.
Ошибки, последствия и альтернатива
-
Ошибка: резкий переход к электрификации без учёта рыночной готовности.
Последствие: снижение продаж и рост недоверия инвесторов.
Альтернатива: постепенный переход с опорой на гибридные технологии.
-
Ошибка: недостаточная диверсификация поставщиков микрочипов.
Последствие: зависимость от азиатских рынков.
Альтернатива: развитие партнёрств с европейскими и американскими производителями.
-
Ошибка: недооценка тарифной политики США.
Последствие: падение маржинальности.
Альтернатива: локализация сборки и расширение производственных мощностей в Северной Америке.
А что если…
Если США не снизят пошлины, Volkswagen придётся идти по пути Tesla — выстраивать полный цикл производства внутри страны, от сборки до поставки батарей. Это потребует миллиардных инвестиций, но может защитить бизнес от внешних колебаний.
Плюсы и минусы стратегии обновления
|Плюсы
|Минусы
|Рост доли гибридов и EV
|Высокие капитальные затраты
|Возвращение интереса к бренду
|Медленный переход к "зелёному" транспорту
|Улучшение юзабилити (физические кнопки)
|Риск задержек поставок компонентов
|Потенциал на американском рынке
|Неопределённость тарифной политики
FAQ
Как выбрать электромобиль Volkswagen?
Оцените свои привычки вождения: ID. Polo подойдёт для города, ID. Cross — для семьи, ID.4 — для дальних поездок.
Сколько стоит обслуживание электромобиля VW?
Среднегодовые расходы на сервис — около 30% ниже, чем у аналогичных бензиновых моделей.
Что лучше: гибрид или EV?
Если у вас нет стабильного доступа к зарядке — гибрид. Если инфраструктура развита — электромобиль.
Мифы и правда о Volkswagen
-
Миф: электромобили VW теряют заряд на морозе.
Правда: современные батареи ID-серии теряют не более 10% ёмкости при -10 °C.
-
Миф: гибриды — шаг назад.
Правда: они позволяют снизить расход топлива и плавно перейти к полному электрическому приводу.
-
Миф: Volkswagen уходит из Китая.
Правда: компания просто пересматривает стратегию, делая ставку на локальные партнёрства.
Интересные факты
-
Volkswagen инвестирует более €180 млрд в новые технологии до 2030 года.
-
С 2026 года все модели концерна будут поддерживать беспроводные обновления.
-
ID. Every1 станет самым дешёвым электромобилем, собранным в Европе.
Исторический контекст
Volkswagen уже проходил через кризисы — от дизельного скандала до пандемии. Каждый раз компания выбирала путь адаптации. Сегодняшние трудности — лишь очередной виток трансформации, в котором ставка делается не только на технологии, но и на гибкость бизнеса.
