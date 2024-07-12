Командир батальона "Казань" с позывным Волк вывез горящий танк с передовой и тем савмым спас всех членов экипажа. Об этом пишет Mash.
По рассказу Волка, его подразделение выполняло боевую задачу, когда ВСУ атаковали танк батальона дронами "Баба Яга". Машина загорелась, бойцы экипажа получили контузии и были вынуждены эвакуироваться.
Волк понял, что сослуживцам срочно нужна помощь, и устремился к ним на мотоцикле. Прибыв на место, он залез в горящий танк и вывез его с передовой к ближайшей позиции, где ждали российские бойцы. Они потушили танк с помощью земли и огнетушителей.
Всех пострадавших членов экипажа направили в госпиталь, где они сейчас восстанавливаются.
Фото: Виталий Кузьмин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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