Волк внутри собаки просыпается: древние формы черепов рушат привычную историю пород
Классификация собак на основе внешнего вида и темперамента начала развиваться в XIX веке. С этого времени было разработано множество программ разведения, которые подарили миру сотни современных пород. Однако исследования показывают, что отличительные морфологические признаки собак — такие как размер тела, форма черепа, фенотип хвоста, тип и окрас шерсти — начали формироваться гораздо раньше, более 11 000 лет назад.
Эти данные стали известны благодаря исследованию, в котором анализировались размеры и формы сотен черепов псовых за последние 50 000 лет. Это открытие предполагает, что некоторые из современных пород собак имеют корни, уходящие в далёкие времена, и их эволюция, возможно, была естественной, а не результатом селекционного разведения.
"С помощью 3D-сканирования более 600 древних и современных черепов мы показали, что собаки раннего голоцена демонстрировали разнообразие форм, сопоставимое с современным. Это означает, что многие физические различия, которые мы связываем с современными породами, на самом деле имеют глубокие корни и появились вскоре после одомашнивания", — пояснила соавтор исследования Карли Амин, преподаватель биоархеологии в Эксетерском университете.
Разнообразие форм собак в древности
Ранее считалось, что программы разведения, начавшиеся в викторианскую эпоху, привели к появлению самых экзотических и разнообразных форм черепа, которые мы видим у современных пород. Однако новое исследование показало, что собаки раннего голоцена имели ещё большее разнообразие форм черепа, чем это было принято считать.
Сравнение черепов собак прошлого и настоящего
|Параметр
|Древние собаки
|Современные собаки
|Форма черепа
|Более разнообразная
|Специализированная, в зависимости от породы
|Волкоподобные черты
|Присутствуют у многих видов
|Видны у пород, таких как немецкая овчарка, тибетский мастиф
|Влияние среды
|Адаптация к климатическим условиям
|Искусственное разведение и выбор черт
Этот факт подтверждает, что давление искусственного отбора со стороны человека, изменения климата и доступность пищи уже в древности играли ключевую роль в формировании разных типов собак. Волкоподобные черты, которые можно найти в некоторых современных породах, также подчеркивают эволюцию домашних собак от их диких предков — волков.
Сложности в определении домашних и диких собак
Отсутствие достаточного количества остатков из эпохи плейстоцена — с которой связано начало одомашнивания собак, а также трудности в различении ранних собак и волков по черепам, создали пробелы в исследованиях. Чтобы восполнить эти пробелы, учёные применили современные методы 3D-сканирования для точного измерения различий в формах черепов.
Как использовались новые технологии
Метод лазерного сканирования и фотограмметрия позволили создать цифровые 3D-модели черепов, что открыло новые возможности для сравнительного анализа. Таким образом, учёным удалось точно определить, что отличительные черты собачьего черепа начали формироваться уже в раннем голоцене, около 10 800 лет назад.
Волкоподобные и собакообразные черепа
Исследования показали, что среди современных пород есть 20 особей, демонстрирующих волкоподобную форму черепа. Это включает такие породы, как малакли, немецкая овчарка, сенбернар и тибетский мастиф, а также некоторые гончеобразные породы.
"Эти результаты показывают, что собаки раннего голоцена обладали более разнообразными формами черепа, чем считалось ранее", — говорится в статье в журнале Science.
Это открытие подчеркивает необходимость масштабного исследования домашних и диких псовых, начиная с позднего плейстоцена, которое не должно быть ограничено географическими или временными рамками.
А что если…
-
Череп вашей собаки имеет особенности, схожие с волками — возможно, её предки имели волкоподобные черты.
-
У вашей породы есть признаки, характерные для древних собак — значит, её развитие не ограничивается только искусственным отбором.
-
Ваша собака страдает от наследственных заболеваний, связанных с физическими особенностями её формы — стоит проконсультироваться с ветеринаром о возможных рисках, связанных с породой.
Плюсы и минусы изучения истории собак
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет понять происхождение современных пород
|Сложности в идентификации древних остатков
|Расширяет знания о домашних животных и их эволюции
|Техническая сложность в реконструкции древних форм
|Помогает изучить, как климат и еда влияли на развитие собак
|Требуются новые подходы и методы исследования
FAQ
Как современные программы разведения повлияли на породы собак?
Они позволили создать породы с особыми физическими и поведенческими характеристиками, которые раньше не встречались у собак.
Какие породы собак имеют волкоподобные черты?
Среди них немецкая овчарка, тибетский мастиф, сенбернар и малакли, а также некоторые гончи.
Когда начали появляться отличительные черты в черепах собак?
По последним данным, эти черты начали формироваться ещё в раннем голоцене, около 10 800 лет назад.
Мифы и правда
-
Миф: современные породы собак с экстремальными чертами были результатом только селекции.
Правда: многие морфологические особенности были заложены ещё в доисторические времена.
-
Миф: волкоподобные черты в собаках — это исключительно результат искусственного отбора.
Правда: они имеют глубокие корни, уходящие в эволюцию домашних собак от их диких предков.
-
Миф: все собаки имеют одинаковые черты, не зависимо от породы.
Правда: разные породы развивались с уникальными морфологическими и поведенческими характеристиками.
Исторический контекст
-
В XIX веке началась классификация собак на основе внешнего вида и темперамента, что привело к созданию множества пород.
-
Ранние собаки с разнообразными формами черепа начали появляться ещё в конце плейстоцена, около 11 000 лет назад.
-
Появление современных пород связано с программами разведения, начавшимися в викторианскую эпоху, которые значительно изменили морфологию домашних собак.
Три интересных факта
-
Собаки с волкоподобными чертами, такие как немецкая овчарка, имеют в своем генотипе черты, уходящие в глубину предков — волков.
-
Использование 3D-сканирования в изучении черепов собак позволяет делать точные выводы о морфологических изменениях за тысячелетия.
-
Собаки раннего голоцена демонстрировали разнообразие форм черепа, сопоставимое с современным, что подтверждает их эволюционное развитие.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru