Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:22

Волк внутри собаки просыпается: древние формы черепов рушат привычную историю пород

Исследование показало глубокие корни морфологии современных пород — Карли Амин

Классификация собак на основе внешнего вида и темперамента начала развиваться в XIX веке. С этого времени было разработано множество программ разведения, которые подарили миру сотни современных пород. Однако исследования показывают, что отличительные морфологические признаки собак — такие как размер тела, форма черепа, фенотип хвоста, тип и окрас шерсти — начали формироваться гораздо раньше, более 11 000 лет назад.

Эти данные стали известны благодаря исследованию, в котором анализировались размеры и формы сотен черепов псовых за последние 50 000 лет. Это открытие предполагает, что некоторые из современных пород собак имеют корни, уходящие в далёкие времена, и их эволюция, возможно, была естественной, а не результатом селекционного разведения.

"С помощью 3D-сканирования более 600 древних и современных черепов мы показали, что собаки раннего голоцена демонстрировали разнообразие форм, сопоставимое с современным. Это означает, что многие физические различия, которые мы связываем с современными породами, на самом деле имеют глубокие корни и появились вскоре после одомашнивания", — пояснила соавтор исследования Карли Амин, преподаватель биоархеологии в Эксетерском университете.

Разнообразие форм собак в древности

Ранее считалось, что программы разведения, начавшиеся в викторианскую эпоху, привели к появлению самых экзотических и разнообразных форм черепа, которые мы видим у современных пород. Однако новое исследование показало, что собаки раннего голоцена имели ещё большее разнообразие форм черепа, чем это было принято считать.

Сравнение черепов собак прошлого и настоящего

Параметр Древние собаки Современные собаки
Форма черепа Более разнообразная Специализированная, в зависимости от породы
Волкоподобные черты Присутствуют у многих видов Видны у пород, таких как немецкая овчарка, тибетский мастиф
Влияние среды Адаптация к климатическим условиям Искусственное разведение и выбор черт

Этот факт подтверждает, что давление искусственного отбора со стороны человека, изменения климата и доступность пищи уже в древности играли ключевую роль в формировании разных типов собак. Волкоподобные черты, которые можно найти в некоторых современных породах, также подчеркивают эволюцию домашних собак от их диких предков — волков.

Сложности в определении домашних и диких собак

Отсутствие достаточного количества остатков из эпохи плейстоцена — с которой связано начало одомашнивания собак, а также трудности в различении ранних собак и волков по черепам, создали пробелы в исследованиях. Чтобы восполнить эти пробелы, учёные применили современные методы 3D-сканирования для точного измерения различий в формах черепов.

Как использовались новые технологии

Метод лазерного сканирования и фотограмметрия позволили создать цифровые 3D-модели черепов, что открыло новые возможности для сравнительного анализа. Таким образом, учёным удалось точно определить, что отличительные черты собачьего черепа начали формироваться уже в раннем голоцене, около 10 800 лет назад.

Волкоподобные и собакообразные черепа

Исследования показали, что среди современных пород есть 20 особей, демонстрирующих волкоподобную форму черепа. Это включает такие породы, как малакли, немецкая овчарка, сенбернар и тибетский мастиф, а также некоторые гончеобразные породы.

"Эти результаты показывают, что собаки раннего голоцена обладали более разнообразными формами черепа, чем считалось ранее", — говорится в статье в журнале Science.

Это открытие подчеркивает необходимость масштабного исследования домашних и диких псовых, начиная с позднего плейстоцена, которое не должно быть ограничено географическими или временными рамками.

А что если…

  1. Череп вашей собаки имеет особенности, схожие с волками — возможно, её предки имели волкоподобные черты.

  2. У вашей породы есть признаки, характерные для древних собак — значит, её развитие не ограничивается только искусственным отбором.

  3. Ваша собака страдает от наследственных заболеваний, связанных с физическими особенностями её формы — стоит проконсультироваться с ветеринаром о возможных рисках, связанных с породой.

Плюсы и минусы изучения истории собак

Плюсы Минусы
Позволяет понять происхождение современных пород Сложности в идентификации древних остатков
Расширяет знания о домашних животных и их эволюции Техническая сложность в реконструкции древних форм
Помогает изучить, как климат и еда влияли на развитие собак Требуются новые подходы и методы исследования

FAQ

Как современные программы разведения повлияли на породы собак?
Они позволили создать породы с особыми физическими и поведенческими характеристиками, которые раньше не встречались у собак.

Какие породы собак имеют волкоподобные черты?
Среди них немецкая овчарка, тибетский мастиф, сенбернар и малакли, а также некоторые гончи.

Когда начали появляться отличительные черты в черепах собак?
По последним данным, эти черты начали формироваться ещё в раннем голоцене, около 10 800 лет назад.

Мифы и правда

  1. Миф: современные породы собак с экстремальными чертами были результатом только селекции.
    Правда: многие морфологические особенности были заложены ещё в доисторические времена.

  2. Миф: волкоподобные черты в собаках — это исключительно результат искусственного отбора.
    Правда: они имеют глубокие корни, уходящие в эволюцию домашних собак от их диких предков.

  3. Миф: все собаки имеют одинаковые черты, не зависимо от породы.
    Правда: разные породы развивались с уникальными морфологическими и поведенческими характеристиками.

Исторический контекст

  1. В XIX веке началась классификация собак на основе внешнего вида и темперамента, что привело к созданию множества пород.

  2. Ранние собаки с разнообразными формами черепа начали появляться ещё в конце плейстоцена, около 11 000 лет назад.

  3. Появление современных пород связано с программами разведения, начавшимися в викторианскую эпоху, которые значительно изменили морфологию домашних собак.

Три интересных факта

  1. Собаки с волкоподобными чертами, такие как немецкая овчарка, имеют в своем генотипе черты, уходящие в глубину предков — волков.

  2. Использование 3D-сканирования в изучении черепов собак позволяет делать точные выводы о морфологических изменениях за тысячелетия.

  3. Собаки раннего голоцена демонстрировали разнообразие форм черепа, сопоставимое с современным, что подтверждает их эволюционное развитие.

