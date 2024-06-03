Студентов одного из волгоградских вузов вызвали на собрание из-за конфликта с иностранными учащимися, сообщает V1.ru.

Ранее в ряде Телеграм-каналов появилась информация о том, что во время ожидания сдачи экзамена студенты из Египта якобы напали на россиянок. За девушек заступились однокурсники, что привело к конфликту.

После случившегося один из сотрудников вуза сообщил всему курсу, что нужно явиться к декану для разбирательства.

На видео с собрания один из студентов из Египта заявил, что его оскорбили по национальному признаку, на что декан ответила:

"Предлагаю принять всем нашу догму: мы все одной национальности и одной веры — студенты".

Позже студент, участвовавший в конфликте, опубликовал видео, где обвинил Телеграм-каналы в искажении информации.

"Был свидетелем сложившегося спора между российскими и иностранными студентами на экзамене. Спор был касательно места в очереди. Возникла неприятная ситуация, весь курс был вызван на собрание. Я записал видео, отправил его в новостной паблик. Админы этого паблика информацию исказили, выставили в порочном свете преподавателя и студентов. Я осуждаю любую межнациональную рознь, любые враждебные высказывания. Являюсь пламенным патриотом своей родины и понимаю, что подобные действия недопустимы", — заявил он.

Источник V1.ru в университете подтвердил, что конфликт начался в очереди на экзамен.

Ранее в Курской области семья в автомобиле подорвалась на неизвестном устройстве.

Фото:commons.wikimedia.org/Irinazybina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).