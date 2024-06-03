Получившего ранение в зоне спецоперации на Украине жителя Волгограда силой вывезли в аэропорт для продолжения службы, сообщает V1.ru со ссылкой на сестру военного.
Девушка рассказала, что брат попал на СВО по мобилизации. Находясь в зоне боевых действий, он был ранен, после чего военнослужащему присвоили инвалидность третьей группы. Состояние здоровья не позволяет ему служить дальше, пояснила она.
Несмотря на это, на волгоградца завели уголовное дело о дезертирстве. Когда мужчина прибыл в воинскую часть, чтобы разобраться в ситуации, его, как утверждает сестра, "скрутили и отправили сразу в аэропорт".
По словам военнослужащего, в Ростовской области формируют отряд из "таких, как он", рассказала девушка.
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Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Кель (Creative Commons Attribution 4.0).
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