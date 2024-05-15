Обстановка в Волчанске Харьковской области крайне сложная, ВС РФ занимают позиции на улицах. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на начальника сектора украинской патрульной полиции города Алексея Харьковского.
Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине
В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.
Десятки членов прокурдской партии DEM задержаны в Турции
После ночного заседания Эрдогана турецкая полиция провела рейды в Стамбуле, Анталье и Измире.
ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии
Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину
Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.