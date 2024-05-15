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Украинская полиция: ВС РФ занимают позиции на улицах в Волчанске
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 11:46

Украинская полиция: ВС РФ занимают позиции на улицах в Волчанске

Обстановка в Волчанске Харьковской области крайне сложная, ВС РФ занимают позиции на улицах. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на начальника сектора украинской патрульной полиции города Алексея Харьковского.

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