Учёные выяснили, что на полуострове Рейкьянес в Исландии в ближайшие годы и десятилетия могут произойти несколько извержений вулканов. К такому выводу эксперты пришли после анализа недавних извержений вулкана Фаградальсфьядль, который проснулся после восьмисотлетнего сна и за последние годы извергся три раза.

Исследования показали, что вулканы на полуострове питаются от одного магматического резервуара, расположенного на небольшой глубине и подпитываемого материей из мантии. Это говорит о том, что активность вулканов будет продолжаться, что требует принятия мер для защиты и возможной эвакуации населения.

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