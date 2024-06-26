Учёные выяснили, что на полуострове Рейкьянес в Исландии в ближайшие годы и десятилетия могут произойти несколько извержений вулканов. К такому выводу эксперты пришли после анализа недавних извержений вулкана Фаградальсфьядль, который проснулся после восьмисотлетнего сна и за последние годы извергся три раза.
Исследования показали, что вулканы на полуострове питаются от одного магматического резервуара, расположенного на небольшой глубине и подпитываемого материей из мантии. Это говорит о том, что активность вулканов будет продолжаться, что требует принятия мер для защиты и возможной эвакуации населения.
Фото: commons.wikimedia.org/Andhika bayu nugraha (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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