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В Швеции выяснили, что вулканы юго-запада Исландии породят серию извержений в ближайшие годы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:44

В Швеции выяснили, что вулканы юго-запада Исландии породят серию извержений в ближайшие годы

Учёные выяснили, что на полуострове Рейкьянес в Исландии в ближайшие годы и десятилетия могут произойти несколько извержений вулканов. К такому выводу эксперты пришли после анализа недавних извержений вулкана Фаградальсфьядль, который проснулся после восьмисотлетнего сна и за последние годы извергся три раза.

Исследования показали, что вулканы на полуострове питаются от одного магматического резервуара, расположенного на небольшой глубине и подпитываемого материей из мантии. Это говорит о том, что активность вулканов будет продолжаться, что требует принятия мер для защиты и возможной эвакуации населения.

Фото: commons.wikimedia.org/Andhika bayu nugraha (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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