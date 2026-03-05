Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Извержение вулкана
Извержение вулкана
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 20:51

Лотерея для человечества: шкала вулканической мощи определяет судьбу целых регионов

В разгар дождливого вечера на Суматре, когда воздух пропитан запахом серы и влажной земли, извержение вулкана напоминает о скрытой мощи планеты. Эти огненные исполины не просто разрушают — они перекраивают континенты, удобряют почвы и даже дергают за ниточки глобального климата. За последние годы, от Филиппин до Исландии, вулканы выбросили в атмосферу миллиарды тонн пепла, заставив ученых переосмыслить роль тектоники плит в формировании Земли.

Представьте: под ногами — пластичная мантия, где давление и температура превращают твердую породу в расплав. Тектонические плиты скользят, трутся, расходятся, рождая магму, которая прорывается наружу. Это не хаос, а точный механизм, балансирующий разрушение и созидание на протяжении миллиардов лет.

"Вулканы — это вентиляционные отверстия планеты, через которые мантия "дышит", обновляя кору и атмосферу. Без них Земля была бы статичной скалой, лишенной плодородия и разнообразия ландшафтов".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Почему вулканы формируют планету

Большинство вулканов рождается на границах тектонических плит, где плиты расходятся или сталкиваются. В зонах расхождения, как на срединно-океанических хребтах, мантия поднимается, плавится от снижения давления — это декомпрессионное плавление, словно тесто, набухшее в разогретой духовке. Магма выталкивает базальт, создавая новую кору и острова вроде Исландии.

Горячие точки, такие как Йеллоустоун, игнорируют плиты: плюмы из глубин мантии пробивают кору, оставляя цепочки вулканов, как следы от капель на стекле. Эти процессы удобряют океаны газами и минералами, регулируя круговорот углерода.

Тектоника плит и типы вулканов

Щитовые вулканы, вроде Мауна-Лоа, растекаются базальтовой лавой низкой вязкости — широкие, пологие, как разлившийся мед. Стратовулканы в зонах субдукции, такие как Фудзи, взрывоопасны: вода из опускающейся плиты вызывает плавление, рождая кремнистую магму, которая застивает в пробках и рвется пирокластическими потоками.

Подводные вулканы покрывают 90% океанского дна лавовыми подушками, формируя экосистемы и влияя на химию морей. Через 50 лет такие открытия лягут в основу геотермальной энергии, превращая вулканический жар в электричество.

"Тип вулкана диктует не только ландшафт, но и будущие ресурсы: от плодородных почв до термальных станций, способных питать мегаполисы".

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Шкала вулканической эксплозивности

VEI от 0 до 8 измеряет объем выброса: VEI 4 — региональные бедствия, как Хунга-Тонга 2022; VEI 8 супервулканов, как Тоба, меняют климат на годы, выбрасывая >1000 км³ пепла.

Влияние на климат и жизнь

SO₂ образует аэрозоли в стратосфере, отражая свет — "вулканическая зима", как после Тамбора 1815. Но вулканы и творят: минералы оплодотворяют почвы, гидротермальные источники — колыбель жизни.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Разница щитовых и стратовулканов? Щитовые — пологие, базальт; страто — крутые, взрывные.
  • Роль тектоники? Создает зоны магмообразования на границах плит.
  • Что такое VEI? Шкала от 0 до 8 по объему выброса.
  • Влияние на климат? Охлаждение от аэрозолей, долгосрочный баланс газов.
Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

