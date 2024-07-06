В Италии активизировались два вулкана — Этна и Стромболи. Этна выбросила столб пепла на 4,5 км, вызвав лавовые потоки и временное закрытие аэропорта Катании, что привело к задержкам рейсов и введению ограничений на скорость движения автомобилей.
Стромболи, расположенный на Липарских островах, также проявил активность, напугав туристов, хотя местные жители остались спокойны.
Власти ввели запрет на восхождения, закрыли пляжи ночью и остановили круизные суда, чтобы предотвратить возможные риски, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Steven W. Dengler (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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